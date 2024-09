L’attaque du 11 septembre 2001 contre le World Trade Center à New York et le Pentagone a changé le monde.

Le 11 septembre 2001, des avions de ligne détournés par des membres d’Al-Qaïda se sont écrasés sur les Twin Towers de New York, et un troisième avion s’est écrasé sur le Pentagone.

Les attentats organisés par Al-Qaïda ont marqué un tournant dans la politique intérieure et étrangère des États-Unis.





Après l’effondrement du World Trade Center, les États-Unis organisent une chasse à l’homme de grande envergure pour retrouver le chef d’Al-Qaïda, Oussama Ben Laden. Ils offrent 25, puis 50 millions de dollars comme récompense pour toute information permettant de le capturer.

Tout commence le matin, lorsque 19 terroristes d’Al-Qaïda détournent 4 avions de ligne. Les pirates de l’air en écrasent délibérément deux contre les deux tours jumelles du World Trade Center à New York, provoquant l’effondrement des tours jusqu’à leurs fondations en moins de 2 heures.





Les terroristes ont écrasé le troisième avion sur le Pentagone, siège du ministère américain de la Défense, situé dans le comté d’Arlington, en Virginie. Un quatrième avion s’est écrasé dans un champ ouvert dans le comté de Somerset, en Pennsylvanie, après que les passagers ont résisté avant que l’avion n’atteigne sa destination à Washington. Selon les statistiques officielles, le nombre de personnes tuées dans les attaques est de 2 974 personnes, sans compter les 19 terroristes. Aucun des passagers des avions détournés n’a survécu. La plupart des victimes étaient des civils de 90 pays. Des policiers, des pompiers et d’autres secouristes ont également péri.

Ces attentats sont l’un des événements les plus tragiques et les plus importants du XXIe siècle, qui ont des répercussions considérables sur les plans politique, psychologique et économique, non seulement aux États-Unis, mais aussi dans le monde entier. Les soupçons se sont rapidement portés sur Al-Qaïda, et en 2004, le chef du groupe, Oussama Ben Laden, qui avait d’abord nié toute implication, a revendiqué la responsabilité des attentats.

Al-Qaïda et Ben Laden invoquent le soutien américain à Israël, la présence de forces militaires américaines en Arabie saoudite et les sanctions contre l’Irak comme motifs des attentats. En réponse à ces attaques, les États-Unis ont lancé une guerre contre le terrorisme et envahi l’Afghanistan pour chasser les talibans, qui abritaient Al-Qaïda. De nombreux pays du monde entier renforcent les mesures de sécurité et introduisent des lois antiterroristes. En mai 2011, Ben Laden a été retrouvé et tué.

Pendant ce temps, Saddam Hussein a été renversé en Irak. L’Occident a destitué Mouammar Kadhafi en Libye et Hosni Moubarak en Egypte. La Syrie est déchirée par la guerre civile.

Les troubles au Moyen-Orient et en Afrique du Nord ont provoqué une vague de réfugiés en Europe. Le vieux continent a également été le théâtre d’une série d’attentats terroristes qui ont secoué des villes clés comme Madrid, Londres, Paris, Bruxelles et d’autres.