11 septembre 2023 – Section locale Shaw

Le Herald-News présente les animaux de la semaine de cette semaine. Lisez la description de chaque animal pour en savoir plus sur cet animal, y compris où il peut être adopté dans le comté de Will.

Envoyez vos soumissions « Animaux de la semaine » à [email protected]. Les photos doivent être au format de fichier .jpg, 200 dpi et envoyées sous forme de pièces jointes à un e-mail. Les soumissions sont sujettes à des modifications en termes de longueur, de style et de grammaire et sont exécutées dans la mesure où l’espace est disponible.

Kimora est une chienne de taille moyenne âgée de 2 ans. Elle est active, extravertie et sympathique. Elle s’entend bien avec les enfants et la plupart des chiens. Elle aime se promener, se prélasser sur un lit moelleux et être avec les gens. Pour rencontrer Kimora, envoyez un e-mail à [email protected]. Visitez nawsus.org. (Photo fournie par la NAWS Humane Society of Illinois)

Marigold est une petite domestique de 5 ans qui a été sauvée avec ses chatons d’un centre de contrôle des animaux dans le sud de l’Illinois. Maintenant que ses chatons ont tous trouvé un foyer, Marigold a besoin de sa fin heureuse. Elle est sympathique et fait un doux petit miaulement. Elle adore jouer mais est aussi un bon chat de compagnie lorsqu’elle a besoin d’attention. Elle a bien interagi avec les autres chats des NAWS. Pour rencontrer Marigold, envoyez un e-mail à [email protected]. Visitez nawsus.org. (Photo fournie par la NAWS Humane Society of Illinois)

Ziggy est un petit mélange joyeux de teckel et de chihuahua. Elle marche bien en laisse, aime les gens et adore courir avec ses jouets grinçants. Contactez la Will County Humane Society sur willcountyhumane.com et suivez les instructions pour le processus d’adoption. (Photo fournie par Sue Newcomb Visual Arts)

Hot Pocket est un jeune mâle domestique à poil court, timide au début mais qui apprécie l’attention du personnel et des bénévoles du refuge. Il adore quand les gens le caressent et s’entend bien avec les autres chats de notre chambre à chatons. Contactez la Will County Humane Society au willcountyhumane.com et suivez les instructions pour le processus d’adoption.