11 personnes qui dirigent l’empire du divertissement en pleine croissance de Netflix

Pour la plupart des membres de la génération Z, Netflix est synonyme de streaming, une forme relativement nouvelle de consommation de divertissement qui n’existait pas vraiment avant la fin des années 2000. L’entreprise remonte en réalité bien plus loin. Fondé par Reed Hastings et Marc Randolph en 1997, Netflix (NFLX) a commencé comme un service de diffusion de DVD par abonnement en concurrence avec les vidéoclubs tels que Blockbuster et Hollywood Video, aujourd’hui disparus.

Netflix est l’une des rares entreprises à avoir survécu à l’ère numérique et à se réinventer avec un nouveau modèle économique. Netflix est officiellement devenu une plateforme de streaming en 2007 et domine depuis lors le marché du streaming. À mesure que son activité continue de se développer (dans la production de contenu original, la publicité et les jeux), son équipe de direction évolue également.

Aujourd’hui, la plus haute équipe décisionnelle de Netflix est composée d’une douzaine de dirigeants issus d’horizons divers dans le domaine du cinéma, de la publicité et des grandes technologies. Et la majorité d’entre eux sont relativement nouveaux dans leurs fonctions. Voici les 11 personnes clés qui dirigent l’empire du divertissement en croissance rapide de Netflix :

Reed Hastings, cofondateur, président exécutif et ancien PDG

Reed Hastings a cofondé Netflix en 1997 avec Marc Randolph, qui a quitté l’entreprise en 2003. Aujourd’hui, Netflix a une structure unique composée de deux PDG. Mais Hastings n’aimait pas cette configuration au début. Selon les mémoires de Randoplhs de 2019, Cela ne marchera jamaisHastings a utilisé une présentation PowerPoint pour expliquer pourquoi il devrait être l’unique PDG de l’entreprise, ce qui a conduit Randolph à se retirer à un poste de direction inférieur en 1998.

Hastings a été l’unique PDG de Netflix pendant environ deux décennies jusqu’à ce qu’il promeuve Ted Sarandos au poste de co-PDG en 2020. Et il a lui-même démissionné en 2023.

Ted Sarandos, co-PDG depuis 2020

Ted Sarandos travaille chez Netflix depuis 2000, alors qu’il vendait encore des DVD. Ces dernières années, Sarandos a supervisé le virage de Netflix vers la production de contenu original en 2013, ce qui a conduit à la création des premières émissions virales comme Orange est le nouveau noir et Château de cartes. Sarandos est également reconnu pour avoir eu l’idée de diffuser des saisons entières d’une émission en même temps sur Netflix. Un profil de 2013 du Guardian l’a félicité pour créer une culture du « binge-watching ». Toujours en 2013, Sarandos a été nommé dans Les 100 personnes les plus influentes de l’année selon le magazine Time.

Greg Peters, co-PDG depuis 2023

Greg Peters a rejoint Netflix en 2008 pour diriger ses activités de streaming et de partenariats. Il a également dirigé la société expansion en Asie avec son lancement au Japon en 2015.

Avant de devenir co-PDG l’année dernière, Peter a été à la fois directeur des opérations et directeur des produits. Il était en charge du lancement de l’abonnement financé par la publicité de Netflix en 2022. Il a été nommé co-PDG en janvier 2023, en remplacement de Hastings.

Spencer Neumann, directeur financier depuis 2019

Avant de rejoindre Netflix en 2019, Spencer Neumann a occupé des postes de directeur financier chez The Walt Disney Company et Activision Blizzard. Il a été embauché par Netflix deux jours seulement après avoir été licencié par Activision, ce qui a conduit à une poursuite intentée par Activision accusant Netflix de recruter des talents « sans égard à ses obligations éthiques et juridiques ».

Lors du dernier appel aux résultats trimestriels de Netflix avec les investisseurs en octobre 2023, Neumann a aidé Sarandos et Peters à défendre la décision de l’entreprise de augmenter les dépenses de contenu de 13 milliards de dollars en 2023 à 17 milliards de dollars en 2024, même si l’approche inverse a aidé l’entreprise à surmonter la grève des écrivains de l’année dernière.

Eunice Kim, chef de produit depuis 2021

Kim, un ancien cadre de Google, a rejoint Netflix en 2021 en tant que vice-président des produits et a été promu directeur des produits la même année. Dans une interview avec Fortune en décembre 2023, Kim a déclaré que son objectif avec Netflix serait d’introduire davantage de fonctionnalités d’interaction utilisateur dans l’application mobile de Netflix pendant que les abonnés regardent le contenu Netflix sur leur téléviseur, reconnaissant le fait que de nombreuses personnes partagent leur attention entre les deux écrans. . Cette stratégie pourrait apporter de nouvelles offres à l’application mobile, telles que liens achetables, sondages liés aux émissions et discussions en direct.

Marian Lee, directrice marketing depuis 2021

Marian Lee a également rejoint Netflix en 2021, d’abord en tant que vice-présidente du marketing pour les marchés américain et canadien. Elle a été promue un an plus tard pour superviser le marketing mondial de Netflix après son prédécesseur. Bozoma Saint John a démissionné.

Avant Neflix, Lee a passé huit ans chez Spotify, son dernier rôle étant celui de co-responsable mondiale de la musique. Elle avait également occupé des postes marketing chez J. Crew et Condé Nast.

Amy Reinhard, présidente de la publicité depuis 2023

Amy Reinhard a été promue en 2023 pour superviser les activités publicitaires de Neflix, en remplacement de Jeremi Gorman. Avant cela, Reinhard a occupé des postes de direction dans les opérations des studios et les unités d’acquisition de contenu de Netflix.

Reinhard a rejoint Netflix en 2016 après avoir quitté Paramount Pictures, où elle dirigeait les licences et la distribution mondiales du studio pour la télévision.

Maria Ferreras, responsable mondiale des partenariats depuis 2021

Maria Ferreras a rejoint Netflix en 2017 après avoir quitté Google, où elle a passé une décennie à superviser les partenariats YouTube en Europe du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique. Ferreras a débuté chez Netflix en tant que responsable du développement commercial sur ces mêmes marchés. En 2021, elle a élargi son rôle pour superviser le développement commercial mondial. Ferreras a été nommé par Bloomberg Línea en 2022 comme l’un des 100 Latinos les plus influents de l’année.

Bela Bajaria, directrice du contenu depuis 2023

Bela Bajaria a rejoint Netflix en 2016, supervisant d’abord les contenus non scénarisés, comme Oeil étrange et Faire du rangement avec Marie Kondo, tout en travaillant également sur du contenu scripté. Elle a été promue responsable de la télévision mondiale de Netflix en 2020 et a dirigé la programmation de certaines des émissions phares de Netflix, notamment La Chronique des Bridgerton, Le Gambit de la Reine et Jeu de calmar. Et en 2023, Bajaria a été nommée directrice du contenu.

Avant Netflix, Bajaria était auparavant présidente d’Universal Television de NBCUniversal, où elle a été la première femme de couleur à diriger un studio de l’entreprise.

Scott Stuber, président du film Netflix depuis 2023

Scott Stuber a rejoint Netflix en 2017 avec une formation en cinéma. Plus particulièrement, il était auparavant vice-président de la production mondiale aux studios Universal de NBCUniversal, où il a produit Ted et Modèles de rôle.

Stuber est reconnu pour avoir fait appel à des réalisateurs de renom, dont Steven Spielberg et Martin Scorsese, sur Netflix et attiré des acteurs comme Denzel Washington, même lorsqu’il y en avait. stigmatisation de la part de la communauté créative. Il a établi la crédibilité du studio Netflix en supervisant les projets grand public et primés de l’entreprise. En 2023, les films Netflix ont remporté 16 nominations aux Oscars et six victoires.

Mike Verdu, vice-président des Jeux depuis 2021

La division de Mike Verdu chez Netflix devrait attirer davantage d’attention cette année, sur la base des récentes indications de Netflix aux investisseurs selon lesquelles une partie des 4 milliards de dollars supplémentaires que la société prévoit de dépenser en 2024 sera consacrée aux jeux.

Avant de rejoindre Netflix en 2021, Verdu était responsable du contenu AR/VR chez Meta, supervisant les studios internes de Meta et les sociétés tierces qui ont introduit les jeux VR sur la suite d’appareils Oculus de Meta.