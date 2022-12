11 nouvelles fonctionnalités intéressantes arrivent sur votre téléphone Android

Nous devrions voir une baisse de fonctionnalité Pixel avec la mise à jour de la semaine prochaine sur les téléphones Pixel, mais avant d’y arriver, Google offre à tous les téléphones Android 11 nouvelles fonctionnalités à rechercher. De Wear OS aux clés de voiture numériques en passant par Google Photos et YouTube, il y a beaucoup de choses dans cette dernière fonctionnalité Android pour le plaisir de tous.

Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ces types de versions, ne cherchez pas plus loin qu’en juin dernier ou en décembre dernier ou en septembre avant cela. Vous avez eu l’idée. Google envoie régulièrement de nouvelles fonctionnalités à ses services les plus utilisés qui ne sont pas exclusives aux téléphones Pixel et sont plutôt destinées à être utilisées par tout le monde avec un téléphone Android.

Voici les nouveautés pour Android en décembre 2022 !

Le premier est Google TV, où Google rend l’application plus rapide lors de la diffusion de contenu. L’application Google TV affiche désormais un petit bouton en bas à droite si vous avez des téléviseurs à proximité auxquels vous connecter. Une fois que vous êtes connecté, alors que vous continuez à parcourir l’application à la recherche de quelque chose à regarder, un simple appui sur une émission ou un film commencera à le lire sur le téléviseur auquel vous vous êtes connecté. Cette action déclenchera également la télécommande pour vous donner plus de contrôle.

Les clés de voiture numériques se mettent dans l’ambiance du partage pour les vacances, avec Google annonçant aujourd’hui que vous pouvez partager ces clés de fantaisie avec des amis et des membres de la famille. Si vous avez une configuration de clé numérique, vous trouverez un nouveau bouton “Partager une clé de voiture” qui vous guide tout au long du processus de création d’une clé pour une personne spécifique. Ce processus leur enverra un lien pour les aider à se préparer et à prendre en charge votre voiture.

Dans le monde de Wear OS, Google ajoute quelques nouvelles tuiles, une pour afficher le lever et le coucher du soleil, et une autre pour afficher vos contacts favoris. Ils sont aussi mise à jour de l’application Google Keep afin que les notes sur votre téléphone et votre montre soient identiques. Cela devrait signifier afficher des étiquettes, des arrière-plans personnalisés, des photos et des dessins, comme vous pourriez les voir sur votre téléphone, uniquement sur le petit écran du poignet. Et enfin pour Wear OS, Google a s’est associé à Adidas pour ajouter une commande Assistant cela déclenchera une séance d’entraînement. Si vous utilisez Adidas pour le suivi de vos entraînements, essayez de dire : “Hey Google, démarre une course avec adidas Running”.

Passons maintenant à YouTube, où Google annonce l’ajout d’un nouveau widget de recherche avec des raccourcis supplémentaires. Ce nouveau widget YouTube vous permet de rechercher rapidement un sujet, il dispose de raccourcis pour vous permettre d’accéder à l’accueil, aux courts métrages, aux abonnements et à votre bibliothèque. Agréable.

Vous voulez aussi l’actualité de Google Photos? La nouvelle fonctionnalité Styles que Google a ajoutée en septembre obtient des styles mis à jour pour les vacances. Vous trouverez des modèles des artistes DABSMYLA et Yao Cheng Design.

La prochaine étape est Google Messages, où Google vous donne le pouvoir de répondre à des messages spécifiques. Au sein d’une conversation, vous pouvez désormais balayer un message pour lui proposer une réponse spécifique. Au fur et à mesure que vous tapez, vous verrez un indicateur visuel indiquant que vous répondez effectivement à un message.

Voici le reste de la liste des nouveautés à venir sur votre téléphone :

Cuisine Émoji : Google ajoute encore plus d’options Emoji Kitchen, y compris des options de vacances.

: Google ajoute encore plus d’options Emoji Kitchen, y compris des options de vacances. Mode de lecture : En matière d’accessibilité, Google a amélioré le mode de lecture en vous permettant de personnaliser le contraste, la taille du texte, la synthèse vocale et les types de police sur les pages Web et les applications.

: En matière d’accessibilité, Google a amélioré le mode de lecture en vous permettant de personnaliser le contraste, la taille du texte, la synthèse vocale et les types de police sur les pages Web et les applications. Sécurité: Une nouvelle alerte de sécurité s’affichera sur votre photo de profil dans l’appli Google s’il existe des recommandations pour sécuriser votre compte.

La plupart de ces fonctionnalités seront disponibles sous peu, sinon au cours des prochaines semaines.

// Google