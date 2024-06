11 fruits riches en fibres à ajouter à votre alimentation pour la santé intestinale et cardiaque

Les fibres sont un élément important d’une alimentation saine, car elles nous aident à rester réguliers et à nous sentir rassasiés. Il présente de nombreux autres bienfaits pour la santé du corps, de l’intestin au cœur. Mais la plupart des Américains n’en mangent pas suffisamment.

Les fibres alimentaires font partie des aliments végétaux – fruits, légumes, légumineuses et grains entiers – que le corps ne peut pas décomposer ou digérer, selon le Clinique Mayo.

Il en existe deux types : solubles et insolubles. Les fibres solubles se dissolvent dans l’eau et les fluides corporels, formant une substance semblable à un gel lors de leur passage dans le corps, ce qui ralentit la digestion. Les fibres insolubles ne se dissolvent pas et absorbent plutôt les liquides et autres matières, ce qui augmente le volume des selles. Ensemble, ces types de fibres aident le corps à éliminer les déchets, à maintenir la santé intestinale, à faciliter la digestion et à gérer la glycémie.

« Les fibres sont une telle superstar de la nutrition… elles sont bénéfiques pour notre santé de nombreuses façons », a déclaré Frances Largeman-Roth, diététiste nutritionniste et auteure de Everyday Snack Tray, à TODAY.com.

Quels sont les bienfaits des fibres ?

Les fibres sont surtout connues pour leur rôle dans la digestion, car elles vous aident à rester régulier », explique Natalie Rizzo, diététiste et rédactrice en chef en nutrition pour TODAY.com.

Les fibres insolubles aident à gonfler les selles et les rendent plus molles et plus faciles à évacuer, ce qui aide à normaliser les selles. Il peut également aider le corps à traiter les déchets, à prévenir la constipation et à réduire le risque de maladies colorectales comme les hémorroïdes. la clinique de Cleveland. Un régime riche en fibres a été associé à un risque réduit de cancer colorectal, explique Largeman-Roth.

« Les fibres sont également vitales pour un intestin sain ! Un intestin sain a un impact sur l’inflammation, la santé de la peau, l’immunité et même la santé mentale », explique Largeman-Roth. Les fibres solubles peuvent aider à nourrir les bonnes bactéries intestinales qui vivent dans le côlon, nourrissant ainsi le microbiome intestinal. Il a été démontré qu’il aide à réduire le taux de cholestérol, ajoute Largeman-Roth.

Un régime riche en fibres a également été associé à un risque réduit de cancer colorectal, explique Largeman-Roth. Les fibres peuvent également favoriser la santé cardiaque, notent les experts. Soluble aide à éliminer le mauvais cholestérol (LDL) du corps, et des études ont établi un lien entre la consommation de fibres et des taux de cholestérol plus faibles, explique Rizzo.

Les fibres, en particulier les fibres solubles, peuvent ralentir l’absorption du sucre et contribuer à abaisser la glycémie, selon la clinique Mayoet cela pourrait réduire le risque de diabète de type 2, explique Largeman-Roth.

« Cela retarde la vidange gastrique, ce qui signifie que les aliments fibreux restent plus longtemps dans l’estomac et vous aident à vous sentir rassasié entre les repas », explique Rizzo. Cela peut aider à la gestion et à la perte de poids.

De quelle quantité de fibres avez-vous besoin ?

L’apport quotidien recommandé en fibres est d’environ 14 grammes pour 1 000 calories d’aliment, selon le ministère américain de l’Agriculture. « Cela équivaudrait à environ 28 grammes pour une personne moyenne consommant 2 000 calories par jour », explique Largeman-Roth. Selon le Lignes directrices sur les apports alimentaires de référence de l’Institute of Medicinel’apport quotidien en fibres varie selon l’âge et le sexe :

Adultes âgés de 50 ans ou moins

Hommes : 38 grammes

Femmes : 25 grammes

Adultes âgés de 51 ans ou plus

Hommes : 30 grammes

Femmes : 21 grammes

« En général, pour simplifier, je recommande généralement de s’efforcer de consommer 30 grammes par jour ou plus pour les adultes », explique Largeman-Roth.

Combien de portions de fruits faut-il manger ?

De manière générale, les gens devraient s’efforcer de manger au moins deux portions de fruits variés par jour. « En gardant à l’esprit que l’objectif est de consommer cinq à sept portions de fruits et légumes au total chaque jour, essayez d’en consommer environ la moitié sous forme de portions de fruits », explique Largeman-Roth.

Une portion de fruit se traduit par environ 1 tasse de fruits frais, une demi-tasse de fruits secs ou 1 tasse de jus de fruits à 100 %, explique Rizzo.

Cependant, le nombre recommandé de portions de fruits à manger chaque jour peut également varier en fonction de vos besoins caloriques quotidiens, selon le USDA. Le nombre de calories dont une personne a besoin par jour dépend de son âge, de son sexe et de son niveau d’activité, explique Largeman-Roth.

Fruits riches en fibres

Tous les fruits – frais, congelés et séchés – fournissent des fibres, mais certains en contiennent plus que d’autres. En général, les fruits consommés avec leur peau, comme les baies, ont tendance à être plus riches en fibres insolubles.

Voici 11 fruits riches en fibres approuvés par les diététistes à ajouter à votre alimentation pour la santé intestinale et cardiaque.

Des poires

« Beaucoup de gens aiment les poires parce qu’elles sont sucrées et tendres, mais ils ne réalisent pas qu’elles sont également riches en fibres », explique Rizzo. Une poire moyenne, selon le USDA, fournit 6 grammes de fibres, soit environ 20 % de l’apport quotidien en fibres pour la plupart des adultes. Les poires sont également une bonne source de vitamine C, explique Rizzo, ainsi que de minéraux et autres nutriments. « Ce fruit juteux fournit également 190 mg de potassium par poire moyenne », explique Largeman-Roth.

« Il existe également de nombreuses variétés de poires dont la texture et la saveur varient, vous pouvez donc choisir celle que vous préférez », explique Rizzo.

Framboises

Les framboises regorgent de saveur ainsi que de fibres et d’autres nutriments. «Ces baies en forme de joyaux contiennent des fibres, 1 tasse en contient 8 grammes avec seulement 64 calories», explique Frances Largeman-Roth. C’est un excellent choix de fruits pour augmenter votre apport en fibres et obtenir un apport en antioxydants, vitamines et minéraux.

Une tasse de framboises fournit 186 milligrammes de potassium, ce qui est important pour la fonction cardiaque, explique Largeman-Roth. Faibles en calories et en matières grasses, ces baies rose vif constituent une excellente collation seule ou comme garniture pour ajouter une douceur naturelle aux flocons d’avoine, au yaourt ou aux céréales.

Pommes

Une pomme par jour peut éloigner le médecin et éviter la constipation. Une pomme moyenne (avec la pelure) fournit environ 4 grammes de fibres, explique Largeman-Roth. « Assurez-vous de manger la peau car c’est là que se trouvent les fibres », explique Rizzo. Les pommes sont riches en vitamines C et E et contiennent un flavonoïde antioxydant quercétinequi peut aider à protéger les cellules du pancréas contre le cancer, explique Largeman-Roth.

Myrtilles

Les myrtilles sont de petites mais puissantes centrales nutritionnelles remplies de fibres et d’autres nutriments. Selon les experts, seulement 1 tasse de myrtilles fournit environ 4 grammes de fibres. « Ils sont également riches en anthocyanes, un antioxydant qui réduit l’inflammation », explique Rizzo.

Les bienfaits anti-inflammatoires des myrtilles peuvent offrir une protection contre les maladies cardiaques, le cancer et la maladie d’Alzheimer, explique Largeman-Roth. Les myrtilles sont également une bonne source de vitamines C et K, de manganèse et de polyphénols, qui sont des composés végétaux bénéfiques, a précédemment rapporté TODAY.com.

Avocat

Bien qu’il soit souvent considéré comme un légume ou un produit intermédiaire, l’avocat est techniquement un fruit ! « Ils sont si riches et crémeux que vous ne sauriez pas que les avocats regorgent de fibres », explique Largeman-Roth.

Une portion d’avocat cru (qui représente environ un tiers d’un fruit entier) fournit environ 3 à 4 grammes de fibres, selon l’USDA. Une portion d’avocat fournit également 5 grammes de graisses monoinsaturées saines pour le cœur et 254 milligrammes de potassium, explique Largeman-Roth. Ce fruit crémeux et doux peut être consommé seul avec du citron et du sel ou sur des salades et des bols de riz, écrasé dans du guacamole ou même mélangé avec du cacao dans un riche pudding au chocolat et à l’avocat.

Goyave

Ce délicieux fruit tropical regorge également de fibres. Une seule tasse de goyave fournit 8 grammes de fibres, selon l’USDA. La goyave est naturellement faible en gras et en calories, et riche en vitamine C, potassium, minéraux et autres nutriments.

Ce fruit sucré aux couleurs vives est également une excellente source de caroténoïdes, des antioxydants qui aident à combattre les radicaux libres et à protéger contre les dommages causés par le stress oxydatif – ce qui réduit le risque de nombreuses maladies. selon la clinique de Cleveland.

Figues

Les figues sont un fruit délicieux et doux qui présente de nombreux bienfaits pour la santé. Trois à cinq figues fraîches contiennent environ 5 grammes de fibres, ce qui en fait une excellente source de fibres alimentaires, explique Largeman-Roth. Ils sont également riches en antioxydants, minéraux et autres nutriments. « Une portion de figues fournit la même quantité de calcium qu’une demi-tasse de lait », explique Largeman-Roth.

Les figues fraîches peuvent être dégustées seules, sur du yaourt et des salades, ou farcies de feta ou de fromage de chèvre pour une délicieuse collation sucrée-salée.

Des oranges

Les oranges regorgent de fibres et de nutriments et constituent un fruit très pratique à emporter et à manger sur le pouce. Une grosse orange fournit environ 4 grammes de fibres, explique Largeman-Roth. Les oranges sont connues pour être une excellente source de vitamine C, ainsi que de potassium, de magnésium et d’autres antioxydants, explique Rizzo. De plus, les oranges sont naturellement faibles en calories et « elles contiennent près de 90 % d’eau, elles contribuent donc à l’hydratation », explique Rizzo.

Pruneaux

Les pruneaux, qui sont techniquement des prunes séchées, ont souvent une mauvaise réputation ou sont stéréotypés comme un aliment que les personnes âgées utilisent pour rester réguliers – mais leurs bienfaits pour le côlon n’ont rien de plaisant. Ces fruits secs sucrés et nutritifs sont une excellente source de fibres solubles et insolubles.

« Les pruneaux sont une bonne source de fibres, avec 3 grammes de fibres par portion (quatre à six pruneaux) et les pruneaux contenant des prébiotiques sont également particulièrement bons pour le microbiome », explique Largeman-Roth. Recherche a lié la consommation régulière de pruneaux à un microbiome intestinal plus sain, en particulier chez les femmes ménopausées, ajoute-t-elle. Les pruneaux sont riches en potassium et autres nutriments. « Manger des pruneaux est également bénéfique pour conserver des os solides », explique Largeman-Roth.

kiwi

Les kiwis ou kiwis sont piquants et regorgent de fibres et d’autres nutriments. Un kiwi cru fournit un peu plus de 2 grammes de fibres, selon l’USDA. « Mais ils (les kiwis) sont petits, alors n’hésitez pas à en manger deux », explique Rizzo. Un kiwi fournit également 100 % de votre apport quotidien en vitamine C, ajoute Rizzo. Ne vous laissez pas décourager par la peau duveteuse et velue : la peau est comestible et contient des fibres et des nutriments supplémentaires !

Des fraises

Les fraises sont une collation estivale préférée. « Tous ces petits points que vous voyez à la surface de vos fraises sont des graines, qui totalisent plus de 3 grammes de fibres par portion (1 tasse) », explique Largeman-Roth.

Les fraises sont riches en antioxydants qui protègent les cellules des dommages, ainsi qu’en manganèse, acide folique, potassium, selon la clinique de Cleveland. « Les fraises ont également des effets bénéfiques sur la santé cérébrale. Leur consommation régulière peut aider les personnes âgées à améliorer leur mémoire », explique Largeman-Roth.