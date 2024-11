11 stars qui ont étudié la médecine avant de réussir

Ken Jeong, Jenny McCarthy et d’autres célébrités ont étudié pour devenir médecin ou infirmier avant de découvrir leur véritable passion dans le divertissement.

Toutes les célébrités n’ont pas un chemin clair vers Hollywood. En fait, de nombreuses stars ont eu un parcours de carrière complètement différent avant de décider de se lancer dans le théâtre ou la musique. Pour certains, cela signifiait travailler vers un emploi qui était plus une valeur sûre que de trouver la gloire – comme travailler dans le domaine de la médecine. De nombreuses célébrités ont étudié pour devenir médecin ou infirmière avant de découvrir leur véritable passion dans le divertissement.

Poursuivez votre lecture pour découvrir quelles célébrités ont étudié la médecine…



Getty 7 célébrités qui ont passé du temps en famille d’accueil en grandissant

Voir l’histoire

1. Ken Jeong

Avant que Ken Jeong ne devienne acteur, il travaillait comme médecin. Pour ses études de premier cycle, il a fréquenté l’Université Duke en tant qu’étudiant en pré-médecine, mais a suivi un cours d’art dramatique qui a changé sa vie. Pendant ses études, il a continué à faire du théâtre en parallèle, puis a poursuivi ses études de médecine à l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill.

Au cours de sa résidence, il a commencé à faire du stand-up et, après avoir terminé ses études, il est devenu médecin spécialisé en médecine interne. Il a continué à poursuivre secrètement la comédie, ce qui a fini par le conduire à certains de ses premiers rôles.

« La plupart des médecins ont le golf comme passe-temps. Le mien faisait de la comédie…[The Hangover] a changé ma vie du jour au lendemain. Cela a tout changé pour moi… je dis toujours En cloque j’ai ouvert les portes et La gueule de bois il suffit de l’ouvrir grand… Je suis comme un médecin qui a fait un détour », a déclaré Ken. Radio Nationale Publique.

2. Jay Sean

Jay Sean a toujours été passionné par la musique, mais en grandissant, il ne pensait pas que c’était une carrière réaliste. Au lieu de cela, il a décidé d’étudier pour devenir médecin, fréquentant la Queen Mary’s School of Medicine de Londres. Il a fréquenté une école de médecine pendant deux ans et demi tout en jonglant avec sa carrière musicale en plein essor.

« J’étais à l’école de médecine pendant la journée, je révisais pour les examens, puis le soir, je jonglais en partie avec l’école de médecine et j’organisais aussi des concerts, je faisais des festivals, j’écrivais du rap et je produisais des chansons. Et c’était juste quelque chose avec lequel j’ai jonglé pendant longtemps jusqu’à ce qu’il devienne très clair que la musique était ce que j’étais censé faire », a déclaré Jay. Buzzfeed.

Une fois qu’il a obtenu un contrat d’enregistrement avec Virgin Records, il a fini par abandonner ses études.



Getty 11 enfants stars qui ont révélé ce que c’était vraiment d’aller à l’école publique

Voir l’histoire

3. Paul Gasol

Ayant grandi en Espagne, les deux parents de Pau Gasol travaillaient dans le domaine médical. Alors qu’il était préadolescent, il a pris la décision de devenir un jour médecin après avoir appris que Magic Johnson avait reçu un diagnostic de VIH. Bien qu’il ait ensuite développé une passion pour le basket-ball, il a décidé de s’inscrire à la faculté de médecine de l’Université de Barcelone. Il a fréquenté l’école pendant deux ans avant que son emploi du temps avec le FC Barcelone ne le gêne. Peu de temps après avoir abandonné ses études, il a été recruté par la NBA.

« Pour moi, ce n’était pas difficile parce que je savais ce qui me semblait bien », a déclaré Pau. ESPN. « J’avais juste l’impression que le basket-ball arrivait vraiment à un point où cela pourrait être une excellente opportunité. Je devenais bon dans ce domaine. Je voyageais avec une équipe professionnelle. C’était vraiment excitant. J’étais là et ça m’arrivait. Je pensais que si ça ne marchait pas, je pourrais toujours retourner à la médecine. Je pourrais toujours devenir médecin.

Même si Pau n’est jamais retourné à l’école de médecine, il a décidé d’aider les gens par d’autres moyens, en s’associant à l’hôpital pour enfants et à l’hôpital de recherche pour enfants St. Jude. Il est également devenu ambassadeur d’Espagne auprès de l’UNICEF, spécialisé dans le sida chez les enfants.

4. Jennifer Pierre

Après avoir terminé le tournage Les Sorciers de Waverly PlaceJennifer Stone s’est inscrite à l’université et alors qu’elle décidait de se spécialiser, on lui a diagnostiqué un diabète de type 1. Cela l’a encouragée à poursuivre des études dans le domaine médical et elle a fini par fréquenter l’école d’infirmières de l’Université Azusa Pacific. Elle a commencé à faire du bénévolat au centre médical Providence Saint Joseph et y a ensuite effectué sa résidence d’infirmière autorisée. Elle travaille maintenant à l’hôpital comme infirmière aux urgences tout en équilibrant sa carrière d’actrice.

« Je voulais être quelqu’un qui me disait : ‘Ecoute, j’ai été là où tu étais, et ça va mieux' », a-t-elle déclaré. Personnes. « La phase la plus difficile d’une histoire de diagnostic est de ne pas savoir ce qui se passe dans votre corps, de ne pas savoir comment le traiter. Je pense que c’est la partie la plus difficile.



Getty Des célébrités qui ne soutiendront personne à la présidence

Voir l’histoire

5. Naomi Judd

Avant que feu Naomi Judd ne devienne une star de la country, elle était infirmière aux soins intensifs. À l’âge de 19 ans, elle a décidé de se lancer dans le domaine médical et s’est inscrite au Collège de Marin où elle a fréquenté une école d’infirmières. Elle avait l’intention de fréquenter plus tard une école de médecine, mais a fini par devenir célèbre en tant que chanteuse.

«Je suis allée à l’école d’infirmières, au College of Marin, en Californie. En fait, je voulais devenir docteur en médecine… J’allais utiliser mon diplôme d’infirmière autorisée pour subvenir à mes besoins et poursuivre mes études de médecine », a-t-elle déclaré. Magazine de capacités. «J’ai adoré être infirmière autorisée. Cela m’a beaucoup appris sur l’humanité. J’ai appris que nous sommes tous exactement pareils. Nous portons des masques différents et nous pouvons avoir des histoires personnelles légèrement différentes, mais nous sommes tous exactement pareils. Et j’ai appris la médecine.

Elle a ajouté: « Quand Wynonna et moi avons commencé à chanter ensemble – elle avait désespérément besoin d’une nouvelle direction dans la vie – il est rapidement devenu évident que c’était ce que nous étions censés faire. »

6. Jenny McCarthy

Jenny McCarthy était autrefois une aspirante infirmière avant de réussir dans l’industrie du divertissement. Elle a commencé par étudier l’éducation spécialisée à Université du sud de l’Illinois puis je me suis tourné vers les soins infirmiers. Elle a participé au programme pendant plusieurs années jusqu’à ce que les finances l’obligent à abandonner.

« Vous savez ce qui est drôle, ce pour quoi j’allais d’abord à l’université, c’était pour l’éducation spécialisée. Ensuite, j’ai échoué aux cours d’art oratoire et j’ai décidé de me lancer dans les soins infirmiers parce que j’aimais la médecine. Mais ensuite, je me suis retrouvée fauchée et j’ai dû partir », a déclaré Jenny. Revue Rose.

8 couples célèbres qui se sont rencontrés grâce à Saturday Night Live

Voir l’histoire

7. Graham Chapman

Graham Chapman des Monty Python était autrefois un aspirant médecin. Avant que le défunt acteur ne fasse partie de la célèbre troupe de comédiens, il a étudié la médecine à l’Emmanuel College, qui fait partie de l’Université de Cambridge. Pendant ses études, il rejoint les Cambridge Footlights et après avoir obtenu son diplôme, il part en tournée avec le groupe en Nouvelle-Zélande. Il a reporté ses études de médecine pendant un an, mais s’est finalement inscrit au St Bartholomew’s Medical College. Il obtient son diplôme en 1962 mais décide de poursuivre sa carrière d’acteur.

« Il n’a jamais été poussé à se lancer dans la médecine… ce n’était pas l’ambition de sa vie », a expliqué John, le frère de Graham. La vie de Graham.

8. Bonnie Chasse

Avant de tenter sa chance à Hollywood, Bonnie Hunt a débuté une carrière d’infirmière. Au lycée, elle a travaillé comme aide-infirmière, puis a fréquenté une école d’infirmières. Après avoir obtenu son diplôme, elle a obtenu un emploi au Northwestern University Hospital, où elle a travaillé dans le service d’oncologie. À Chicago, elle a fini par découvrir son amour pour le spectacle et a formé un groupe d’improvisation. Elle a finalement décroché son premier rôle dans Homme de pluie.

« Ayant grandi dans mon quartier, je ne pensais pas vraiment qu’il serait possible de jouer, mais mon père nous a toujours dit de réaliser nos rêves. J’ai eu vraiment de la chance d’être d’abord infirmière, car cela m’a donné le don de la perspective », a-t-elle déclaré. Le message du samedi soir.

Elle a poursuivi : « Un de mes patients m’a dit : « Quand vas-tu sortir à Los Angeles ? J’ai dit : « Je ne le ferai pas parce qu’alors j’échouerais et je devrais revenir et m’expliquer. » Il m’a dit : « Bonnie, je suis confrontée à la fin de ma vie et l’un de mes plus grands regrets est de ne pas sortir et d’échouer plusieurs fois. » Alors il m’a fait promettre que je le ferais. Et j’ai échoué plusieurs fois, mais j’en ai tiré des leçons. On apprend toujours plus de ses échecs que de ses succès.



Getty Ces acteurs ont expliqué à quoi ressemblent réellement les tests de chimie

Voir l’histoire

9. Georges Miller

Cinéaste et Mad Max le créateur George Miller a fait ses débuts en tant que médecin. Il a étudié la médecine à l’Université de Nouvelle-Galles du Sud, puis a effectué sa résidence à l’hôpital St. Vincent de Sydney. Au cours de sa dernière année à l’école de médecine, il a eu l’opportunité de réaliser un court métrage d’une minute pour un concours étudiant et a finalement gagné. À partir de là, il est devenu accro à la réalisation de films.

Il a continué à devenir médecin, réalisant parallèlement des courts métrages, qui ont finalement conduit à la sortie de Mad Max en 1979. Malgré un énorme succès, il a continué à travailler comme médecin jusqu’au milieu des années 1980.

« J’ai toujours trouvé cette citation, cette phrase de John Lennon, » La vie est ce qui arrive quand vous faites d’autres projets « , et c’est tout à fait vrai dans mon cas », a-t-il déclaré. Le monde. « J’ai toujours voulu être médecin et j’ai aimé être médecin. Mais en même temps… je me suis soudain intéressé au cinéma.

10. Adrien Holmes

Flèche L’acteur Adrian Holmes était infirmier avant que sa carrière d’acteur ne décolle. Même s’il ne voulait pas se lancer dans le domaine médical, sa mère l’a convaincu qu’il avait besoin d’un plan de secours au cas où le métier d’acteur ne fonctionnerait pas. Il s’est inscrit à l’école de sciences infirmières du Langara College et, au cours de son programme travail-études, il a travaillé dans de nombreux hôpitaux. Alors qu’il terminait ses études d’infirmière, il a commencé à décrocher des emplois d’acteur et a fini par s’éloigner de cette carrière.

« [My family was] heureux qu’ils m’aient amené à faire une solution de repli, et je suis heureux d’avoir pu vivre mon rêve et de me mettre au travail en faisant ce que j’aime », a déclaré Adrian. Vancouver est génial.



Appelle-la papa 5 meilleurs moments de l’interview de Kamala Harris avec Call Her Daddy : Sarah Huckabee Sanders, Roe v. Wade et plus

Voir l’histoire

11. Michael Crichton

Le regretté cinéaste Michael Crichton a fait des études de médecine avant de commencer à réaliser des films. Il a obtenu son diplôme de premier cycle en anthropologie biologique à l’Université Harvard et s’est ensuite inscrit dans leur école de médecine. Pendant ses études, il a commencé à écrire et à publier des livres pour l’aider à payer ses études – et ils ont fini par devenir incroyablement populaires.

Malgré son succès en tant qu’auteur, il est diplômé de Harvard et a ensuite effectué ses stages cliniques au Boston City Hospital. Il a ensuite travaillé comme chercheur postdoctoral au Salk Institute for Biological Studies avant de se concentrer finalement sur l’écriture.

«Quand j’étais à l’université, je voulais devenir écrivain. Mais j’ai ensuite lu que seuls 200 écrivains américains subvenaient à leurs besoins en écrivant. J’ai pensé : « C’est un très petit groupe. » Je ne voulais pas être écrivain à temps partiel avec un travail de jour – cela ne m’intéressait pas. Soit je devais faire partie de ces 200 personnes, soit je l’oubliais », a-t-il déclaré plus tard. dit.

Il a poursuivi : « J’ai donc décidé de devenir médecin. J’ai été attiré par la médecine en partie parce que je pensais que je ferais un travail utile, en aidant les gens – je n’aurais jamais à me demander si ce travail en valait la peine. Mais de nombreux médecins en activité ne sont pas du tout convaincus. Ils ont toutes sortes de doutes, ce qui m’a troublé. J’ai aussi constaté que j’étais en contradiction avec l’orientation de la profession de l’époque, qui était une médecine hautement scientifique : le médecin comme technicien et le patient comme une machine biologique en panne. Je n’ai pas trouvé intéressant de travailler dans ce genre de cadre.