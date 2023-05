11 mai 2023 – Section locale de Shaw

Lesley A. Warren, 38 ans, de La Salle, a été arrêtée par la police de La Salle sur mandat du comté de La Salle pour non-comparution (possession illégale d’une substance contrôlée) à 22 h 31 mercredi dans les rues Third et Wright.

Dominick J. Coss, 18 ans, de Streator, a été arrêté par la police de La Salle sur un mandat du comté de La Salle pour défaut de comparaître (décharge imprudente d’une arme à feu) à 2 h 43 jeudi dans les rues Sixth et Gooding. Coss a également été accusé de possession illégale d’un véhicule à moteur volé, de résistance à un agent de la paix et d’absence de permis de conduire valide, a indiqué la police.

Ronald A. Larabee, 68 ans, d’Ottawa, a été accusé par la police d’Ottawa de conduite avec suspension et sans assurance mercredi dans le bloc 2100 de Somerset Drive.

Rosanda N. Taylor, 39 ans, d’Ottawa, a été arrêtée par la police d’Ottawa sur un mandat du comté de La Salle pour défaut de comparaître (conduite avec suspension) mercredi dans sa résidence.

La police de Streator a signalé jeudi une paire de véhicules volés, bien que les deux aient été retrouvés plus tard. Une Honda Civic 2015 a été signalée volée à 7 h 22 mercredi dans le pâté de maisons 500 de South Vermillion Street, bien que le véhicule ait été récupéré plus tard dans la journée à Streator. Un Chevrolet Blazer 2002 a été signalé volé à 2 h 02 jeudi dans le pâté de maisons 600 de North Vermillion Street, bien que le véhicule ait été retrouvé plus tard dans la journée à La Salle.

La police de Streator a signalé un cambriolage de véhicule à 8 h 27 mercredi dans le bloc 800 de Cable Street.

Shaw Media Local News Network s’appuie sur les rapports fournis par la police dans notre zone de couverture. Les personnes figurant dans les rapports de police qui ont été accusées d’un crime n’ont pas été reconnues coupables devant un tribunal.