11 meilleurs aliments protéinés maigres à manger

La consommation de repas et de collations riches en protéines est essentielle à la santé et peut favoriser la croissance musculaire et vous aider à maintenir un poids santé.

Bien que les besoins en protéines varient, les experts suggèrent que la plupart des personnes actives doivent consommer entre 1,2 et 2,0 grammes (g) de protéines par kilogramme (kg) de poids corporel par jour (0,54 à 0,9 g par livre (lb)). Gardez à l’esprit que c’est plus que l’apport nutritionnel recommandé (AJR) en protéines, qui est actuellement fixé à 0,8 g/kg de poids corporel (0,36 g/lb)).

Les sources de protéines, telles que la viande et les légumineuses, ont différents niveaux de matières grasses et sont souvent classées en fonction de leur teneur en matières grasses ou de leur maigreur.

Les protéines maigres, comme la poitrine de poulet sans peau et le yaourt sans gras, contiennent moins de matières grasses et de cholestérol que les protéines moins maigres, comme les produits laitiers entiers, certains types de bœuf et les œufs entiers.

Bien que les aliments plus maigres ne soient pas nécessairement plus sains ou plus nutritifs que les aliments riches en matières grasses, certaines personnes préfèrent les sources de protéines plus maigres à celles plus riches en matières grasses. Par exemple, les personnes qui doivent suivre un régime pauvre en graisses pour contrôler certains problèmes de santé et celles qui cherchent à réduire leur apport calorique peuvent bénéficier d’une priorité aux sources de protéines plus maigres.

Voici 11 des meilleurs types de protéines maigres que vous pouvez manger, ainsi que des conseils utiles sur la façon d’incorporer davantage de protéines maigres dans votre alimentation.

La poitrine de poulet sans peau est exceptionnellement maigre et relativement faible en calories.

Voici la répartition nutritionnelle pour une portion de 3 onces de poitrine de poulet sans peau :

Calories : 128

128 Protéine: 25,9 g

25,9 g Graisse: 2,69

En plus d’être un aliment maigre et riche en protéines, les poitrines de poulet fournissent des vitamines et des minéraux essentiels, tels que les vitamines B, la niacine (B3) et la pyridoxine (B6), ainsi que les minéraux zinc et sélénium.

La poitrine de poulet est une source de protéines polyvalente qui peut ajouter une valeur nutritionnelle aux plats comme les pâtes, le riz pilaf et les soupes.

Les poudres de protéines, telles que les protéines de lactosérum, les protéines de pois et les peptides de collagène, sont un excellent choix pour augmenter votre apport en protéines. La plupart des poudres de protéines sont très faibles en gras, elles constituent donc un choix judicieux pour ceux qui souhaitent donner la priorité aux sources de protéines plus maigres.

Voici la répartition nutritionnelle pour une portion de 28 g de poudre de protéine d’isolat de protéine de lactosérum :

Calories : 110

110 Protéine: 25g

25g Graisse: 0,5g

Utiliser des poudres de protéines dans des smoothies et des shakes et les ajouter à des plats comme les flocons d’avoine et le pudding au chia peuvent contribuer à les rendre plus satisfaisants, ce qui peut vous aider à manger moins de calories en général.

En fait, des études montrent que la consommation de poudres de protéines, comme la poudre de protéine de lactosérum, augmente les hormones induisant la satiété telles que le peptide YY (PYY) et le peptide 1 de type glucagon (GLP-1), ce qui vous aide à vous sentir rassasié et réduit votre apport calorique. C’est pourquoi augmenter votre consommation de poudres de protéines et d’autres aliments riches en protéines est un moyen efficace de favoriser la perte de poids.

Les haricots et les lentilles sont une excellente source de protéines végétales et sont naturellement faibles en gras.

Une portion d’une tasse de lentilles cuites fournit :

Calories : 230

230 Protéine: 17,9 g

17,9 g Graisse: 0,75g

Contrairement aux protéines d’origine animale, comme le poulet et le bœuf, les haricots et les lentilles sont riches en fibres, un nutriment important pour la santé des systèmes digestif et cardiovasculaire. Par exemple, les fibres aident à maintenir des selles régulières et soutiennent des niveaux de cholestérol et de tension artérielle sains.

Comme les protéines, les fibres vous aident à vous sentir rassasié après avoir mangé. Choisir des aliments riches en protéines et en fibres peut donc être particulièrement efficace pour favoriser une perte de poids saine et améliorer la composition corporelle.

Le fromage cottage est un produit laitier riche en protéines qui se décline en différents pourcentages de matières grasses. Les produits à base de fromage cottage écrémé et faible en gras sont faibles en gras mais riches en protéines.

Une portion d’une tasse de fromage cottage à 1 % contient :

Calories : 163

163 Protéine: 28g

28g Graisse: 2,3g

En plus d’être faible en calories et riche en protéines, le fromage cottage faible en gras et écrémé fournit un certain nombre de vitamines et de minéraux essentiels, notamment le calcium, un minéral nécessaire à la construction et au maintien d’un système squelettique sain et au soutien du fonctionnement des systèmes nerveux et nerveux. systèmes cardiovasculaires. Une portion d’une tasse de fromage cottage à 1 % couvre 11 % de vos besoins quotidiens en calcium.

Le yaourt grec est un autre produit laitier riche en protéines disponible en plusieurs pourcentages de matières grasses, dont 1 % et écrémé.

Une portion de 6 onces de yaourt grec sans gras fournit :

Calories : 100

100 Protéine: 17,5g

17,5g Graisse: 0,62 g

Bien que tous les yaourts contiennent des protéines, le yaourt grec est particulièrement riche en cet nutriment important. Le yaourt grec fournit plus de deux fois la quantité de protéines trouvée dans le yaourt ordinaire, avec un contenant de 6 onces de yaourt grec fournissant 17,5 grammes de protéines, contre seulement 7 grammes trouvés dans la même portion de yaourt ordinaire. C’est également une bonne source de calcium, de vitamine B12, de sélénium, de magnésium et de plusieurs autres nutriments essentiels.

Les fruits de mer, comme le poisson et les crustacés, sont l’une des sources de protéines les plus concentrées que vous puissiez manger. Certains types de poissons et de crustacés sont plus maigres et moins caloriques que d’autres. Les poissons maigres, comme la morue et la plie, stockent la majeure partie de leur graisse dans leur foie, tandis que les poissons plus gras, comme le saumon et le thon, stockent la graisse dans leur chair.

Les fruits de mer maigres et gras sont nutritifs, mais certaines personnes peuvent préférer les poissons et crustacés plus maigres, comme le flétan, le crabe et les pétoncles, aux fruits de mer plus gras.

Voici la répartition nutritionnelle pour une portion de 3 onces de morue :

Calories : 89,2

89,2 Protéine: 19,4 g

19,4 g Graisse: 0,73g

Bien que les poissons maigres soient riches en protéines ainsi qu’en vitamines et minéraux comme la B12, le sélénium et le zinc, les poissons plus gras sont plus riches en graisses oméga-3, qui sont des graisses protectrices dotées de puissantes propriétés anti-inflammatoires dans le corps. Pour vous assurer de tirer le meilleur parti des fruits de mer, il est préférable de déguster une variété de poissons et de crustacés, y compris des types maigres et gras.

Comme le poulet, la poitrine de dinde sans peau est une excellente source de protéines maigres.

Une portion de 3 onces de poitrine de dinde sans peau fournit :

Calories : 125

125 Protéine: 25,6 g

25,6 g Graisse: 1,77g

Les aliments maigres et riches en protéines, comme la poitrine de dinde, aident à maintenir la satiété ainsi qu’une glycémie saine. Les protéines ralentissent la digestion, entraînant une libération plus lente du sucre dans le sang. Des études montrent que l’association de volailles, comme la poitrine de poulet et de dinde, avec des aliments riches en glucides, comme le riz ou les pâtes, peut avoir des effets bénéfiques sur le contrôle de la glycémie chez les personnes atteintes de diabète.

Si vous recherchez un aliment à base de plantes riche en protéines, ne cherchez pas plus loin que le tofu.

Une portion de 3 onces de tofu extra-ferme fournit :

Calories : 46.2

46.2 Protéine: 6,22 g

6,22 g Graisse: 1,6 g

Le tofu est faible en calories et en matières grasses, mais constitue une bonne source de protéines et d’autres nutriments nécessaires à une santé optimale. Si vous suivez un régime à base de plantes, manger du tofu peut vous aider à répondre à vos besoins quotidiens en nutriments. Le tofu fournit des minéraux qui ont tendance à être faibles dans les habitudes alimentaires à base de plantes, comme le calcium, le sélénium, le zinc et le fer.

Le bœuf est étiqueté en fonction de sa maigreur. Le bœuf maigre contient moins de 10 grammes de matières grasses, 4,5 grammes ou moins de graisses saturées et moins de 95 milligrammes (mg) de cholestérol par portion de 100 grammes. Le bœuf extra-maigre contient moins de 5 grammes de matières grasses, moins de 2 grammes de graisses saturées et moins de 95 mg de cholestérol par portion de 100 grammes.

Voici la répartition nutritionnelle pour une portion de 3 onces de bœuf extra-maigre :

Calories : 131

131 Protéine: 23,5g

23,5g Graisse: 3,45g

En plus des protéines, le bœuf est une source concentrée de vitamines et de minéraux, notamment de fer, un minéral nécessaire au transport de l’oxygène, à la croissance et au développement, à la fonction cellulaire, à la production d’hormones et à de nombreux autres processus critiques de l’organisme. Malheureusement, la carence en fer est courante, notamment dans certaines populations, comme les femmes enceintes et celles qui ont des règles abondantes.

Une portion de 3 onces de bœuf haché fournit 2,64 mg de fer, soit 15 % de la valeur quotidienne (VQ), ce qui en fait un bon choix pour maintenir des réserves de fer saines.

Les œufs entiers sont une riche source de graisses saines, de protéines, de vitamines et de minéraux. Cependant, les jaunes d’œufs sont riches en graisses et en cholestérol, c’est pourquoi certaines personnes préfèrent les blancs d’œufs aux œufs entiers.

Le blanc de deux œufs apporte :

Calories : 34.4

34.4 Protéine : 7g

: 7g Graisse: 0g

Bien que les blancs d’œufs soient très faibles en calories et ne contiennent aucune matière grasse, il est important de noter que les jaunes d’œufs fournissent l’essentiel de la valeur nutritionnelle des œufs, notamment des nutriments tels que la vitamine B12, le zinc, le fer, le sélénium et la choline.

Bien que les blancs d’œufs puissent vous aider à atteindre vos objectifs en matière de protéines lorsque vous suivez un régime pauvre en graisses, la plupart des gens peuvent consommer des œufs entiers dans le cadre d’un régime alimentaire sain et équilibré.

Bien qu’elle ne soit pas aussi populaire que le bœuf, la venaison est connue comme l’une des viandes de gibier les plus maigres que l’on puisse manger.

Une portion de 3 onces de chevreuil fournit :

Calories : 162

162 Protéine: 30,9g

30,9g Graisse: 3,36g

La venaison est incroyablement riche en protéines et riche en plusieurs vitamines et minéraux, notamment le fer, le sélénium et la B12. Une portion de 3 onces de chevreuil couvre 100 % de vos besoins quotidiens en B12, une vitamine nécessaire à la production de globules rouges, à la fonction neurologique, au métabolisme et à la synthèse de l’ADN.

Si vous avez du mal à répondre à vos besoins quotidiens en protéines ou si vous souhaitez simplement incorporer davantage de sources de protéines maigres à votre alimentation, il existe de nombreuses façons simples d’augmenter votre apport en protéines.

Voici quelques conseils qui peuvent vous aider à consommer davantage de protéines maigres dans votre alimentation :

Remplacez votre yaourt habituel par du yaourt grec, qui contient plus de deux fois plus de protéines.

Ajoutez des haricots et des lentilles aux plats à base de plantes, comme les bols de céréales, les salades et les soupes.

Utilisez des poudres de protéines pour ajouter des protéines maigres aux smoothies, aux flocons d’avoine et même aux pâtisseries.

Ajoutez une boule de peptides de collagène à votre café ou thé du matin.

Incorporez davantage d’aliments végétaux et animaux riches en protéines, comme le tofu et le poisson, à vos repas et collations.

Préparez une glace au fromage cottage riche en protéines en mélangeant du fromage cottage faible en gras, des fraises et du sirop d’érable jusqu’à consistance lisse, puis en la congelant pour un dessert sucré et satisfaisant.

Bien que les protéines maigres comme le yaourt grec sans gras et la poitrine de poulet sans peau puissent vous aider à atteindre…