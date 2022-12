11 offres de stockage de décoration de vacances que vous devez acheter maintenant

Si ce n’est pas déjà fait, il sera bientôt temps de ranger votre déco des fêtes. Mais le simple fait de tout mettre dans un sac ou une boîte en carton peut entraîner des lumières emmêlées, des babioles cassées et toutes sortes de dommages et de maux de tête lorsque vous vous préparez l’année prochaine. Amazon propose plusieurs options de stockage de décoration de vacances à prix réduit qui peuvent vous aider à garder les choses en ordre et organisées – et vous n’avez pas à dépenser un bras et une jambe.

Clozzers / Crumpe Ce conteneur de stockage se ferme avec une fermeture éclair et est fabriqué dans un matériau résistant à l’eau pour garder votre papier d’emballage en sécurité année après année. Il a deux bandes élastiques à l’intérieur pour maintenir les rouleaux en sécurité et il peut contenir jusqu’à 18 à 24 rouleaux, selon la taille. La boîte a également de la place pour vos rubans, ciseaux, ruban adhésif et autres accessoires afin que vous puissiez facilement avoir une station d’emballage cadeau complète prête à l’emploi chaque fois que vous avez besoin de préparer un cadeau. Il mesure 101,6 x 35,6 x 12,7 cm et peut être rangé horizontalement sous le lit ou verticalement dans un placard, ou partout où vous le trouvez pratique. Il a également des poignées renforcées pour que vous puissiez facilement le transporter partout où vous en avez besoin. Assurez-vous simplement de couper le coupon sur la page pour obtenir le prix le plus bas.

Hold’n’ Storage/CNET Ce sac de rangement vertical pour arbre de Noël vous permet de ranger votre sapin de Noël déjà assemblé pour vous faire gagner du temps lors de l’installation et du démontage de vos présentoirs de vacances. Il peut contenir des arbres artificiels jusqu’à 9 pieds de haut et 70 pouces de large et des fermetures éclair fermées pour protéger votre arbre de la poussière et de la saleté. Assemblez simplement, puis lorsque votre arbre est affiché, vous pouvez cacher le sac sous votre jupe d’arbre (vendu séparément). Lorsque les vacances sont terminées, cela vous permet de garder vos lumières et ornements déjà en place. Le support roulant facilite le transport de votre arbre vers et depuis son espace de stockage. Et si vous êtes un membre Prime, vous pouvez obtenir cette offre pour 116 $ – c’est une économie de 64 $.

Blanchisserie pratique / CNET Si vous avez une couronne des fêtes, vous voudrez la protéger de la saleté, des dommages, de l’humidité et même des insectes pendant son stockage. Ce sac de rangement peut faire tout cela. Il est fait d’un matériau semblable à une bâche et mesure 30 x 7 pouces, il peut donc contenir facilement des couronnes jusqu’à 30 pouces de diamètre. Il se ferme par une fermeture éclair et possède des poignées pour un transport pratique.

Songmics/CNET Ces contenants de rangement pliables pour les fêtes sont verts avec des motifs de flocon de neige, ce qui les rend faciles à identifier comme stockage de Noël et ils ont des poignées et un couvercle, ce qui les rend faciles à transporter et à empiler en toute sécurité. Les boîtes ont une dimension de 11,8 x 15,7 x 9,8 pouces, qui est une taille polyvalente pour ranger des bas, des casse-noisettes, des lumières et d’autres décorations pour les vacances.

Plus d’offres de stockage de vacances à vérifier: