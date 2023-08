11 pays d’Afrique de l’Ouest s’engagent dans un déploiement militaire pour restaurer le président déchu du Niger

NIAMEY, Niger (AP) – Onze pays d’Afrique de l’Ouest ont accepté d’engager des troupes dans un déploiement militaire visant à rétablir le président démocratiquement élu du Niger après le coup d’État du mois dernier, a déclaré vendredi un responsable du bloc régional après une réunion des ministres de la Défense.

Le bloc de la CEDEAO avait précédemment annoncé son intention de déployer une force pour réintégrer le président Mohamed Bazoum, assigné à résidence depuis qu’il a été renversé par des membres de la garde présidentielle le 26 juillet. Mais le bloc de 15 membres n’avait pas précisé quels pays rejoindraient, il n’a pas non plus précisé quand la force pourrait entrer au Niger.

Vendredi, le commissaire à la paix et à la sécurité de la CEDEAO, Abdel-Fatau Musah, a déclaré que 11 pays se sont engagés dans le déploiement.

« Nous sommes prêts à partir chaque fois que l’ordre est donné », a déclaré Musah dans la capitale du Ghana, Accra, après deux jours de réunions là-bas. « Nos troupes sont prêtes à répondre à l’appel du devoir de la région. »

Les 11 pays n’incluent pas le Niger lui-même et les trois autres pays du bloc sous régime militaire à la suite de coups d’État : la Guinée, le Mali et le Burkina Faso. Ces deux derniers ont prévenu qu’ils considéreraient toute intervention au Niger comme un acte de guerre.

Musah a indiqué que la CEDEAO ne renonçait pas encore à s’engager avec les putschistes nigériens, qui ont déjà ignoré un délai pour réintégrer Bazoum et n’ont pas été réceptifs aux négociations sur le rétablissement de son pouvoir. Musah a déclaré qu’une délégation de la CEDEAO pourrait se rendre au Niger samedi pour tenter de poursuivre le dialogue avec la junte nigérienne.

« Nous pouvons renoncer à l’option militaire ; ce n’est pas notre option préférée. Mais nous sommes obligés de le faire à cause de l’intransigeance du régime et des obstacles qu’il met sur la voie d’un règlement négocié », a déclaré Musah.

Pendant ce temps, un membre de haut rang du parti politique de Bazoum a averti dans une interview avec l’Associated Press que si les soldats mutins qui ont renversé Bazoum réussissaient, cela menacerait la démocratie et la sécurité dans toute la région et le continent,

« Ce qui se passe au Niger, s’il réussit, c’est la fin de la démocratie en Afrique. C’est fini. … Si nous nous battons aujourd’hui, c’est pour empêcher que ce genre de choses ne se produise et pour assurer un avenir à notre continent », a déclaré Sabo jeudi. Sabo est secrétaire général adjoint du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme de Bazoum.

Dans une région en proie à des coups d’État, le Niger était considéré comme l’un des derniers pays démocratiques avec lesquels les nations occidentales pouvaient s’associer pour repousser une insurrection djihadiste croissante liée à Al-Qaïda et au groupe État islamique. Le renversement du président il y a près d’un mois a été un coup dur pour les États-Unis, la France et d’autres pays européens, qui ont investi des centaines de millions de dollars d’assistance militaire dans la formation de l’armée nigérienne et, dans le cas des Français, dans la conduite opérations militaires conjointes.

Les analystes et les habitants disent que le coup d’État a été déclenché par une lutte interne entre Bazoum et le chef de la garde présidentielle, le général Abdourahmane Tchiani, qui dit qu’il est maintenant aux commandes. Depuis lors, la junte a renforcé le soutien de la population, exploitant les griefs envers l’ancien dirigeant colonial du Niger, la France, et faisant taire les opposants.

Sabo est l’un des rares critiques ouvertement francs de la junte encore dans le pays et non caché.

Plusieurs ministres et politiciens de haut rang sont détenus, des groupes de défense des droits de l’homme affirmant qu’ils ne peuvent pas y accéder, tandis que d’autres ont été menacés, a-t-il déclaré. Sabo a qualifié de trompeuse la vague de soutien au régime dans la capitale, car la junte payait des gens pour qu’ils se mobilisent en sa faveur. Niamey n’a jamais été un bastion pour Bazoum et la junte est opportuniste, a-t-il déclaré.

Des rassemblements pro-junte ont lieu presque quotidiennement avec des centaines, voire des milliers de personnes défilant dans les rues, klaxonnant des voitures, agitant des drapeaux nigériens et russes et scandant « A bas la France ». La junte a rompu les accords militaires avec la France et a demandé l’aide des mercenaires russes du groupe Wagner.

Mais bien qu’il y ait eu une réelle frustration des partis politiques et des organisations de la société civile envers le parti de Bazoum, y compris des désaccords avec son alliance militaire avec la France, on ne sait pas quel véritable soutien la junte a dans la capitale et à travers le pays, disent les experts du Sahel.

La junte pourrait être confrontée à des défis avec sa base de soutien à travers le pays si elle ne peut pas apaiser financièrement les élites locales et si l’armée continue de subir des pertes dues à la violence djihadiste croissante, a déclaré Adam Sandor, chercheur post-doctoral à l’Université de Bayreuth.

Les attaques de djihadistes se multiplient depuis le coup d’État, avec au moins 17 soldats tués et 20 blessés en début de semaine lors d’une embuscade tendue par des djihadistes. Il s’agissait de la première attaque majeure contre l’armée nigérienne en six mois.

Les militants profitent d’un manque de soutien de la part de la France et des États-Unis, qui ont tous deux suspendu leurs opérations militaires dans le pays, ainsi que des forces de sécurité nigériennes distraites, qui se concentrent sur la capitale et s’inquiètent d’une invasion potentielle des pays de la région, disent les experts en conflits.

Pendant ce temps, à Niamey et dans tout le pays, une campagne de recrutement de volontaires est prévue samedi où les gens peuvent s’inscrire pour combattre et aider avec d’autres besoins afin que la junte ait une liste au cas où elle aurait besoin d’appeler à l’aide.

« Nous savons que notre armée sera peut-être moins nombreuse que les armées (à venir) », a déclaré Amsarou Bako, l’un des organisateurs. « Ceux qui viennent, ils ont des informations sur notre armée », a-t-il dit.

Les habitants de la capitale ont du mal à faire face à l’impact financier causé par le coup d’État. Non seulement les sévères sanctions économiques et de voyage ont rendu difficile pour les gens d’accéder à leur argent et pour les commerçants d’importer de la nourriture, mais la crise a également forcé des centaines d’étrangers à partir, ce qui a eu un impact sur les entreprises locales.

« Avant, j’avais toutes sortes de clients ici, américains, français, italiens », a déclaré Mamoudou Idrissa, un restaurateur. Mais maintenant, de nombreux étrangers sont partis et ceux qui restent ont peur de sortir, a-t-il dit. « Seuls les citoyens nigériens viennent ici maintenant pour manger. »

—-

Le journaliste d’Associated Press Francis Kokutse à Accra, au Ghana, a contribué à ce rapport.

Sam Mednick, Associated Press