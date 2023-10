Pour accompagner la croissance de ses activités, Baker McKenzie à Paris annonce 11 promotions, dont 7 femmes, au sein des départements Fiscalité, Emploi, Contentieux, Concurrence & Distribution et M&A en France.

Ces annonces s’inscrivent dans la stratégie de développement de Baker McKenzie suite à la nomination de 131 nouveaux associés dans le monde (dont 89 promotions internes) le 30 juin, soit une augmentation de 12 % par rapport à l’année précédente.

« Ces 11 promotions, dont 7 femmes, illustrent la forte dynamique du cabinet à Paris et son engagement historique en faveur de l’égalité femmes-hommes. Baker McKenzie renforce non seulement son attractivité à Paris, mais aussi son rayonnement mondial. Félicitations aux avocats promus qui reflètent la diversité et la richesse des expertises de notre cabinet, le quatrième du réseau international de Baker McKenzie. Ils sont des modèles pour nos jeunes collaborateurs. Alors que Baker McKenzie Paris fête cette année ses 60 ans, ces promotions confirment notre confiance dans l’avenir”, déclare Eric Lasry, Associé Gérant de Baker McKenzie à Paris.

Ariane Calloud est promue Associée au sein du département Contentieux Fiscal à Paris.



Ariane Calloud est spécialisée dans le contrôle et le contentieux fiscaux, avec un accent particulier sur les questions de fiscalité internationale (établissements stables, prix de transfert, etc.). Elle assiste principalement les entreprises multinationales dans la prévention des risques, les recherches fiscales, les contrôles fiscaux internationaux, les négociations avec les autorités fiscales et les contentieux fiscaux. Elle a également développé une expertise dans le secteur technologique. Ariane est membre du comité directeur de résolution des litiges fiscaux de Baker McKenzie EMEA.

Inscrite au Barreau de Paris depuis 2005, Ariane est titulaire d’un DESS de Fiscalité des Entreprises de l’Université Paris IX Paris-Dauphine et d’un DEA de Droit des Affaires de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne.

Ariane a été rapporteur français de l’IFA pour le Congrès 2018 sur le thème 1 « Mesures anti-évitement de nature et de portée générales – RGAÉ et autres règles » et participe régulièrement à des séminaires sur le contentieux fiscal international et des sujets fiscaux sectoriels.

Elle est notamment reconnue comme « Leading Individual » dans la catégorie Tax Litigation du classement Legal 500 EMEA France 2023.



Sophie Caulliez est promue Associée au sein du département Fiscalité des Entreprises qu’elle a rejoint en 2014

Sophie Caulliez est membre du groupe fiscal de Baker McKenzie à Paris depuis 2014 et conseille de grands clients locaux et internationaux sur les questions de fiscalité internationale, de réorganisations d’entreprises et de fusions & acquisitions. Sophie conseille également ses clients en matière de planification fiscale générale et d’audit dans un large éventail de secteurs industriels, notamment la santé, l’hôtellerie, l’aviation et les biens de consommation.

Sophie est titulaire d’un DESS de fiscalité des entreprises, d’une licence de gestion et d’un DESS de finance de l’Université Paris Dauphine. Elle est classée dans la catégorie « Ones to watch » en 2023 par Best Lawyers.

Johanna Da Costa est promue Partner au sein du département Corporate Tax, après avoir rejoint l’équipe Fiscalité de Baker McKenzie à Paris en 2014.

Johanna Da Costa est spécialisée en fiscalité générale des entreprises et en fiscalité internationale. Elle conseille des clients locaux et internationaux de premier plan sur des questions fiscales nationales et internationales, y compris des opérations d’acquisition mondiales et des réorganisations de groupes complexes pour des sociétés multinationales, sur des besoins ponctuels et des contrôles fiscaux.

Sa pratique englobe la structuration fiscale, la due diligence fiscale, la négociation des aspects fiscaux de la documentation des transactions et l’intégration post-transaction. Johanna agit pour des clients de plusieurs secteurs clés, notamment les produits de luxe, les produits pharmaceutiques, les médias et le contenu numérique, les logiciels et les technologies de l’information.

Johanna est titulaire d’un Master Spécialisé en Droit et Management des Affaires Internationales de l’ESSEC Business School (2013), ainsi que d’un Master 2 en Droit des Affaires et Fiscalité (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2012). Elle est classée dans la catégorie « Ones to Watch » en 2023 par Best Lawyers.

Eléonore d’Anthonay est promue Partner au sein du département Droit Social de Baker McKenzie qu’elle a rejoint en 2009.

Eléonore d’Anthonay est spécialisée en droit du travail, tant dans les relations individuelles (licenciements individuels, négociation de départs et de forfaits de dirigeants, etc.) que dans les relations collectives (procédures de licenciement pour motif économique, aspects sociaux des réorganisations (notamment consultation du CSE), négociation collective, conflits collectifs, épargne salariale et intéressement).

Eléonore a effectué un programme d’échange d’octobre 2014 à mars 2015 au sein du bureau londonien de Baker McKenzie. Elle a également été détachée une journée par semaine auprès d’un client important du Cabinet de juin 2015 à mai 2016.

Inscrite au Barreau de Paris depuis 2009, Eléonore est titulaire d’un DEA en Contentieux Commercial International et Européen de l’Université Paris X Nanterre et d’un Master de Droit Privé de l’Université Paris X Nanterre.

Clotilde Guyot-Réchard est promue Associée au sein du département Contentieux & Arbitrage de Baker McKenzie à Paris, qu’elle a rejoint en 2013.

Inscrite aux barreaux de Paris et de New York, Clotilde Guyot-Réchard a rejoint Baker McKenzie à Paris en janvier 2013 en tant que stagiaire. Sa pratique se concentre sur le contentieux civil et commercial (rupture de contrat, responsabilité précontractuelle, concurrence déloyale, suites d’actions, protection des secrets d’affaires, etc.), ainsi que sur le contentieux des entreprises (litiges post-acquisition, litiges entre actionnaires, dirigeants d’entreprise). responsabilité, etc.).

En tant que membre du groupe Enquêtes, Conformité et Éthique de Baker McKenzie, Clotilde assiste également les entreprises et leurs dirigeants sur des questions de corruption, de trafic d’influence et d’abus de biens sociaux. Clotilde représente ses clients dans le cadre des audits réalisés par l’Agence française anticorruption et intervient fréquemment dans des enquêtes internes nationales et transfrontalières, notamment en matière de corruption et de fraude.

Elle conseille également les entreprises et leurs dirigeants sur un large éventail de questions environnementales, sociales et de gouvernance d’entreprise (devoir de diligence, greenwashing, obligations de reporting des dirigeants, etc.).

Admise au Barreau de Paris en 2014 et au Barreau de New York en 2016, elle est titulaire d’un Master of Laws – LL.M de l’Université de Californie à Berkeley, d’un Master II en Droit International Privé et Affaires Internationales de l’Université Paris 2 Panthéon. -Assas, et d’un Master I en Droit des Affaires Internationales de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Xavier Salvatore est promu Partner au sein du département Contentieux & Arbitrage de Baker McKenzie qu’il a rejoint en 2011.

Xavier Salvatore a rejoint le groupe Contentieux & Arbitrage de Baker McKenzie à Paris en octobre 2011. Il a également été détaché pendant un an au sein du département Contentieux & Government Enforcement du bureau de Chicago. Spécialisé en litige civil et commercial, la pratique de Xavier se concentre principalement sur le contentieux immobilier (litiges contractuels, responsabilité civile, exécution forcée des ventes, etc.) et il se spécialise également dans les baux commerciaux. Il assiste les entreprises dans les litiges relatifs au paiement des loyers et à la réalisation de travaux de réparation, ainsi que dans les procédures d’expulsion. Xavier exerce régulièrement en droit de la construction (contentieux relatifs à la responsabilité du constructeur, mise en œuvre de la garantie d’achèvement, garantie décennale, assurance de dommages, etc.).

Inscrit au Barreau de Paris en 2011, Xavier est titulaire d’un Diplôme Universitaire de Contentieux des Affaires Internationales, d’un Master 1 de Droit des Affaires et d’un Master 2 de Droit des Contrats et Pratiques Commerciales de l’Université Paris XII.

Jean-Baptiste Tristram est promu associé au sein du cabinet Fiscalité de Baker McKenzie, dont il est membre depuis septembre 2015.

Jean-Baptiste Tristram a rejoint le groupe fiscalité de Baker McKenzie à Paris en 2015. En 2019, il est détaché pendant six mois au bureau de New York du cabinet dans le cadre du Baker McKenzie Associate Training Program.

Jean-Baptiste conseille des clients internationaux et locaux de premier plan sur des questions de fiscalité internationale et de prix de transfert, de planification et de défense dans une variété de secteurs industriels, notamment les biens de consommation, les produits de luxe, les produits pharmaceutiques, les technologies de l’information, ainsi que la gestion d’actifs. Plus spécifiquement, il assiste ses clients dans la conception et la mise en œuvre de politiques de prix de transfert pour les sociétés multinationales, de conventions tarifaires préalables, de contrôles fiscaux et de procédures extrajudiciaires.

Jean-Baptiste est titulaire d’un Master 2 en Droit des Affaires et Fiscalité de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne (2013) ainsi que d’un Master 1 en Droit des Affaires de l’Université de Lille (2011). Il est classé dans la catégorie « Ones to Watch » en 2023 par Best Lawyers.

Hugo Dickhardt est promu Counsel au sein du département Droit Social de Baker McKenzie à Paris, qu’il a rejoint en 2020.

Hugo Dickhardt supervise la pratique du contentieux social et conseille les entreprises françaises et internationales sur des litiges individuels et collectifs sensibles devant les juridictions compétentes.

Inscrit au Barreau de Paris en 2012, il est titulaire d’un CAPA (École du Centre-Ouest des Avocats de Poitiers) et d’un Master 2 en Droit Social de l’Université d’Orléans (2009).

Olivia Chriqui-Guiot est promue Counsel au sein du département Concurrence & Distribution de Baker McKenzie à Paris, qu’elle a rejoint en 2021.

Olivia Chriqui-Guiot conseille et plaide devant les autorités de concurrence et les juridictions nationales et européennes sur des questions liées au contrôle des concentrations, aux ententes et aux abus de position dominante, ainsi que dans le cadre d’actions en dommages et intérêts et d’aides d’État. Son expérience couvre un large éventail de secteurs, notamment les médias, les télécommunications, les plateformes numériques, la banque, la mode et le commerce de détail.

Admise au Barreau de New York en 2013 et au Barreau de Paris en 2014, Olivia est diplômée de l’Université d’Essex et de la London School of Economics. Elle est également titulaire d’un Master 2 en droit économique de Sciences Po Paris (2012).

Elise Favier est élue Counsel au sein du département M&A de Baker McKenzie à Paris, qu’elle a rejoint en 2015

Inscrite au Barreau de Paris en 2012, Elise Favier a rejoint le cabinet en 2015 en tant que collaboratrice avant de devenir senior…