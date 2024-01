11 pays suspendent les fonds destinés au groupe d’aide primaire à la Palestine alors que Gaza meurt de faim

Près d’une douzaine de pays ont suspendu le financement du groupe principalement responsable de l’aide humanitaire aux Palestiniens, l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA), à un moment où le blocus de l’aide humanitaire et la campagne militaire génocidaire d’Israël menacent la vie des Palestiniens. tous les Palestiniens de Gaza.

Dimanche, au moins 10 pays avait suspendu le financement pour le groupe suite à la suspension par les États-Unis vendredi, qui a été annoncée peu après que la Cour internationale de Justice (CIJ) a rendu une décision initiale concluant que l’Afrique du Sud a présenté un dossier « plausible » selon lequel Israël commet un génocide à Gaza et a ordonné à Israël de prendre des mesures pour empêcher de nouveaux meurtres. Les responsables américains ont cité les accusations des responsables israéliens selon lesquelles une douzaine de travailleurs de l’UNRWA… sur 30 000 dans toute l’organisation – ont été impliqués dans l’attaque du Hamas du 7 octobre.

Les fonctionnaires ont fourni des explications changeantes quant à l’origine de leurs informations sur ces allégations ; notamment, les forces israéliennes ont attaqué à plusieurs reprises le personnel et les installations de l’UNRWA au cours des derniers mois et semblent utiliser leur blocus de l’aide humanitaire dans le cadre de leur campagne visant à nettoyer les Palestiniens de Gaza.

L’ONU a rapidement licencié le personnel cité dans les allégations. Et pourtant, ces accusations, aussi fragiles soient-elles, ont servi de base au retrait des pays responsables de plus de la moitié du financement de l’UNRWA, alors même que l’aide humanitaire est plus que jamais nécessaire à Gaza.

Israël ne tue pas seulement des Palestiniens par des bombardements incessants, mais aussi par son blocus de la nourriture, de l’eau, de l’électricité et d’autres fournitures essentielles, laissant la population de Gaza confrontée à des maladies, à la faim et à la famine généralisées. Des camions d’aide font la queue à la frontière pour entrer à Gaza, mais Israël bloque l’entrée de la grande majorité d’entre eux, alors même que des groupes humanitaires lancent des appels aux responsables israéliens pour qu’ils les laissent passer pour sauver d’innombrables vies.

“Nous avions l’habitude de dire qu’Israël lançait contre nous une guerre de famine parallèlement à sa guerre de destruction, maintenant les pays qui ont suspendu l’aide à l’UNRWA se sont déclarés partenaires dans cette guerre et dans cette punition collective”, a déclaré Yamen Hamad, un Palestinien qui forcé de fuir le nord de Gaza et de se réfugier dans une école gérée par l’ONU dans le centre de Gaza, a déclaré Reuters.

Les États-Unis sont l’un des pays de l’UNRWA les plus grands donateursaprès avoir donné à l’agence près de 350 millions de dollars sur les 1,2 milliard de dollars de contributions qu’elle a reçus en 2022, comme Al Jazeera noté. Les autres pays qui se sont retirés jusqu’à présent – ​​l’Australie, le Canada, l’Estonie, la Finlande, l’Allemagne, l’Italie, le Japon, les Pays-Bas, la Suisse et le Royaume-Uni – étaient également responsables de plus de 350 millions de dollars du financement de l’UNRWA en 2022.

Le chef de l’UNRWA, Phillippe Lazzarini, a déclaré que les suspensions équivalaient à «punition collective» des Palestiniens.

« Ces décisions menacent notre travail humanitaire en cours dans la région, y compris et particulièrement dans la bande de Gaza », a déclaré Lazzarini. dans un rapport samedi, avertissant que les opérations de l’agence à Gaza pourraient prendre fin en raison de ces suspensions. La suspension du financement a laissé l’UNRWA dans une situation désespérée, avec il ne reste que quelques semaines avant de manquer d’argent, a déclaré l’ancien porte-parole de l’UNRWA, Chris Gunness. Al Jazeeraet l’agence a lancé un appel pour les dons.

« La seule façon pour [Israel can follow ICJ orders] c’est grâce à la coopération avec les partenaires internationaux, en particulier l’UNRWA en tant que plus grand acteur humanitaire à Gaza », a poursuivi Lazzarini. « Il serait extrêmement irresponsable de sanctionner une agence et une communauté entière qu’elle sert en raison d’allégations d’actes criminels contre certaines personnes, surtout en période de guerre, de déplacements et de crises politiques dans la région. »

La représentante américaine Alexandria Ocasio-Cortez (Démocrate de New York) a appelé les États-Unis à revenir sur leur suspension du financement de l’UNRWA. « Couper le soutien à l’UNRWA – la principale source d’aide humanitaire à plus de 2 millions de Gazaouis – est inacceptable. » dit-elle. « Au sein d’une organisation de 13 000 travailleurs humanitaires de l’ONU, risquer la famine de millions de personnes à cause de graves allégations concernant 12 d’entre eux est indéfendable. Les États-Unis devraient rétablir leur aide immédiatement.»

