Au moins 11 personnes sont mortes après qu’un incendie se soit déclaré dans une maison de retraite dans le sud des montagnes de l’Oural en Russie.

Trois autres personnes ont été hospitalisées pour blessures après que l’incendie a éclaté aux premières heures de mardi matin dans le village d’Ishbuldino, dans la région de la Bachkirie.

Les autorités affirment que 15 personnes se trouvaient à l’époque dans le bâtiment d’un étage, qui était géré par une organisation à but non lucratif.

Le chef de l’établissement, une femme de 43 ans, a été arrêté parce qu’il était soupçonné d’avoir causé la mort par négligence, a déclaré le Comité d’enquête russe dans un déclaration.

Le Comité a indiqué que les onze victimes de l’incendie étaient toutes des invités âgés de 57 à 80 ans, dont quatre femmes et sept hommes. Selon les médias locaux, toutes les victimes étaient alitées.

Tous étaient également résidents des districts d’Abzelilovsky, Beloretsky ou Tcheliabinsk en Russie.

« Actuellement, des actions d’enquête sont menées avec le suspect », a déclaré le Comité d’enquête.

Les autorités mènent des fouilles au domicile du suspect, ainsi que dans les bureaux du gouvernement local et les autorités de régulation, pour trouver des informations sur les activités de la maison de retraite et si elle répondait aux exigences en matière de santé et de sécurité.

Un examen médico-légal est également en cours pour établir la cause de l’incendie.