Les glissements de terrain ont également détruit un pont et coupé plusieurs routes dans le village de Cihanjuang, dans l’ouest de Java. Les sauveteurs ont travaillé toute la nuit, mais ont dû faire face à un besoin urgent de machinerie lourde pour aider à déplacer la terre et atteindre les éventuels survivants.

JAKARTA, Indonésie – Deux glissements de terrain déclenchés par de fortes pluies et un sol instable ont tué au moins 11 personnes à Java, l’île la plus peuplée d’Indonésie, et ont laissé des secouristes à la recherche de survivants, ont déclaré dimanche des responsables de la catastrophe.

Une vidéo de la scène montrait une rivière de boue qui avait labouré un quartier densément peuplé, écrasant et couvrant apparemment un certain nombre de bâtiments.

Le président indonésien, Joko Widodo, avait averti en octobre que le pays pourrait connaître plus d’inondations et de glissements de terrain que d’habitude en raison du régime météorologique périodique connu sous le nom de La Niña. La saison des pluies devrait durer jusqu’en mars.

L’Indonésie, un archipel de 17 500 îles qui chevauche l’équateur, était autrefois recouverte de vastes forêts tropicales. Mais au cours du dernier demi-siècle, de nombreuses forêts ont été brûlées et exploitées pour ouvrir la voie à des plantations de palmiers et à d’autres terres agricoles.

Avec 270 millions d’habitants, l’Indonésie est le quatrième plus grand pays du monde et Java, son île la plus peuplée, en compte plus de 140 millions.