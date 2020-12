Nous aimons ces produits et nous espérons que vous aussi. E! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc tirer une petite part des revenus de vos achats. Les articles sont vendus par le détaillant, et non par E !.

Plus de temps à la maison, c’est plus de temps de qualité à passer avec vos proches! Pourquoi ne pas s’amuser avec une bonne vieille soirée de jeux? Que tu aimes Cartes contre l’humanité ou des jeux qui testent votre flexibilité ou jeux-questionnaires sur la culture pop, nous avons rassemblé 11 jeux qui feront rire tout le monde pendant les vacances. Ce fut une année difficile, terminez-la sur une note idiote!

Notre préféré? Un jeu de lancer d’anneau de rennes gonflable pour brûler ces calories de vacances.

Faites défiler ci-dessous pour découvrir 11 jeux qui vous divertiront et vous divertiront jusqu’à ce que vous pleuriez!