11 joueurs sélectionnés pour rejoindre la NBA Academy India

L’essai national ACG-NBA Jump 2022 s’est terminé samedi avec onze joueurs prêts à recevoir des bourses complètes pour assister à la NBA Academy India, un centre d’entraînement de basket-ball d’élite pour les meilleurs espoirs de tout le pays.

Les onze joueurs ont été sélectionnés lors d’un essai par l’ACG-Jump National Tryout à Jaypee Greens, Noida du 14 au 16 juillet, qui a réuni 30 des jeunes joueurs de basket-ball les plus prometteurs de l’Inde sous un même toit.

L’essai national ACG-NBA Jump 2022 marque l’aboutissement d’une recherche de talents à l’échelle nationale qui a débuté le 21 mai 2022 au stade couvert Indira Gandhi de New Delhi et a visité des villes à travers l’Inde comme Kottayam, Ludhiana, Mumbai, Kolkata et Chennai. Actuellement, dans sa sixième édition, le programme a vu la participation de plus de 1 600 aspirants.