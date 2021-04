Vous avez déjà entendu le label, la NFL est une «ligue de quarterback». Eh bien, oui … et il semble plus que jamais que le football est un « sport de quart-arrière ».

Le repêchage 2021 sera presque certainement la quatrième «réunion de sélection des joueurs» consécutive à avoir un QB sélectionné au premier rang au classement général. Au cours des 20 dernières ébauches, un passeur est sorti du plateau 15 premières fois.

Pourtant, le volume a augmenté d’un cran ces dernières années, d’autant plus que les équipes sont de plus en plus disposées à prendre rapidement un mulligan lors d’un raté de QB au premier tour – Josh Rosen et Dwayne Haskins en sont des exemples. Au cours des trois derniers brouillons seulement, 12 quarts sont allés au premier tour – Rosen (2018) et Haskins (2019) parmi ce groupe – et au moins cinq feront sans aucun doute gonfler ce chiffre cette année.

« Comme toujours, il y a des joueurs intéressants », a déclaré jeudi l’entraîneur des Patriots Bill Belichick.

« C’est une classe intéressante. C’est un groupe de gars intéressant. Certains sont très forts dans certaines compétences. Certains semblent très forts dans d’autres compétences. »

C’est un verrou de pierre à froid que les trois équipes au sommet du tableau de bord 2021 – les Jaguars de Jacksonville, les Jets de New York et les 49ers de San Francisco, dans cet ordre – choisiront un appelant, les Jags devraient appeler le nom de la star de Clemson Trevor. Lawrence et le NYJ sont largement liés à Zach Wilson de BYU.

Mais au-delà de ça?

De nos jours, on ne sait jamais quand des équipes comme les Raiders ou les Vikings pourraient emprunter la voie que les Packers ont empruntée en 2020 et jeter les bases de manière préventive pour remplacer un vétéran établi en ciblant un quart-arrière plus tôt.

Mais en excluant ces mouvements surprises, j’ai identifié 11 équipes (répertoriées avec leur premier choix en 2021) qui pourraient être sur le marché du draft pour une perspective passagère tôt:

1. Atlanta Falcons, n ° 4

Ils peuvent être l’équipe la plus fascinante du repêchage, apparemment positionnée pour sélectionner le meilleur espoir non QB, échanger ce qui se profile comme un choix très précieux ou cibler un successeur pour l’ancien MVP de la ligue Matt Ryan, qui aura 36 ans le mois prochain. Si les Falcons choisissent cette dernière option, ils choisiront probablement Justin Fields, de l’État de l’Ohio, qui a grandi à la périphérie d’Atlanta, Trey Lance de l’État du Dakota du Nord – les deux joueurs sont des athlètes bien supérieurs à Ryan – ou Mac Jones de l’Alabama, qui est souvent par rapport à Ryan.

« Nous voulons empiler de bons quart-arrière. C’est le moment idéal pour le faire quand vous avez un joueur comme Matt Ryan parce que lorsque vous pouvez obtenir le bon quart-arrière, vous n’avez pas cette pression pour le jouer tout de suite », nouveau Le directeur général des Falcons, Terry Fontenot, a déclaré au site Web de l’équipe. « Cela ouvre juste tellement de possibilités. »

2. Lions de Detroit, n ° 7

Après que Detroit a acquis Jared Goff dans le cadre de son méga-réalité avec les Rams de Los Angeles impliquant Matthew Stafford, il semble probable qu’il aura au moins l’occasion de redémarrer sa carrière à Motown lorsque les Lions se réinitialiseront. Mais même si le nouvel entraîneur-chef Dan Campbell a admis que l’équipe se construisait avec un œil vers 2022 ou 2023, le nouveau cerveau de Detroit, qui comprend le directeur général Brad Holmes, doit probablement au moins considérer un talent comme Fields ou Lance comme un candidat redshirt derrière. Goff.

3. Panthers de la Caroline, n ° 8

Même après avoir acquis Sam Darnold des Jets, l’entraîneur Matt Rhule a admis que la Caroline «continuera à regarder» les passants du repêchage. Pour une équipe qui a frappé Stafford et qui a apparemment convoité Deshaun Watson des Texans de Houston avant que ses problèmes juridiques n’apparaissent, il va de soi qu’un jeune vétéran comme Darnold aura un an ou deux pour mettre sur les rails sa carrière autrefois prometteuse. Mais les Panthers pourraient toujours pivoter si un passeur qu’ils aiment vraiment leur tombe, étant donné qu’ils ne sont pas encore mariés financièrement à Darnold au-delà de 2021.

BYU’S WILSON EST BUZZ DE PROJET:Mais son potentiel justifie-t-il un battage médiatique?

CATASTROPHES NFL DRAFT:101 plus gros bustes de l’histoire, avec la liste des QB en tête

JARRETT BELL:Deion Sanders, « Coach Prime », voit un rôle plus important à Jackson State

4. Denver Broncos, n ° 9

Drew Lock, un joueur de deuxième tour il y a deux ans, a été un sac résolument mélangé – le mélange prenant une saveur largement laide en 2020 lorsque Lock à égalité pour la tête de la ligue avec 15 interceptions pour une équipe 5-11. Ce ne serait pas un choc si l’un des meilleurs QB de cette année tombait à la portée de Denver, mais il vaut certainement la peine de se demander à quel point le nouveau directeur général George Paton pourrait essayer de résoudre une situation difficile que son patron (et prédécesseur) John Elway n’a jamais compris après- Peyton Manning.

5. Patriots de la Nouvelle-Angleterre, n ° 15

Le retour de Cam Newton pour la saison 2021 ne signale guère une stabilité à long terme plus d’un an après le départ de Tom Brady. Pourtant, la plus grande question ici pourrait être philosophique: les Pats veulent-ils évoluer vers le type d’attaque adapté à un joueur avec les compétences de Newton, préfèrent-ils le système que Brady a géré si efficacement pendant deux décennies, ou Belichick et l’OC Josh McDaniels convoitent-ils? une approche hybride? « Vous recherchez un joueur qui conviendra à votre style, ou peut-être que vous voulez adapter votre style à ce joueur », a déclaré Belichick, ne donnant rien.

Mais la réponse pourrait être révélée si la Nouvelle-Angleterre jette son chapeau dans le ring et si elle cible un joueur multidimensionnel comme Fields, Lance ou Texas A & M’s Kellen Mond ou un passeur de poche – bien que plus athlétique que TB12 – comme Jones ou Davis Mills de Stanford. Mond et Mills seront probablement disponibles au deuxième tour, lorsque les Patriots choisiront le 46e.

6. Équipe de football de Washington, n ° 19

Aussi dominant que les projets de défense, Washington pourrait certainement défendre sa couronne NFC Est avec une combinaison de Ryan Fitzpatrick, Taylor Heinicke ou Kyle Allen sous le centre. Mais l’entraîneur Ron Rivera ne nommera de partant que plus tard cette année pour une équipe qui restera très probablement à l’affût d’une autre option. Sauter à partir du n ° 19 ne semble pas particulièrement probable, mais avec deux choix de troisième ronde à la disposition de la WFT, remonter du n ° 51 au deuxième tour pour Mills, Mond ou Kyle Trask de Floride pourrait être plus faisable.

7. Chicago Bears, n ° 20

Bien qu’ils aient apparemment choisi Andy Dalton comme QB1 pour 2021, 2022 et au-delà restent un mystère. La situation de Chicago semble en grande partie parallèle à celle de Washington … bien que les Bears n’aient pas de troisième tour supplémentaire (ni même un quart) à venir chercher l’un des passeurs de deuxième rang.

8. Steelers de Pittsburgh, n ° 24

Les champions en titre de l’AFC Nord le rejoindront probablement avec Ben Roethlisberger pour la dernière fois en 2021. Compte tenu des coups sûrs de la défense de Pittsburgh, le champ arrière et la ligne O ont pris cette intersaison, difficile d’imaginer que les Steelers se concentrent sur QB le jour 1. Et même si Big Ben faiblit, l’équipe serait probablement mieux servie pour déterminer si Mason Rudolph ou Dwayne Haskins est équipé pour prendre les rênes en 2022. Pourtant, si la bonne perspective regarde Mike Tomlin et GM Kevin Colbert au n ° 24 ou 55, ils devraient évidemment y accorder une grande considération. La taille de Trask (6-5, 240) pourrait dessiner une comparaison vague avec Roethlisberger, mais il n’a pas le talent de bras ou l’insaisissable que Big Ben avait à son apogée.

9. Saints de la Nouvelle-Orléans, n ° 28

Drew Brees est parti. Jameis Winston et Taysom Hill, ni l’un ni l’autre signés au-delà de 2021, n’ont pas longtemps pour s’affirmer en tant qu’héritiers présumés. Leur bataille pour le poste promet d’être le centre d’intérêt d’une équipe à la recherche d’un cinquième titre de division consécutif. Et pourtant, étant donné la familiarité de Sean Payton avec les deux joueurs – et le fait que l’alignement de la Nouvelle-Orléans est globalement en assez bonne forme – ce ne serait pas un choc si les Saints, qui choisissent également le 60e et possèdent une paire de troisième ronde, jetez un coup d’œil à Mills ou Mond.

10. Buccaneers de Tampa Bay, n ° 32

Avec leur liste de retour pratiquement intacte, les champions en titre du Super Bowl sont dans une position enviable. Évidemment conçu pour gagner maintenant, mais sans manque de personnel flagrant, le projet devrait leur offrir des options luxueuses. On pourrait prendre un quart-arrière même si Brady est sous contrat pour deux saisons supplémentaires. Pourtant, cela pourrait être une chance unique d’obtenir un diamant brut comme Mills sous contrat, potentiellement pendant cinq ans si les Bucs décidaient de dépenser leur premier tour sur lui. Ancienne recrue cinq étoiles qui a souffert de blessures au genou, Mills a de meilleurs outils physiques que TB12, mais pourrait vraiment être une bonne affaire étant donné la possibilité d’être apprenti sous le GOAT.

11. Seahawks de Seattle, no 56

Russell Wilson n’est pas satisfait d’une équipe qui a volontairement quitté les vétérans mécontents ces dernières années. À ce stade, il semble peu probable que Wilson soit traité en 2021 – d’autant plus qu’un échange accélérerait de 39 millions de dollars d’argent mort par rapport au plafond salarial de Seattle – mais cela ne signifie pas que les Seahawks n’envisageraient pas un remplacement futur, même s’ils « ne ramassent que tard dans la deuxième manche. Même si Pete Carroll et le directeur général John Schneider n’ont que trois sélections cette année, ils ont de meilleures chances de se trouver à portée d’un joueur comme Mills ou Mond que, par exemple, les Texans, qui ne le font pas. ramasser jusqu’au troisième tour.

***

Suivez Nate Davis de USA TODAY Sports sur Twitter @ByNateDavis.