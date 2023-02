11 marins détenus pendant des mois dans des remorqueurs dans le port de Québec

Des groupes de défense des gens de mer s’inquiètent pour 11 marins qui passent un rude hiver québécois à bord de trois remorqueurs retenus depuis des mois dans le port de Trois-Rivières.

Paul Racette, qui dirige le club des marins Foyer des Marins dans le port, a déclaré que les travailleurs, originaires du Mexique, de Cuba et de la Guyane, n’étaient pas habitués à l’hiver.

“Pour eux, 17 degrés, c’est froid, alors imaginez qu’ils doivent travailler à l’extérieur aux températures que nous avons actuellement”, a-t-il déclaré dans une interview.

De plus, ils passent l’hiver sur les remorqueurs amarrés, qui, selon lui, ne sont pas conçus pour vivre à long terme.

“C’est très petit, c’est étroit, il n’y a pas de commodités à l’intérieur, donc c’est problématique”, a-t-il déclaré.

Les bateaux, qui mesurent entre 30 et 40 mètres, ont été vendus l’année dernière à une entreprise qui souhaite les amener dans la nation sud-américaine de la Guyane. Mais ils sont détenus dans le port, à mi-chemin entre Québec et Montréal, depuis octobre en raison de ce que Transports Canada qualifie de « non-respect de diverses conventions maritimes internationales », dont la réglementation du travail qui assure le bien-être de l’équipage.

“Avant de lever la détention et d’autoriser les navires à partir, Transports Canada vérifiera que les éléments en suspens ont été rectifiés”, a écrit la porte-parole Sau Sau Liu.

Racette a déclaré que même s’il y avait environ 25 membres d’équipage à l’origine, leur nombre est tombé à 11 car certains sont partis et moins sont venus les remplacer.

Lors d’une visite récente, deux des trois remorqueurs ont pu être vus amarrés le long du bord de la rivière, éclipsés par le navire beaucoup plus gros derrière eux. Des drapeaux canadiens et guyanais ont fouetté le vent alors que de fortes chutes de neige tombaient.

Aucun des marins n’est sorti lorsqu’un journaliste s’est arrêté, et Racette a déclaré qu’aucun membre de l’équipage actuel ne voulait parler aux médias par crainte de subir des représailles.

Le vice-président pour le Saint-Laurent et la côte est du Syndicat international des gens de mer du Canada, qui a travaillé avec l’équipage, s’est dit préoccupé par les conditions de travail et de vie des marins.

Vince Giannopoulos a déclaré que certaines d’entre elles sont des questions de “légalité de base”, y compris les contrats. Il a dit que certains des marins ont été envoyés sur les navires avec seulement des accords verbaux concernant la rémunération, pour constater à leur arrivée que la compensation dans le contrat écrit était bien inférieure à celle promise.

Ses visites sur le navire, dont la plus récente a eu lieu en décembre, ont révélé “toutes sortes de problèmes”, allant d’un manque d’équipement de sécurité et de temps froid à une nourriture inadéquate, a-t-il déclaré.

“Au cours de quelques-unes de mes visites, l’équipage recevait M. Noodles trois fois par jour”, a-t-il déclaré. « C’était leur petit-déjeuner, leur déjeuner et leur dîner.

“Il est même difficile de savoir par où commencer avec cette histoire car il y a tellement de problèmes.”

Mark Wong, un marin guyanais, a passé six mois à bord des navires en tant qu’ingénieur avant de rentrer chez lui fin décembre.

S’il a trouvé que les conditions de vie à bord des remorqueurs étaient généralement bonnes, l’homme de 59 ans a déclaré que c’était la première fois qu’il était coincé sur un navire détenu depuis si longtemps.

Il a déclaré que la situation commençait à s’éterniser car les membres d’équipage devaient être remplacés et les inspections continuaient de révéler d’autres problèmes à résoudre.

Il a dit que l’arrivée de l’hiver était “terrible”, et son souvenir le plus fort est la glace sur le pont.

“Je n’ai pas l’habitude”, a-t-il déclaré.

Wong a déclaré qu’il était l’un de ceux qui sont arrivés sans contrat et, bien qu’il ait reçu son salaire, il dit que l’entreprise lui doit toujours une indemnité de congé. Malgré les problèmes, il a dit qu’il serait prêt à revenir en arrière.

“Pas en hiver cependant”, a-t-il ajouté.

Racette a déclaré que le club des marins, qui dispose d’un petit budget et est principalement géré par des bénévoles, a fait ce qu’il peut pour soutenir l’équipage. Les membres visitent les navires pour apporter des friandises, discuter et encourager les marins à visiter leur club-house, qui dispose d’une table de billard, de collations, de chaises confortables et d’un accès Internet.

Des volontaires se sont manifestés pour aider à conduire une partie de l’équipage dans des centres commerciaux ou pour assister à un service religieux en espagnol, tandis que des membres de la communauté ont fait don de vêtements chauds, a-t-il déclaré.

Plus récemment, il a lancé un appel aux dons pour emmener l’équipage dans des sorties telles que des visites de restaurants ou des voyages de bowling.

Bien qu’il ne soit pas clair combien de temps il faudra aux remorqueurs pour obtenir l’autorisation de partir, l’opinion de Racette est qu’ils resteront dans le port jusqu’au moins avril, lorsque la glace se dissipera.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 5 février 2023.