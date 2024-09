11 spectacles de Broadway à voir à l’automne 2024

Broadway a toujours attiré (et attiré) les talents de premier plan, mais le programme de spectacles à venir et récemment inaugurés cet automne est particulièrement étoilé. Des nouvelles comédies musicales hilarantes aux drames d’actualité en passant par les reprises de classiques, la saison est remplie de stars qui reviennent à leurs racines théâtrales ou font leurs débuts à Broadway. La programmation comprend des lauréats d’Oscars, de Grammy, d’Emmy et de Tony, ainsi que l’artiste ayant remporté le plus de Tony Awards de l’histoire du théâtre. Si vous souhaitez aller repérer les célébrités dans le quartier des théâtres de New York, voici votre liste de films à voir absolument.

​​Il était une fois un matelas

À Broadway jusqu’au 30 novembre

Carol Burnett, 91 ans, a fait irruption sur la scène avec son rôle nominé aux Tony Awards dans ce conte de fées brisé de 1959. La dernière reprise se vante d’un livre fraîchement adapté qui a été mis en valeur par Amy Sherman-Palladino, 58 ans, la créatrice de Gilmore Girls et La merveilleuse Mme Maisel. Son casting comprend une flopée de stars de la comédie télévisée de nouvelle génération, dont Sutton Foster (Plus jeune) dans le rôle de star de Burnett, la princesse Winnifred la malheureuse ; Michael Urie (Betty la moche) comme Prince Dauntless ; et SNL la légende Ana Gasteyer, 57 ans, dans le rôle de la reine Aggravain.

​Le colocataire

À Broadway jusqu’au 15 décembre

En 2022, Patti LuPone, 75 ans, a déclaré publiquement qu’elle quittait Actors’ Equity et qu’elle quitterait Broadway pour de bon. Mais la décision n’a pas tenu. Elle jouait aux côtés de Mia Farrow, 79 ans, dans cette comédie étrange sur deux femmes très différentes qui emménagent ensemble pour payer les factures, jusqu’à ce que Farrow attrape le COVID après la première, et que Marsha Mason, 82 ans, assume le rôle. Restez à l’écoute pour voir si Farrow revient. Elle n’a pas beaucoup d’expérience sur la scène de Broadway – son dernier concert était un passage de quelques semaines dans Lettres d’amour en 2014 — donc quand elle ira mieux et si elle sera de retour sur scène, les fans ne devraient pas laisser passer l’occasion de voir l’actrice en quelque sorte à la retraite en direct.

​McNeal

À Broadway jusqu’au 24 novembre

Robert Downey Jr., 59 ans, récemment oscarisé, fait ses débuts à Broadway dans cette production du Lincoln Center du dramaturge Ayad Akhtar, lauréat du prix Pulitzer. Il y incarne un romancier célèbre nommé Jacob McNeal, qui a « une fascination malsaine pour l’intelligence artificielle ». Le BureauMelora Hardin, 57 ans, Téléviseur à écran plat icône Andrea Martin, 77 ans, Le roi et moi Ruthie Ann Miles, lauréate d’un Tony Award, et une « image numérique métahumaine très réaliste » de Robert Downey Jr. Considérez-nous comme intrigués.

​Visage jaune

À Broadway jusqu’au 24 novembre

Daniel Dae Kim, 56 ans (Jin-Soo Kwon de PerduChin Ho Kelly de Hawaii Five-ODr. Jackson Han de Le bon docteur), revient sur la scène de Broadway après avoir joué le roi de Siam dans le film du Lincoln Center Le roi et moi en 2016. Il joue dans cette pièce de David Henry Hwang, 67 ans, finaliste du prix Pulitzer en 2007, une œuvre semi-autobiographique sur les controverses entourant le casting d’acteurs blancs pour des rôles asiatiques. La satire aborde des sujets brûlants, mais elle est faite avec beaucoup d’humour.

