11 règles pour embaucher un entraîneur-chef de la NFL

Le cycle de recrutement des entraîneurs-chefs de la NFL pour 2024 tourne. Vendredi matin, nous avions sept équipes – les Panthers de la Caroline, les Titans du Tennessee, les Raiders de Las Vegas, les Chargers de Los Angeles, les Seahawks de Seattle, les Falcons d’Atlanta et les Commanders de Washington – à la recherche d’un entraîneur-chef. Les New England Patriots ont déjà comblé leur ouverture en faisant la promotion de Jerod Mayo.

Cela signifie qu’un quart de la ligue aura de nouveaux entraîneurs principaux en 2024. Alors, comment les propriétaires d’équipes peuvent-ils être ce mauvais pour trouver des coachs compétents ? Dans un pays de plus de 330 millions d’habitants, nous devons être capables de trouver 32 personnes capables d’entraîner le football, n’est-ce pas ?

La vérité – et couvrez-vous les oreilles si vous êtes facilement offensé – est que les organisations de la NFL ne fonctionnent pas comme des machines bien huilées. Les propriétaires consultent souvent les mêmes listes médiatiques que les gens ordinaires lorsqu’ils tentent d’identifier de bons candidats. Et ces listes sont influencées par des agents qui tentent de rehausser la visibilité de leurs clients. C’est comme ça que tout ça fonctionne. N’est-ce pas ridicule ?

Heureusement, je suis là pour vous aider. Je n’ai pas toutes les réponses, mais j’espère pouvoir vous guider. Qu’avez-vous à perdre? Ces propriétaires ont dépensé des liasses d’argent pour des gars comme Urban Meyer, Joe Judge et Matt Patricia ! Nous pouvons faire mieux. NOUS FAIREONS MIEUX !

Voici donc ma lettre ouverte à David Tepper (ravi de vous revoir, David), Amy Adams Strunk, Mark Davis (j’ai essayé de vous mettre en garde contre Josh McDaniels, mon grand), Dean Spanos, Jody Allen, Arthur Blank et Josh Harris. Suivez simplement les 11 directives ci-dessous (mises à jour par rapport à la version de l’année dernière) et vous aurez au moins une chance de trouver un candidat qualifié.

1. Embauchez une personne, pas un projet.

Vous n’avez pas besoin d’embaucher quelqu’un car il peut résoudre l’offensive de Kyle Shanahan. Vous avez besoin d’un leader. Les projets vont et viennent par cycles. Trouver un savant X et O, c’est bien, mais ce n’est pas la chose la plus importante. Le leadership l’est. L’entraîneur-chef donne le ton à tout le monde dans le bâtiment. Pensez à toutes les différentes personnes avec lesquelles ils doivent communiquer : leurs joueurs, leurs assistants, le front office, les propriétaires, le personnel d’entraînement, les médias, etc. Tous les mots vagues à la mode s’appliquent ici : leadership, responsabilité, communication. Le coach finit par être la voix de la franchise. Peuvent-ils garder tout le monde sur terre lorsque tout va bien ? Vont-ils assumer leurs responsabilités lorsque les choses tournent mal ?

La deuxième question est importante car les choses se passent toujours mal (éventuellement). Bill Belichick vient d’avoir une fiche de 12-22 au cours des deux dernières saisons. Andy Reid avait une fiche de 12-20 au cours de ses deux dernières années avec les Eagles. Les Steelers de Mike Tomlin ont connu sept saisons consécutives sans victoire en séries éliminatoires. Et ce sont les grands entraîneurs. Pensez à tout le monde ! La NFL est difficile et il y a tellement de variables (blessures, calendrier, arbitrage, chance) qui déterminent les victoires et les défaites. Vous allez avoir des saisons où le ballon ne rebondit pas dans votre direction. Dans ces moments-là, vous avez besoin d’un coach avec une main ferme. Quelqu’un qui se montre du doigt et qui est capable d’imaginer des solutions pour redresser le navire. Les meilleurs entraîneurs arrivent un lundi matin avec le même comportement, que l’équipe ait gagné ou perdu la veille. La cohérence compte. C’est une longue saison. Avoir quelqu’un avec une personnalité volatile au sommet peut nuire à tout le monde. Le leadership est difficile à évaluer, mais la vérité est que c’est la seule qualité qui vraiment est important si vous essayez d’obtenir un succès durable.

2. Trouvez un coach qui comprend quel est son travail.

Également connue sous le nom de règle de Tomlin. Il y a quelques années, Tomlin est apparu sur Le podcast pivot et a donné l’une des meilleures interviews que j’ai jamais entendues sur l’entraînement dans la NFL. L’un de mes moments préférés a été celui où Tomlin a expliqué que beaucoup d’entraîneurs ne comprennent pas ce pour quoi ils sont payés.

“J’aime entendre les entraîneurs résister à la responsabilité d’entraîner”, a déclaré Tomlin. «Ils parleront négativement d’un mec qui ne peut pas apprendre et bla, bla. Mec, si tout le monde pouvait apprendre, nous aurions besoin de moins d’entraîneurs, n’est-ce pas ? Si le groupe n’avait pas besoin de management, nous ne gagnerions pas autant.

« J’adore lire les évaluations de draft et quelqu’un parle d’autre chose que de pedigree, de la mauvaise utilisation des mains de quelqu’un. Eh bien, c’est du coaching. Je ne fuis pas le coaching. Je cours vers le coaching. Tout cela correspond au fait de ne pas rechercher le réconfort, car lorsque vous êtes un entraîneur et que vous dites : « Quelqu’un ne peut pas apprendre », vous recherchez du réconfort parce que votre enseignement est en difficulté.

C’est la bonne chose. Lorsqu’un entraîneur blâme les joueurs pour leur exécution, c’est un signal d’alarme. Hé mon pote, votre travail consiste littéralement à amener les joueurs à exécuter. Comme dirait Don Draper, c’est à cela que sert l’argent !

Pensez à la saison de repêchage, lorsque des personnes anonymes de la NFL déchirent un quart-arrière potentiel parce qu’ils n’ont pas pris de clichés sous le centre à l’université. Ou claquez un récepteur large parce qu’ils n’ont pas exécuté un arbre de route complet. Ou critiquer un cornerback parce qu’il n’a pas joué beaucoup de couverture masculine. Oh, tu veux dire que les candidats universitaires n’arrivent pas dans la ligue comme des produits finis ? Je suis désolé que nous ne rendions pas cela assez facile pour vous. Vous allez en fait devoir les aider à améliorer et à perfectionner leurs compétences. Espérons que ce ne soit pas trop gênant. Comme Tomlin l’a dit, trouvez quelqu’un qui court vers le coaching et restez à l’écart des créateurs d’excuses.

3. Évitez les entraîneurs qui envisagent d’embaucher leurs enfants.

Appuyez-vous ici une seconde. Laissez-moi vous dire un secret : vous pouvez être un idiot complet en matière de schémas, mais si vous êtes un bon leader et pouvez embaucher une bonne équipe, vous pouvez toujours être un bon entraîneur de la NFL.

Comment savoir si un candidat va constituer une bonne équipe ? Quelques indices : Premièrement, le plan A de la personne est-il d’embaucher des copains lors d’arrêts de coaching précédents ? Deuxièmement, envisagent-ils d’embaucher leurs enfants ? Troisièmement, s’adressent-ils par défaut à des assistants représentés par le même agent qu’eux ? Si la réponse à l’une des questions ci-dessus est oui, procédez avec prudence. Vous voulez des intrigants et des enseignants, pas des bébés népo !

L’une des meilleures histoires de la saison régulière 2023 a été l’ascension des Ravens de Baltimore. L’une des principales raisons de leur succès était que l’entraîneur-chef John Harbaugh est sorti de sa zone de confort et a embauché le coordonnateur offensif Todd Monken, quelqu’un avec qui il n’avait jamais travaillé auparavant. Et devine quoi? Le pari a été gagnant.

Essayer d’embaucher les meilleures personnes pour compléter une équipe d’entraîneurs n’est pas un concept nouveau, c’est du bon sens. Mais regardez autour de vous dans la ligue. Combien d’entraîneurs principaux essaient réellement de faire cela ? Pas beaucoup. Trop souvent, ils s’appuient uniquement sur leurs relations passées. Regardez Belichick lors de la dernière intersaison. Après Matt Patricia, il aurait pu chercher partout l’esprit offensif le plus brillant du pays. Presque tous les entraîneurs américains vont répondre au téléphone lorsque Belichick appelle. Mais qu’a-t-il fait à la place ? Il vient de ramener son homme Bill O’Brien à la maison. Je n’ai pas prêté trop attention à l’offensive des Patriots cette saison. Comment ça s’est passé ?

Vous voulez un candidat qui a un plan pour identifier des personnes talentueuses, créatives et capables. Quelqu’un qui croit en la constitution d’un personnel diversifié qui allie de nouvelles idées à une expérience précieuse. Quelqu’un qui a un plan pour créer un pipeline afin que, lorsque les entraîneurs partent, vous puissiez promouvoir de l’intérieur.

Toutes les équipes ne sont pas identiques, mais ce sont souvent les coordinateurs offensifs et défensifs qui sont responsables de la création des plans de match, des décisions de jeu et des ajustements. La délégation de responsabilités doit faire partie de l’équation. Les entraîneurs principaux ont besoin de personnes compétentes en qui ils peuvent avoir confiance, sinon la microgestion prend le dessus et toute l’opération s’effondre.

Le poste d’entraîneur compte aussi, beaucoup. Ils sont chargés d’aider les individus à s’améliorer, en particulier les remplaçants et les joueurs de l’équipe d’entraînement sur lesquels on pourrait compter à un moment donné de la saison.

Je ne saurais trop insister sur ce point : vous pouvez être terrible dans de nombreux aspects du métier d’entraîneur-chef, mais si vous réussissez lors de l’embauche du personnel, vous aurez toujours une chance de bâtir une équipe gagnante. Et si vous ne le faites pas, vous échouerez presque certainement.

4. Trouvez quelqu’un qui valorise les relations avec les joueurs.

Il y a le vieil adage : Ils ne se soucient pas de ce que vous savez jusqu’à ce qu’ils sachent à quel point vous vous souciez. Éculé? Peut être. Pertinent? Absolument.

Il y a un réel avantage à créer une culture dans laquelle les joueurs aiment venir travailler tous les jours, ont le sentiment que leur voix est entendue et croient sincèrement que les entraîneurs vont les aider à s’améliorer. Cela ne sera pas toujours rose. Les joueurs vont se plaindre de leur rôle, du système, du temps de jeu ou des horaires d’entraînement. Mais l’époque des autocars « à ma façon ou sur l’autoroute » est pour la plupart révolue. La bien meilleure approche utilise une communication et un dialogue ouverts. Les entraîneurs ne sont pas toujours obligés de prendre en compte les suggestions des joueurs, mais les meilleurs sont au moins ouverts aux commentaires.

« Les entraîneurs aiment penser que nous les écoutons. Les entraîneurs n’écoutent pas », a déclaré Tomlin sur ce podcast auquel j’ai fait référence plus tôt. « Ils attendent que la bouche des mecs arrête de bouger. … Quand les mecs parlent, j’écoute. J’écoute en vrai. Cela ne veut pas nécessairement dire que cela va produire une action conforme à ce qu’ils veulent, mais j’écoute. J’essaie de garder les choses très simples.

5. Donnez la priorité à l’efficacité offensive.

Remarque importante avant de me crier dessus : cela NE signifie PAS que vous devez embaucher un entraîneur offensif. Maintenant que c’est réglé, laissez-moi vous expliquer. Même si les statistiques de score et d’offensive étaient en légère baisse en 2023, l’offensive est toujours roi de la NFL. C’est par conception. Les changements de règles ont rendu très difficile le jeu en défense, et la NFL veut marquer. Si vous ne pouvez pas construire une attaque efficace, vous n’avez presque aucune chance…