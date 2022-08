11 millions d’offres d’emploi montrent que nous ne sommes pas en récession, selon les économistes

“J’ai été un peu surpris de voir [openings] rose – je m’attendais à ce qu’il continue sa lente baisse”, a déclaré AnnElizabeth Konkel, économiste principale chez Indeed Hiring Lab, à CNBC Make It.

Le marché du travail extrêmement tendu ne se relâchera pas : il y avait 11,2 millions d’offres d’emploi en juillet, soit deux fois plus que le nombre de personnes à la recherche d’un emploi, selon le dernier Enquête sur les offres d’emploi et le roulement de la main-d’œuvre .

“Il est possible qu’une personne puisse vivre ces deux choses en pensant :” Peut-être que je peux obtenir ce salaire plus élevé “et aussi,” Je regarde mon salaire actuel, et ça ne va pas aussi loin qu’avant “, ” Konkel dit.

Konkel dit qu’il y a probablement un facteur d’incitation et un facteur d’attraction en jeu : les demandeurs d’emploi comprennent que dans un marché tendu, ils sont aux commandes pour inciter les employeurs à augmenter leurs salaires, et ils modifient leurs attentes salariales en conséquence. Le changeur d’emploi typique a obtenu une augmentation de salaire de 10% après avoir changé d’emploi au cours de la dernière année, selon le Pew Research Center.

Un demandeur d’emploi sur quatre affirme se sentir moins en sécurité dans son emploi actuel qu’il y a six mois, selon un Index ZipRecruiter de la confiance des demandeurs d’emploi, qui a atteint un plus bas historique en août.

De plus, alors que les demandeurs d’emploi ont généralement donné la priorité à des salaires plus élevés, moins de stress et une plus grande flexibilité pendant la pandémie, le désir de sécurité d’emploi est passé à leur deuxième plus grande priorité en août.

Malgré les inquiétudes, il y a 60 % d’offres d’emploi en plus et les entreprises embauchent 6 % de nouveaux employés en plus chaque mois par rapport aux chiffres d’avant Covid, ce qui entraîne « des opportunités considérablement élargies pour les demandeurs d’emploi et une bien plus grande sécurité d’emploi qu’avant la pandémie », selon à Julia Pollak, économiste en chef de ZipRecruiter.