11 façons naturelles de renforcer votre immunité pendant l’hiver

Il y a de fortes chances, maintenant que les mois d’hiver sont arrivés, que vous vous retrouviez avec un rhume (ou quelque chose d’encore plus ennuyeux comme la grippe). Selon le Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes, il y a des millions de cas de rhume chaque année, et l’adulte moyen attrape deux à trois rhumes chaque année. Cela signifie que vous avez de très bonnes chances d’avoir un rhume pendant l’hiver. Les enfants attrapent des rhumes encore plus fréquemment, donc si vous êtes un parent, vous êtes encore plus susceptible d’avoir des maladies hivernales dans votre maison.

Il existe de nombreuses façons de prendre soin de votre corps pendant ces mois sensibles (et tout au long de l’année) en soutenir votre système immunitaire. Votre système immunitaire est ce que votre corps utilise pour combattre les infections, vous gardant en pleine forme. Manger les bons aliments, prendre les bonnes vitamines et mener une vie saine peut renforcer votre système immunitaire. Pour plus de conseils sur la façon de garder votre système immunitaire fort, continuez à lire.

Pour plus de conseils de santé, consultez ces conseils pour arrêter de boire de l’alcool qui fonctionnent réellement et le meilleurs aliments pour l’hypertension artérielle.

Prendre un supplément

Prendre des suppléments peut aider à renforcer votre système immunitaire pendant les mois d’hiver. Le zinc a fait ses preuves pour empêcher les bactéries et les champignons de pénétrer dans votre corps. Fonctions de la vitamine D à peu près la même chose, et une carence en vitamine D a été associée à un risque accru de grippe et d’infection. Vitamine C est un autre antioxydant important qui peut aider vos cellules immunitaires à continuer de fonctionner pour vous garder en bonne santé. Cette vitamine protège le corps contre les infections et maintient la croissance de nouvelles cellules immunitaires.

Privilégier le sommeil

Images tétra/Getty Images



Le sommeil joue un rôle important dans votre santé globale et est particulièrement important pour vous garder en bonne santé. Selon le Clinique Mayo, lorsque vous dormez, votre système immunitaire libère des cytokines, une protéine essentielle responsable de la croissance des cellules du système immunitaire, dont certaines protègent votre corps contre les infections. Lorsque vous êtes malade, vous avez besoin de plus de ces cytokines, et si vous ne dormez pas suffisamment, vous ne produisez peut-être pas assez de cytokines.

Boire beaucoup d’eau

L’eau est essentielle pour maintenir votre circulation sanguine, qui fait partie de votre fonction immunitaire. Selon le Université de Californie, Irvine, l’eau aide à transporter les nutriments dans tout votre corps, y compris ceux qui sont essentiels pour combattre les infections. Une bonne hydratation permet également à tous vos organes de fonctionner correctement, et lorsque votre corps fonctionne efficacement, y compris votre système immunitaire, vous êtes moins susceptible de tomber malade.

Exercice régulier

L’exercice modéré peut être bénéfique lorsqu’il s’agit de renforcer votre système immunitaire. Études montrent que ce type d’exercice peut augmenter la circulation de vos cellules immunitaires. Lorsque vos cellules immunitaires se déplacent correctement dans votre corps, elles peuvent mieux vous protéger contre les infections. L’exercice peut aussi vous aider à mieux dormir, et nous savons déjà que le sommeil est un élément clé pour stimuler la fonction immunitaire. Selon Médecine Johns Hopkins, l’exercice peut aider au sommeil lent ou au sommeil profond. Il détend votre esprit et vous donne un exutoire pour le stress, conduisant à un meilleur sommeil la nuit.

Lavez-vous fréquemment les mains

Alors que nous avons toujours su comment il est important de se laver les mains souvent, cela est devenu encore plus apparent au début de la pandémie de COVID-19. Se laver les mains aide à minimiser la propagation des germes. Vous devez fréquemment vous laver les mains pendant au moins 20 secondes avec de l’eau tiède et du savon pour vous débarrasser des germes et éviter de les transférer dans votre corps par les yeux, le nez ou la bouche. Garder vos mains propres peut vous aider à ne pas tomber malade, et cela aidera ceux qui vous entourent en les empêchant également de tomber malades.

Mangez des aliments riches en nutriments

Rechercher des aliments riches en nutriments mentionnés précédemment — vitamines C et ré et zinc – peut être bénéfique pour renforcer votre système immunitaire. Ces aliments comprennent le jus d’orange, le saumon, le thon, les tomates, le brocoli, les huîtres et la viande rouge. Une alimentation équilibrée en général est également un excellent moyen de garder votre corps bien alimenté et en bonne santé. Selon Université de Harvardune alimentation riche en fruits et légumes, en protéines maigres et en grains entiers peut aider à maintenir le bon fonctionnement de votre système immunitaire.

Réduire le stress

Selon le Clinique de Cleveland, lorsque vous êtes stressé, votre corps produit moins de lymphocytes, des globules blancs qui renforcent l’immunité. Le stress peut aussi augmenter votre niveaux de cortisol, ce qui peut entraîner une inflammation et une baisse des niveaux immunitaires. Réduire votre niveau de stress peut aider à maintenir le bon fonctionnement de votre système immunitaire pour combattre les infections qui pourraient survenir. Activités communes qui réduire le stress inclure: méditerfaire de l’exercice, travail respiratoirepasser du temps avec les gens qu’on aime, bien manger et thérapie.

Restez au chaud avec une tenue adaptée

Bien qu’il ne soit pas vrai que vous attrapez un rhume si vous ne vous emmitouflez pas pendant l’hiver, le résultat extrême de l’hypothermie peut nuire à votre fonction immunitaire. Études montrent que lorsque la température de votre corps descend trop bas, cela peut supprimer votre système immunitaire. Ainsi, lorsqu’il fait froid dehors, assurez-vous de porter la tenue vestimentaire appropriée : plusieurs couches de vêtements avec un manteau, un chapeau, des gants, une écharpe, des chaussettes et des chaussures chaudes. Les couches vous permettront de vous ajuster à la bonne température par temps froid.

Essayez l’aromathérapie

Les huiles essentielles sont devenues très populaires ces dernières années, notamment en tant qu’alternatives naturelles aux aide au sommeil et combattre la grippe. Quelque rechercher a été fait sur la façon dont les huiles essentielles peuvent bénéficier à votre système immunitaire. Les huiles essentielles de gingembre et d’eucalyptus peuvent soutenir votre système immunitaire en réduisant l’inflammation et en augmentant la fonction des cellules immunitaires. Vous pouvez utiliser ces huiles essentielles en les plaçant dans un diffuseur dans votre chambre pendant que vous dormez afin de les respirer pendant la nuit. Vous pouvez également les renifler directement, mais il est important de faire attention lorsque vous les inhalez. Un diffuseur permet de les respirer plus doucement. Il est important de noter que les huiles essentielles ne doivent jamais être ingérées, sauf si elles sont de qualité alimentaire.

Réduire l’alcool et le sucre

De l’alcool peut avoir différents effets négatifs sur votre système immunitaire. L’alcool peut endommager vos cellules immunitaires, ce qui rend plus difficile pour votre système immunitaire de faire son travail. Il provoque également une inflammation et peut tuer les bonnes bactéries de votre corps qui sont importantes dans le processus de lutte contre les infections.

En plus de l’alcool, le sucre a un effet négatif sur votre système immunitaire, car cela peut avoir un impact sur vos globules blancs. Ces globules blancs font partie intégrante du fonctionnement de votre système immunitaire pour vous empêcher de tomber malade.

Offrez-vous un massage relaxant

Selon une étude menée par Cèdres-Sinaï – la première grande étude sur l’effet des massages sur le système immunitaire – a révélé que les massages peuvent aider les lymphocytes (qui stimulent les globules blancs), diminuer le cortisol et avoir un impact positif sur les cytokines. L’étude impliquait que des massages suédois réguliers pouvaient aider la fonction immunitaire. Vous pouvez aussi essayer un massage drainage lymphatiquece qui peut aider à éliminer tout excès de liquide, à augmenter le flux sanguin et à renforcer la fonction immunitaire.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.