11 gangsters de la Colombie-Britannique identifiés comme posant une “menace importante” pour la sécurité publique

L’agence anti-gang de la Colombie-Britannique a publiquement identifié 11 personnes mercredi (3 août) qui, selon elle, sont fortement impliquées dans le crime organisé et présentent un risque sérieux pour le public.

L’Unité spéciale de lutte contre la fraude des forces combinées a déclaré que chaque gangster est bien connu de la police et fortement lié à la violence liée au crime.

“La police pense que toute personne avec ou à proximité de ces personnes peut se mettre en danger”, a déclaré l’agence dans un communiqué de presse.

Il a déclaré qu’il espérait qu’en identifiant les gangsters, leur famille, leurs amis et leurs associés auraient la possibilité de prendre leurs distances.

Les 11 personnes sont :

Shakiel Bassorah : 28 ans

Jagdeep Cheema : 30 ans

Barinder Dhaliwal : 39 ans

Gurpreet Dhaliwal : 35 ans

Samroop Gill : 29 ans

Sumdish Gill : 28 ans

Sukhdeep Pansal : 33 ans

Amarpreet Samra : 28 ans

Ravinder Samra : 35 ans

Andy St Pierre : 40 ans

Richard Joseph Whitlock : 40 ans

L’UMECO et les services de police régionaux s’attendent à ce que la violence et les décès des gangs que le Lower Mainland a connus ces derniers mois se poursuivent dans les semaines et les mois à venir. L’agence a déclaré qu’il était possible que les 11 gangsters identifiés soient ensuite ciblés, et que toute personne avec eux pourrait également être en danger.

Alors que la majorité de la violence des gangs a été contenue dans le Lower Mainland, l’UMECO a également averti que les personnes impliquées voyagent partout en Colombie-Britannique.

“Nous savons que les membres de gangs ne respectent pas les frontières, nos efforts ont donc inclus une approche coordonnée avec plusieurs agences et des mesures d’application pour continuer à cibler ceux qui présentent le plus grand risque pour la sécurité publique”, a déclaré le commissaire adjoint Will Ng, un responsable des opérations criminelles. agent de la GRC de la Colombie-Britannique.

Le Combined Forces Special Enforcement Unit of BC a émis un avis de sécurité publique le 3 août, identifiant 11 gangsters dangereux de la Colombie-Britannique. (Avec l’aimable autorisation de l’UMECO-BC)

