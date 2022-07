11 premières offres Prime Day qui ne dureront pas beaucoup plus longtemps

Cette histoire fait partie Journée Amazon Primele guide de Crumpe pour tout ce que vous devez savoir et comment trouver les meilleures offres.

Les acheteurs avertis savent que Prime Day n’est pas qu’un seul jour. Amazon aime offrir premières offres Prime Day aux abonnés qui achètent fréquemment sur le site, et cette année ne fait pas exception : vous pouvez obtenir à peu près tous les gadgets fabriqués par Amazon avec une remise importante en ce moment. Mais saviez-vous que certaines de ces premières offres ne dureront pas jusqu’à la fin de Prime Day?

Nous avons recherché les offres Prime Day qui sont moins susceptibles de rester pour l’événement principal, afin que vous puissiez profiter des offres avant que le reste du monde ne se connecte pour effectuer ses achats.

Skull Candy Les écouteurs Skullcandy sont connus pour être élégants à bas prix, mais cet accord ramène les vrais écouteurs sans fil Sesh Evo au prix le plus bas que nous les ayons vus depuis longtemps.

Moutons intelligents Si vous cherchez un moyen d’économiser de l’argent, éliminer le besoin d’acheter des feuilles d’assouplissant tous les mois est une très bonne solution. Ces boules de séchage en laine dureront très longtemps, d’autant plus qu’il s’agit d’un pack de six et que vous n’en avez vraiment besoin que de deux dans votre sèche-linge pour éliminer l’électricité statique de votre linge, et en ce moment, c’est beaucoup moins cher que d’habitude de les obtenir dans votre maison. .

David Carnoy/CNET Ce haut-parleur Bluetooth compact a été nommé l’un de nos favoris de 2021. Il est à la fois étanche à la poussière et à l’eau avec une certification IP67 et est conçu pour une autonomie de 16 heures à des niveaux de volume modérés. Le haut-parleur joue plus gros que vous ne le pensez pour sa petite taille, avec un peu de punch décent à ses basses, et est disponible en cinq options de couleurs sympas.

Kasa Alors que la version vidéo 2K plus chère de la caméra de sécurité de Kasa est idéale pour la surveillance extérieure, la version 1080p en vente aujourd’hui est plus que suffisante pour servir de moniteur pour animaux de compagnie peu coûteux pendant votre absence. La détection sonore est parfaite pour vous avertir si votre chien commence à aboyer, et l’application vous permettra même de faire des choses comme allumer les lumières dans votre maison lorsqu’un son ou un mouvement est détecté. Pour 28 $, vous avez du mal à trouver une meilleure caméra pour animaux de compagnie, n’oubliez pas d’ajouter le coupon sur la page à votre commande avant de passer à la caisse.

UCOMX Les fans d’Apple savent ce que c’est que de lutter en essayant de tout recharger. Vous avez vos AirPods, votre Apple Watch et bien sûr votre iPhone qui ont besoin d’énergie tous les soirs et la plupart des solutions 3 en 1 sont chères. Le chargeur sans fil 3 en 1 d’UCOMX est généralement moins cher, mais il est actuellement encore plus avantageux.

Pot instantané Instant Pot s’est fait un nom avec les autocuiseurs, mais la gamme de friteuses à air Vortex bénéficie d’une très bonne remise cette semaine. La capacité de 5,7 QT signifie qu’il peut gérer de plus petits repas familiaux en une seule séance de cuisson sans générer autant de chaleur qu’un four typique, et les commandes simples sont assez faciles à utiliser pour quiconque. Ce n’est pas la friteuse à air la moins chère que vous puissiez acheter, mais c’est le prix le plus bas que nous ayons vu cette friteuse à ce jour et cette marque a beaucoup plus de poids que la concurrence.

Voici quelques autres excellentes offres Early Prime Day que nous avons trouvées!

Nous allons continuer à explorer les nombreuses offres d’Amazon au cours des deux prochains jours à la recherche de ces joyaux cachés qui pourraient ne pas se rendre à l’événement Prime Day, alors gardez cet onglet actualisé et profitez d’économiser un peu d’argent où vous pouvez . Si vous préférez être directement averti lorsque nous voyons quelque chose de super, vous pouvez également inscrivez-vous à notre service de messagerie texte!

