11 morts dans une fusillade horrible, dont des enfants — RT World News

Un Monténégro a été tué par balle par la police après s’être déchaîné à Cetinje

Un habitant de Cetinje, au Monténégro, a tué par balle onze personnes – dont deux enfants – et en a blessé six autres vendredi, avant d’être abattu par la police, selon les médias locaux.

Des témoins ont déclaré que l’homme avait sorti un pistolet dans ce qu’on appelait une dispute familiale, avait tué sa famille, puis avait tiré sur des passants au hasard.

La police de Cetinje enquête toujours sur les lieux et très peu d’informations ont été publiées officiellement.

La télévision d’État du Monténégro a initialement rapporté que plus de dix personnes auraient été abattues, dont un policier, citant des résidents locaux. Le bilan a ensuite été porté à 11 morts et six blessés.

Un témoin a déclaré à la chaîne de télévision publique RTCG que le tireur avait marché dans la rue et “au hasard” tiré sur les gens.

D’autres médias locaux ont identifié le suspect comme étant Vucko Borilovic, 34 ans, et ont déclaré qu’il avait d’abord tué plusieurs membres de sa propre famille, y compris des enfants, avant de retourner son pistolet sur les passants. Il aurait été abattu après avoir ouvert le feu sur une ambulance qui tentait d’atteindre les blessés.

Le déchaînement s’est produit vendredi après-midi à Medovina, un quartier situé juste à côté du Musée national du Monténégro. Le quartier a été bouclé afin que la police puisse mener une enquête.

Cetinje était la capitale du Monténégro quand c’était une principauté et plus tard un royaume, et abrite toujours la résidence du président, mais la plupart des fonctions gouvernementales ont été transférées à Podgorica dans les années 1940.