11 excellentes offres de haut-parleurs Bluetooth Cyber ​​​​Monday disponibles dès maintenant

Cette histoire fait partie Guide cadeauxnotre collection toute l’année des meilleures idées cadeaux.

Les haut-parleurs Bluetooth portables sont de toutes formes et de toutes tailles et grâce à leurs batteries rechargeables et à leur connectivité sans fil, ils sont devenus presque aussi indispensables que les écouteurs ou les oreillettes sans fil pour écouter votre audio en déplacement.

Le cyber lundi n’est pas encore là, mais bon nombre des meilleures offres de haut-parleurs du Black Friday ont été reportées avec quelques nouvelles offres. Assurez-vous de revenir – nous mettrons à jour cette liste au fur et à mesure que nous recherchons d’autres offres.

Anker

L’original d’Anker Boum de mouvement Soundcore le haut-parleur est sorti en 2021 et était d’un bon rapport qualité-prix (il est en vente pour 88 $). Mais la nouveauté de 2022 Motion Boom Plus est nettement améliorée, notamment en termes de qualité sonore. C’est facilement l’un des meilleurs nouveaux haut-parleurs Bluetooth de 2022 et 125 $ est le prix le plus bas que nous ayons vu.

Pesant 5,29 livres (presque une livre de plus que le Motion Boom), il utilise Bluetooth 5.3 et est équipé de deux woofers de 3,5 pouces améliorés et de deux tweeters de 1 pouce nouvellement ajoutés, délivrant jusqu’à 80 watts de sortie audio (60 W pour les woofers et 20W pour les tweeters). La durée de vie de la batterie est évaluée à 20 heures à des niveaux de volume modérés. Il est également étanche à l’eau et à la poussière IP67 et flotte si vous le laissez tomber dans un plan d’eau.

J’ai été impressionné par la qualité du son, qui se compare bien à quelques haut-parleurs plus chers – et certains plus grands. Vous pouvez modifier le profil sonore (avec les paramètres d’égalisation) et mettre à niveau le micrologiciel du haut-parleur dans l’application compagnon Soundcore d’Anker pour iOS et Android.

Vous recevez des alertes de prix pour Soundcore Motion Boom Plus : 126 $