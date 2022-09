WASHINGTON –

Le président Joe Biden devrait marquer le 21e anniversaire des attentats du 11 septembre au Pentagone, un an après avoir mis fin à la longue et coûteuse guerre en Afghanistan lancée par les États-Unis et leurs alliés en réponse aux attentats terroristes.

En mettant fin à la guerre en Afghanistan, le président démocrate a donné suite à une promesse de campagne de ramener chez lui les troupes américaines du plus long conflit du pays. Mais la guerre s’est terminée de manière chaotique en août 2021, lorsque le gouvernement afghan soutenu par les États-Unis s’est effondré face à une avancée des talibans dans tout le pays qui a ramené le groupe fondamentaliste au pouvoir. Un attentat à la bombe revendiqué par un groupe extrémiste basé en Afghanistan a tué 170 Afghans et 13 soldats américains à l’aéroport de Kaboul, où des milliers d’Afghans désespérés se sont rassemblés dans l’espoir de s’échapper avant que les derniers avions cargo américains ne décollent au-dessus de l’Hindu Kush.

Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, a déclaré que Biden dans ses remarques de dimanche reconnaîtrait l’impact des attaques de 2001 sur les États-Unis et le monde et honorerait les près de 3 000 personnes tuées ce jour-là lorsque les pirates de l’air d’Al-Qaïda ont pris le contrôle d’avions commerciaux et les ont écrasés. Le World Trade Center de New York, le Pentagone et un champ de Pennsylvanie.

“Je pense que vous l’entendrez parler de la façon dont l’Amérique restera vigilante face à la menace, mais aussi se tournera vers les menaces et défis futurs et sera capable d’apprendre à faire face à ces menaces et défis”, a déclaré Kirby.

Biden a célébré le premier anniversaire du retrait américain d’Afghanistan à la fin du mois dernier de manière discrète. Il a publié une déclaration en l’honneur des 13 soldats américains tués dans l’attentat à l’aéroport de Kaboul et s’est entretenu par téléphone avec des vétérans américains aidant les efforts en cours pour réinstaller aux États-Unis des Afghans qui ont contribué à l’effort de guerre.

Le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, a critiqué jeudi la gestion par Biden de la fin de la guerre et a noté que le pays s’était effondré sous le régime renouvelé des talibans depuis le retrait américain.

“Maintenant, un an après la catastrophe d’août dernier, l’ampleur dévastatrice des retombées de la décision du président Biden est devenue plus nette”, a déclaré McConnell. “L’Afghanistan est devenu un paria mondial. Son économie a diminué de près d’un tiers. La moitié de sa population souffre désormais de niveaux critiques d’insécurité alimentaire.”

La première dame Jill Biden prendra la parole dimanche lors de la célébration du mémorial national du vol 93 à Shanksville, Penn. La vice-présidente américaine Kamala Harris et son mari se rendront à New York pour une cérémonie de commémoration au Mémorial national du 11 septembre.