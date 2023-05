11 excellents cadeaux pour la fête des pères pour les nouveaux et futurs papas

Les nouveaux parents adorent la crème glacée. Quand on s’occupe constamment d’un petit, faire une pause pour savourer une glace est la récompense ultime. Et quoi de mieux qu’une glace ? Glace arrosée. Le populaire Tipsy Scoop, basé à New York, propose un mélange de saveurs infusées d’alcool, notamment du café aux noisettes enrichies, du bourbon à la gousse de vanille, du sorbet sangria à la fraise et plus encore. Notre préférée était la glace au caramel salé au whisky au chocolat, mais toutes sont délicieuses.

Notez que si vous habitez en dehors de New York et des environs, l’expédition peut être coûteuse. Vérifiez donc le total et les frais d’expédition avant de déterminer si vous commandez via Tipsy ou Goldbelly.