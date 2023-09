11 livres à lire absolument pour la Journée de la bisexualité

En l’honneur de la Journée de célébration de la bisexualité (également appelée Journée de la visibilité bisexuelle) samedi, nous avons compilé une liste de certains des livres les plus remarquables présentant des personnages et des thèmes sexuellement fluides du siècle dernier. La collection de titres célèbre l’évolution de la narration bisexuelle, depuis les classiques pionniers qui jouent avec la métaphore et la forme jusqu’aux romans d’amour pour jeunes adultes très populaires et aux mémoires franches de l’époque actuelle. Ensemble, ces œuvres parlent de l’éventail d’individus et d’expériences qui constituent la contingence majoritaire souvent négligée de la communauté LGBTQ.

« Orlando : une biographie » (1928)

Par Virginie Woolf

Le classique de Virginia Woolf, « Orlando : A Biography », qui voyage dans le temps et mêle les genres, peut être considéré comme un modèle de la façon dont les livres de fantasy et de science-fiction du siècle dernier ont traité la bisexualité. Dans le roman qui s’étend de l’Élisabéthaine à l’Angleterre de la fin des années 1920, le héros titulaire – inspiré par la muse de longue date de Woolf, Vita Sackville-West, écrivain à succès et bisexuelle réputée – fait l’amour et l’art à travers l’Europe, d’abord en tant qu’homme, puis en tant que femme. qui en vient à embrasser la non-conformité de genre. Bien en avance sur son temps, le travail expérimental a été immortalisé des décennies plus tard dans le film « Orlando » de Sally Potter en 1992, mettant en vedette une Tilda Swinton androgyne et fanfaronne. Comme son matériel source, « Orlando » présente un monde fantastique et ludique dans lequel l’exploration de la sexualité du protagoniste à travers ses divers amants est considérée comme un fait plutôt que comme un point sur lequel il faut insister.

« La chambre de Giovanni » (1956)

Par James Baldwin

Il ne fait aucun doute que la bizarrerie de James Baldwin imprègne ses œuvres plus grandes que nature. Dans son célèbre premier roman semi-autobiographique, « Go Tell It on the Mountain », le protagoniste de Baldwin, âgé de 14 ans, est aux prises avec son attirance pour un membre masculin de la congrégation de son père, alors qu’il vit sa première expérience religieuse. Mais dans son deuxième roman, « Giovanni’s Room », Baldwin consacre l’intégralité de son œuvre aux questions d’identité, à la fois sexuelle et raciale. Écrit depuis Paris, le roman est centré sur un expatrié américain blanc qui est gêné par les hommes de sa vie, en particulier un barman italien fanfaron nommé Giovanni, à cause de leur bizarrerie et malgré la sienne. Dans les lieux de vie nocturne du Paris d’après-guerre des années 1950, le protagoniste, David, s’engage dans des relations amoureuses avec des hommes. Mais à la lumière du jour, il porte son attirance pour les femmes comme un insigne d’honneur – un insigne qui peut le protéger des humiliations de la vie d’homosexuel.

« Le vampire Lestat » (1985)

Par Anne Rice

Lorsqu’Anne Rice a publié en 1976 « Entretien avec le vampire », le premier roman de sa série « Vampire Chronicles », elle s’est retrouvée avec un échec critique et un succès commercial immédiat qui a lancé sa prolifique carrière. Cela a également donné naissance à une douzaine de livres supplémentaires sur Louis et Lestat et leur chemin pour devenir des ennemis acharnés. Le premier volet présente la première relation des vampires, caractérisée par la passion et animée par la jeune enfant, Claudia, qu’ils accueillent – devenant ce que Rice finalement décrit en tant que « premiers parents vampires de même sexe ». Mais dans « The Vampire Lestat » de 1985, Rice plonge beaucoup plus profondément dans la relation tumultueuse des personnages à travers l’histoire de Lestat. Dans ce deuxième roman de la série, les débuts traumatisants du vampire instable sont mis en lumière alors que de nombreux amants masculins et féminins de son passé mortel sont présentés.

« Le jardin d’Eden » (1986)

Par Ernest Hemingway

Ernest Hemingway n’est certainement pas célèbre pour ses écrits sur la romance queer, mais « Le Jardin d’Eden » est tout sauf un plat typique d’Hemingway. Le roman publié à titre posthume – sur lequel l’auteur a travaillé par intermittence de 1946 jusqu’à sa mort en 1961 – est centré sur deux riches jeunes mariés américains qui commencent à expérimenter le genre, le polyamour et les amants du même sexe pendant leur été sur la Côte d’Azur. Mais ce qui commence par des jeux de genre et des jeux dans la chambre aboutit à ce que les deux tombent amoureux de la même femme, avec des résultats désastreux et parfois déséquilibrés. Au fil des années, nombreux sont ceux qui ont souligné le côté bohème inhabituel du « Jardin d’Eden » au fait que le manuscrit original et inachevé d’Hemingway a été fortement édité en vue de sa publication. Mais néanmoins, cela a un effet révolutionnaire de la part de l’écrivain hétéro et hyper-masculin de « Le vieil homme et la mer ».

« Appelez-moi par votre nom » (2007)

Par André Aciman

« Call Me By Your Name » d’André Aciman explore la force dévastatrice d’un premier grand amour. Le roman est raconté sous forme de flashbacks du point de vue du protagoniste, Elio, qui devient amoureux de l’écrivain américain séjournant dans la résidence d’été de sa famille en Italie. Après beaucoup d’observations et de fantasmes – au cours desquels il oublie presque sa romance naissante avec une fille locale – l’adolescent Elio apprend que l’attirance est réciproque et qu’une romance passionnée, à la limite de l’obsession, est née. Le livre, qui se déroule en grande partie au début des années 1980, a été adapté en film oscarisé en 2018 par Luca Guadagnino, avec Timothée Chalamet dans le rôle d’Elio. Alors que le film atténue finalement la tension entre ses amants centraux – faisant seulement allusion à une scène digne d’être rougissante impliquant une pêche – et ignore largement ses personnages féminins, sa sortie et l’Oscar du meilleur scénario adapté ont ravivé un intérêt bien mérité dans le cœur d’Aciman. -conte déchirant sur le passage à l’âge adulte.

« Le feu se tait dans mes os » (2014)

Par Charles Blow

Le puissant mémoire du journaliste et commentateur Charles Blow, « Fire Shut Up in My Bones », raconte comment une enfance marquée par les abus sexuels a cédé la place à un âge adulte en proie au doute de soi. Comme il le décrit dans le livre, l’écrivain du New York Times a grandi dans une petite ville de Louisiane, élevé dans une famille nombreuse et complexe qui contenait à la fois du bon et du mauvais. Alors qu’il n’avait que 7 ans, Blow a été agressé par un cousin plus âgé, et ce traumatisme, ainsi que des notions dangereuses et omniprésentes sur la masculinité, l’ont laissé aux prises avec sa bisexualité jusqu’à l’âge adulte.

« Conversations avec des amis » (2017)

Par Sally Rooney

À seulement 26 ans, l’écrivaine irlandaise Sally Rooney a publié son premier roman, « Conversations With Friends », qui a été massivement acclamé. Au centre de l’histoire se trouvent Bobbi et Frances, anciennes petites amies devenues meilleures amies, qui entament un long flirt avec un couple marié qu’elles rencontrent en interprétant de la poésie orale. Alors que les amis passent plus de temps avec le couple – la photographe-écrivaine chic Melissa et le bel acteur Nick – Rooney examine comment le genre et la sexualité dictent le pouvoir dans les relations entre égaux apparents. Alors que le scénario s’inspire d’une riche tradition de livres sur les échanges compliqués de partenaires, le roman de Rooney donne une touche moderne au trope avec sa lentille sexuellement fluide.

« La faim : un mémoire de (mon) corps » (2017)

Par Roxane Gay

La même année où l’écrivain Roxane Gay a publié « Hunger : A Memoir of (My) Body », elle a également publié le recueil de nouvelles « Difficult Women ». À certains égards, les livres se ressemblent, traitant tous deux de la violence sexuelle et des cicatrices qu’elle laisse. Mais « Hunger », que Gay a décrit comme « de loin le livre le plus difficile » qu’elle ait écrit, va encore plus loin, offrant un récit brut et personnel du viol, de la suralimentation et de la vie de femme noire queer. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une histoire banale, les mémoires de Gay parlent de réalités statistiques sur la victimisation des femmes bisexuelles, ainsi que de la manière dont elles sont ignorées et même censurées.

« Coup de cœur » Volumes 1 à 4 (2019-2021)

Par Alice Oseman

Avant même d’être adaptée en une série bien-aimée de Netflix, la série de romans graphiques YA d’Alice Oseman, « Heartstopper », lancée pour la première fois sous forme de webcomic, possédait un véritable culte. La série en quatre volumes, qui recevra un cinquième volet plus tard cette année, suit la romance entre deux camarades de classe dans une école de garçons au Royaume-Uni, qui démarre dans le style d’une comédie romantique. Au début de la série, Charlie, un introverti qui a été victime d’intimidation parce qu’il est gay, et Nick, la charmante star de l’équipe de rugby de l’école, se retrouvent en classe, et les deux développent une amitié chaleureuse qui finit par se transformer en une relation saine. romance.

« Rouge, blanc et bleu royal » (2019)

Par Casey McQuiston

Le premier roman de Casey McQuiston, « Red, White & Royal Blue », est une étude de cas sur la puissance de BookTok : grâce à sa popularité dans la sous-communauté littéraire TikTok, la romance YA de McQuiston est devenue une lecture incontournable depuis sa sortie. . Le roman raconte l’histoire d’une relation torride qui s’enflamme (via une rivalité) entre le fils fictif du président américain, Alex, et le deuxième sur le trône britannique, le prince Henry. La romance chaude et lourde des jeunes leaders mondiaux, qui est compliquée par le fait qu’aucun des deux n’est absent, fait également l’objet d’une adaptation cinématographique en 2023 du dramaturge Matthew López, lauréat d’un Tony Award.

« Assez vieux » (2023)

Par Haley Jakobson

Le premier roman de Haley Jakobson, « Old Enough », s’intéresse à un type d’agression qui n’apparaît pas souvent dans les œuvres d’art, mais qui constitue un traumatisme courant lors du passage à l’âge adulte. À l’ouverture du livre, Savannah, une étudiante bisexuelle de 19 ans, navigue dans les hauts et les bas de la vie d’une étudiante queer en deuxième année, notamment en trouvant sa communauté et en se remettant d’une « situation » récente. Mais la vie universitaire normale de Savannah est interrompue lorsque sa meilleure amie d’enfance, Izzie, lui tend la main après s’être fiancée. Avec cela, les souvenirs d’une relation sexuelle non consensuelle avec le frère d’Izzie reviennent, ainsi que la façon dont elle a été abandonnée et honteuse par son amie – et par tous ceux qui n’ont pas pu faire face à ce traumatisme particulier et commun.