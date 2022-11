11 meilleurs produits pour dormir en hiver

L’hiver approche à grands pas, ce qui signifie une baisse des températures et une augmentation des factures de chauffage. Bien que vous ne puissiez pas contrôler la température autour de vous, vous pouvez transformer votre lit en l’endroit le plus confortable et le plus chaud de la planète. Si vous cherchez un moyen de rester au chaud dans ce froid sans augmenter votre facture de chauffage, ce sont les meilleurs produits pour dormir en hiver.

Certains de ces produits sont destinés à votre lit, certains sont destinés à vous détendre dans votre maison et certains aident à contrôler la température de l’air la nuit. Les produits d’hiver de cette liste ont été choisis en fonction du prix, des matériaux, des avis des clients, de la sensation et du confort, de la durabilité et des tests personnels. La plupart des prix sont indiqués pour des tailles jumelles.

Choisissez-en quelques-uns pour vous-même ou offrez-les à votre famille et à vos amis. Nous espérons qu’ils vous aideront à rester au chaud cet hiver.

Le magasin de l’entreprise Cette couette 100 % duvet de qualité supérieure de The Company Store est le nec plus ultra en matière de chaleur et de confort en hiver. L’option de chaleur supplémentaire (elle est également disponible en poids léger et moyen pour les mois les plus chauds) a un pouvoir gonflant de 650 et est fabriquée à partir de duvet européen certifié d’origine éthique. Il a une construction de boîte à chicanes qui est non seulement belle sur votre lit, mais qui garantit également que le rembourrage reste en place, de sorte que vous n’avez pas à vous soucier qu’il se déplace d’un côté lorsque vous vous déplacez. Avec sa surpiqûre finie, vous pouvez l’utiliser comme dessus de couette, mais il possède également des boucles à chaque coin si vous préférez l’attacher à une housse de couette. Et contrairement aux autres couettes en duvet qui ne sont disponibles qu’en blanc, elle est disponible en quatre autres couleurs neutres : ivoire, albâtre, bleu nuage et gris. Meilleures caractéristiques: Hypoallergénique

La coque est en satin de coton peigné de qualité supérieure à 300 fils

Conçu pour un style surdimensionné – se situera à 15 pouces du bord du lit

Haricot LL Une couverture chauffante procure une chaleur instantanée, mais il y a tellement d’options qui ont l’air bien en surface mais qui ne sont pas conçues pour durer. Entrez la couverture chauffante Wicked Cozy de LL Bean. Cette couverture chauffante a une couche isolante prise en sandwich entre un dessus ultra moelleux et un dessous en velours qui sont doux au toucher, mais sont également conçus pour distribuer une chaleur intense. Il dispose également d’une technologie brevetée qui garantit une température uniforme partout, sans aucun point trop chaud ou trop froid. C’est certainement un investissement initial, mais il durera probablement des années. Si ce n’est pas le cas, LL Bean travaillera avec vous pour le remplacer s’il tombe en panne en raison de défauts de fabrication. Meilleures caractéristiques: Se décline en quatre couleurs : crème, bois flotté, gris et bleu doux

La couche supérieure est composée à 100 % de polyester

Comprend 10 réglages de chaleur et un arrêt automatique

Amazone Les couvertures chauffantes sont idéales pour la chaleur électrique, mais ce surmatelas chauffant de Beautyrest apporte une touche de confort. Il dispose de cinq réglages de chaleur différents et de deux contrôleurs qui vous permettent d’ajuster chaque côté à différentes températures. Il dispose également d’une fonction de préchauffage et d’une fonction d’arrêt automatique de 10 heures qui garantit que le surmatelas ne surchauffera pas. Et il est composé à 100 % de coton, donc non seulement il vous garde au chaud, mais il est également doux et respirant, ce qui signifie que vous restez au chaud sans surchauffer. De plus, il est entièrement lavable en machine (assurez-vous simplement de retirer les contrôleurs en premier). Meilleures caractéristiques: Reine, roi et roi de Californie comprennent deux contrôleurs – parfaits pour dormir avec un partenaire

La jupe ajustée garantit qu’elle ne glissera pas pendant la nuit

Réchauffe votre lit jusqu’à 80 degrés

Wayfair Superposer votre literie est la clé pour rester au chaud cet hiver, et ce jeté en laine Holborn de Charlton Home est la touche finale la plus confortable. Il fait du bon travail en soi, mais lorsque vous le placez sur une couette en duvet, il ajoute une isolation supplémentaire qui retient la chaleur intense. La couverture combine de la laine naturelle et du fil acrylique pour vous garder au chaud, mais elle est également douce, confortable et durable. Il est disponible en quatre couleurs classiques – platine, beige, bleu marine et crème – et a une finition en tricot torsadé classique qui a l’air élégante et haut de gamme sur votre lit. Meilleures caractéristiques: Lavable en machine

Il mesure 51 pouces de large sur 60 pouces de long, assez grand pour se recroqueviller dans

Garantie de 92 jours

Terre douillette La couverture Cozy Earth Knit Throw est si douce et confortable que j’aimerais pouvoir l’enfiler comme un pull et la porter avec moi partout où je vais. Il est composé à 100 % de viscose de bambou, ce qui le rend aussi léger et respirant que confortable. C’est une couverture en tricot doux et drapé qui fond presque sur votre corps lorsque vous vous blottissez dessus. Il est idéal pour l’hiver et, finalement, pour toutes les saisons où vous souhaitez vous emmitoufler avec une belle couverture. Le jeté en tricot Cosy Earth mesure 50 x 60 pouces. Ce n’est pas assez grand pour couvrir tout un matelas queen, mais c’est toujours une couverture parfaitement bonne à apporter au lit avec vous si vous voulez une couche confortable mais légère. Mais méfiez-vous si vous dormez avec un partenaire, c’est tellement confortable qu’il y a de fortes chances qu’il essaie de s’en prendre à vous. Lorsque je n’utilise pas le mien, j’aime le garder plié sur ma couette près du bout de mon lit pour lui donner une sensation de confort supplémentaire et ajouter plus de texture à ma literie. Meilleures caractéristiques: Fabriqué en 100% viscose de bambou

De Cozy Earth, une marque mentionnée sur la liste des choses préférées d’Oprah

Disponible en blanc ou ivoire

Baloo Living Les couvertures lestées sont idéales pour la chaleur et le confort. Sa conception emprisonne la chaleur tout en soulageant le stress avec une sensation de câlin. Maintenant, il y a une couverture lestée assez grande pour couvrir tout votre lit – la couette lestée de Baloo Living. Fabriquée avec un extérieur et un intérieur 100 % coton et un rembourrage en microbilles de verre, la couette est exempte de polyester ou de doublures synthétiques. Bien que la couette soit chaude, elle reste suffisamment légère pour être utilisée en toutes saisons. La couette est lavable en machine et disponible en taille complète ou queen et king size. Meilleures caractéristiques: Choisissez entre 15 livres, 20 livres ou 25 livres

Fabriqué uniquement à partir de matériaux naturels et sans produits chimiques

Livré en tailles complètes ou queen et king

Parachute Accueil Parachute est une marque de literie haut de gamme qui propose des produits allant de la literie, du bain à la maison, tels que des peignoirs et des meubles. La couette en coton bio Cloud de Parachute est conçue pour vous garder au chaud et à l’aise. Composée de trois couches de rembourrage 100 % coton biologique et polyester, la couette est douce et légère, tout comme un nuage. Superposez ce produit sur une couette, une couette, une couverture ou utilisez-le seul. Sachez que si vous avez des animaux domestiques qui dorment avec vous, leurs pattes pourraient involontairement tirer sur les fibres délicates. La couette est lavable en machine et disponible en twin ou twin XL, full ou queen et king ou California king. Meilleures caractéristiques: Existe en cinq couleurs pastel différentes

Fait d’un coton 100% biologique et d’un rembourrage isolant en polyester

Fabrication en gaze triple épaisseur et certifiée Oeko-Tex Standard 100

Brooklin Lorsque vous achetez chez Brooklinen, vous savez que vous obtenez une qualité supérieure à un prix raisonnable. Connus pour leurs draps, si vous achetez quelque chose chez Brooklinen, que ce soit cet ensemble. Fabriqués à partir de 100% coton, flanelle brossée, les draps vous garderont au chaud la nuit sans vous alourdir. Ils sont lavables en machine et conçus pour devenir plus doux à chaque lavage. L’ensemble est disponible en twin, full, queen, king et California king. Brooklinen offre souvent 15 % de réduction sur votre première commande. Meilleures caractéristiques: Livré en huit motifs de couleurs à carreaux différents

Comprend un drap plat, un drap-housse et deux taies d’oreiller

Fabriqué en flanelle 100% coton et certifié Oeko-Tex pour la sécurité chimique

Brooklin Brooklinen a certaines des meilleures feuilles là-bas. Tellement bon, en fait, qu’il a fait notre liste deux fois. En plus de la flanelle, Brooklinen propose un ensemble de draps Luxe. Ces draps les plus vendus ont un nombre de fils de 480 et sont fabriqués en 100 % coton à fibres longues. Ces draps sont une meilleure alternative aux draps en flanelle Brooklinen si vous avez le sommeil chaud, car les draps Luxe sont légèrement plus frais. Ils sont lavables en machine et disponibles en twin, twin XL, full, queen, king et California king. Brooklinen offre souvent 15 % de réduction sur votre première commande. Meilleures caractéristiques: Livré en 14 motifs et couleurs vibrants différents

Comprend un drap plat, un drap-housse et deux taies d’oreiller

Fabriqué en coton 100 fibres longues et certifié Oeko-Tex pour la sécurité chimique

Haricot LL Lorsqu’il s’agit de rester au chaud pendant que vous dormez, ce que vous portez compte autant que votre literie. Fabriqué en 100 % coton brossé, ce pyjama en flanelle est parmi les plus chauds du marché. Non seulement ils sont exceptionnellement doux, mais ils ont également le poids idéal pour vous garder au chaud sans piéger trop de chaleur, surtout lorsque vous vous glissez sous vos couches de literie. Avec différentes options de carreaux au choix et une coupe ample et décontractée, ils ont également une ambiance de flanelle classique qu’il est difficile de ne pas aimer. Meilleures caractéristiques: Les femmes et Pour des hommes disponible

Existe en tailles régulières, petites, plus et grandes

Haut boutonné avec une poche avant et une taille élastique avec un cordon de serrage réglable

BedJet Le BedJet est une nouvelle technologie à température contrôlée qui canalise la chaleur ou le refroidissement directement dans votre matelas. La machine se glisse juste sous le lit et fonctionne avec n’importe quel matelas, même les lits réglables. Branchez simplement le BedJet et utilisez la télécommande ou l’application Bluetooth (compatible avec Android et iOS) pour contrôler la quantité d’air frais ou chaud entrant directement dans votre matelas. Les fonctions de refroidissement sont idéales pour les dormeurs chauds qui souffrent de sueurs nocturnes, et les réglages plus chauds vous donnent la sensation « juste sorti de la sécheuse ». Notez que certains accessoires (comme le Cloud Sheet) sont vendus séparément. Meilleures caractéristiques: Télécommandé ou contrôlé par application

Option plus sûre pour les couvertures chauffantes

Peut chauffer seulement la moitié du lit – parfait pour les couples qui ne peuvent pas s’entendre sur la température

Comment nous avons choisi les meilleurs produits d’hiver

Tous ces produits d’hiver confortables de cette liste ont été choisis en fonction du prix, des matériaux, des avis des clients, de la sensation et du confort, de la durabilité et des tests personnels. La plupart des prix sont indiqués pour des tailles jumelles.

FAQ sur les accessoires de literie d’hiver

Comment rendre mon lit douillet pour l’hiver ? La clé pour rendre votre lit confortable, ce sont les couches. Une couverture chaude sur une couette chaude sur des draps chauds. Une couverture chauffante ou un matelas chauffant est également une option. Les couvertures lestées offrent chaleur et soulagement du stress et de l’anxiété.

Quoi de mieux pour un hiver : une couette ou une couette ? La couette et les édredons sont parfaits pour l’hiver. Cependant, le matériau d’une couette ou d’une couette peut la rendre plus chaude, donc mieux adaptée aux mois froids. La laine et la flanelle sont deux des matières les plus chaudes. Du duvet ou des couches supplémentaires de coton sont également d’excellentes options. Quel que soit votre choix, trouvez une matière qui vous gardera au chaud.

Quelle est la literie la plus chaude pour l’hiver ? La literie la plus chaude pour l’hiver sera la flanelle, la laine ou le duvet. La flanelle, en particulier, est un matériau tissé qui emprisonne la chaleur. La flanelle brossée est douce et chaude, ce qui en fait la meilleure option pour l’hiver.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.