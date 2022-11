11 offres du Black Friday qui ne sont pas nulles

Vendredi noir est encore dans quelques jours, mais les premières offres ont déjà commencé chez plusieurs grands détaillants. Cela signifie que vous pouvez faire un saut dans le magasinage des Fêtes avant même que la dinde ne soit décongelée. L’inconvénient, cependant, est que certaines des meilleures offres peuvent en fait se vendre avant même que le Black Friday n’arrive.

Alors ne laissez pas cette offre que vous envisagez de vendre. Commencez à magasiner tôt (comme en ce moment) pour vous assurer d’économiser autant que possible sur tout ce dont vous avez besoin cette année. Ces offres sont déjà disponibles – et elles ne sont pas nulles, nous le promettons.

Les AirPods Pro de deuxième génération sont actuellement à 200 $ chez plusieurs détaillants, mais nous serions surpris si cette offre dure jusqu’à vendredi. Ceux-ci viennent de sortir en septembre et ont reçu des critiques élogieuses depuis. Prenez une paire aujourd’hui, avant que vous ne soyez obligé de payer plus tard.

Le Pixel 6A est l’un de nos téléphones Android préférés à moins de 500 $, mais à 299 $, c’est facilement le meilleur téléphone Android à recommander pour la plupart des gens en ce moment. Il a un appareil photo incroyable, une bonne autonomie de batterie et est super abordable avec cette offre. Il est disponible en trois couleurs, mais nous nous attendons à ce que cela change plus tôt que tard.

Apple vient de sortir l’Apple Watch Ultra en septembre et nous avons vu très peu de remises dessus depuis lors. Cette remise de 60 $ est la plus forte baisse que nous ayons vue jusqu’à présent, donc si vous en envisagez une, vous allez vouloir agir maintenant car nous ne prévoyons pas qu’elle durera longtemps.

Les tablettes Fire d’Amazon sont parmi les appareils les plus vendus pendant des périodes comme le Black Friday et en ce moment, la société a sa plus récente (et la plus petite) tablette à un prix vraiment abordable à seulement 40 $. À l’heure actuelle, les trois couleurs sont en stock, mais cela peut changer à tout moment, alors assurez-vous d’en prendre une maintenant.

