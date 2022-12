11 personnes grièvement blessées dans les turbulences d’un vol à Hawaï

HONOLULU (AP) – De fortes turbulences ont secoué un vol de Phoenix à Honolulu dimanche, blessant gravement 11 personnes dans ce qu’un responsable d’Hawaiian Airlines a qualifié d’événement isolé et inhabituel.

Jon Snook, directeur de l’exploitation de la compagnie aérienne, a déclaré que la compagnie aérienne n’avait pas connu “d’incident de cette nature dans l’histoire récente”. Le vol était complet, transportant 278 passagers et 10 membres d’équipage, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse l’après-midi.

Jim Ireland, directeur des services médicaux d’urgence d’Honolulu, a déclaré que 36 personnes avaient reçu un traitement, y compris celles souffrant de nausées ou de blessures mineures. Il a indiqué que 20 personnes ont été transportées dans des hôpitaux, dont 11 personnes jugées dans un état grave.

Les blessés comprenaient trois agents de bord, a déclaré Snook.

«Nous sommes également très heureux et nous nous sentons chanceux qu’il n’y ait pas eu de décès ou d’autres blessures graves. Et nous espérons également que tous se rétabliront et se rétabliront complètement », a déclaré Ireland.

La passagère Kaylee Reyes a déclaré à Hawaii News Now que sa mère venait de s’asseoir lorsque la turbulence a frappé et n’a pas eu la possibilité de boucler sa ceinture de sécurité.

“Elle a volé et a heurté le plafond”, a déclaré Reyes.

Snook a déclaré que l’avion avait subi des dommages internes pendant les turbulences. Le panneau de ceinture de sécurité était allumé à ce moment-là, bien que certaines des personnes blessées ne portaient pas leur ceinture de sécurité, a-t-il déclaré.

Thomas Vaughan, météorologue au National Weather Service à Honolulu, a déclaré qu’il y avait eu un avis météorologique pour les orages qui incluaient Oahu et des zones qui auraient inclus la trajectoire de vol au moment de l’incident.

La compagnie aérienne était au courant des prévisions météorologiques et des conditions atmosphériques et météorologiques instables, mais n’avait aucun avertissement, la zone d’air particulière où la turbulence s’est produite “était en aucune façon dangereuse”, a déclaré Snook.

Il ne savait pas combien d’altitude l’avion avait perdu pendant les turbulences, affirmant que cela ferait partie d’une enquête impliquant le National Transportation Safety Board. L’enregistreur de données de vol de l’avion fournirait ces détails, a-t-il déclaré.

L’Airbus A330-200 a entamé sa descente immédiatement après les turbulences et l’équipage a déclaré une urgence en raison du nombre de blessés à bord, a-t-il précisé. Les contrôleurs aériens ont donné la priorité au vol d’atterrir.

L’avion fera l’objet d’une inspection et d’un entretien approfondis, principalement pour réparer les composants de la cabine, a déclaré Snook.

Snook a déclaré qu’il ne pouvait que spéculer si certains passagers se sont cogné la tête, mais cela était probablement basé sur les blessures et les dommages aux panneaux de la cabine.

“Si vous n’avez pas votre ceinture de sécurité, vous restez où vous êtes pendant que l’avion tombe en panne et c’est ainsi que ces blessures se produisent”, a déclaré Snook.

L’enquête examinera quelles autres mesures ont été prises, en plus d’allumer le panneau de ceinture de sécurité, pour s’assurer que les passagers étaient attachés, a-t-il déclaré.

La rédactrice d’Associated Press Becky Bohrer à Juneau, en Alaska. contribué à ce rapport.

Audrey McAvoy, Associated Press