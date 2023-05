11 morts dans un accident de la route à la frontière Chine-Vietnam lié à la traite des êtres humains

Près d’une douzaine de personnes, dont neuf citoyens vietnamiens, ont été tuées lorsqu’un véhicule s’est renversé le long de la frontière sino-vietnamienne.

Les autorités chinoises ont déclaré que l’incident de la route était lié au trafic d’êtres humains.

Les opportunités d’emploi limitées au Vietnam ont déjà incité les citoyens à se rendre en Chine, où certaines femmes ont été attirées par des mariages forcés et d’autres pour la promesse d’un travail.

Les autorités chinoises affirment que 11 personnes ont été tuées dans un accident de la route vendredi le long de la frontière sino-vietnamienne, dont neuf citoyens vietnamiens.

L’incident met en évidence la persistance de la traite des êtres humains dans la région frontalière montagneuse, où il existe depuis longtemps un commerce de produits agricoles et de travailleurs venant du Vietnam vers la province chinoise relativement pauvre du Guangxi.

L’une des autres victimes était chinoise et la nationalité de l’autre n’a pas encore été déterminée, selon le compte rendu sur les réseaux sociaux du gouvernement local du comté de Jingxi.

QU’EST-CE QUE LA TRAITE DES ÊTRES HUMAINS ?

Ils faisaient partie des 14 personnes à bord d’un véhicule tout-terrain qui s’est renversé et est tombé dans un ravin, a indiqué le gouvernement.

Il a déclaré que l’incident était lié au trafic d’êtres humains.

Parmi les survivants figuraient le chauffeur chinois, un assistant chinois et deux citoyens vietnamiens, qui sont tous interrogés, a indiqué le gouvernement.

Les possibilités d’emploi limitées dans certaines régions du Vietnam ont incité certains de ses citoyens à chercher fortune dans des pays où les salaires sont plus élevés, y compris dans des régions légèrement plus aisées de la Chine, où ils travaillent dans des fermes et des usines et où certaines femmes ont été attirées mariages forcés.

En 2019, les corps de 39 jeunes Vietnamiens ont été retrouvés dans un camion porte-conteneurs dans le sud-est de l’Angleterre dans une apparente tragédie de trafic d’êtres humains.