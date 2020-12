SANAA, Yémen (AP) – Au moins 11 enfants, dont un enfant d’un mois, ont été tués au Yémen lors de deux attaques distinctes au cours des trois derniers jours, a annoncé mardi l’agence des Nations Unies pour l’enfance.

Les attaques étaient les dernières d’une guerre acharnée qui oppose une coalition dirigée par l’Arabie saoudite soutenant le gouvernement internationalement reconnu du pays contre les Houthis soutenus par l’Iran.

Le premier bombardement a eu lieu dimanche dans la ville de Durayhimi, juste au sud de la ville portuaire stratégique de Hodeida, qui gère environ 70% des importations commerciales et humanitaires du Yémen. Le deuxième a eu lieu lundi dans le quartier d’Usayfara, dans la grande province de Taiz, contrôlée par le gouvernement.

Le gouvernement internationalement reconnu a blâmé les Houthis pour ces attaques. Un porte-parole des Houthis n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

«Le meurtre d’enfants est épouvantable. Les enfants doivent être protégés à tout moment », a déclaré Philippe Duamelle, représentant de l’UNICEF au Yémen, suggérant que le nombre de morts pourrait être plus élevé.

Il a exhorté les parties belligérantes à «épargner les enfants et à les garder hors de danger».

Plus de 600 civils ont été tués ou blessés à Hodeida au cours des neuf premiers mois de 2020, selon Save the Children. A Taiz, autre front actif, au moins 55 civils ont été tués ou blessés en octobre, a déclaré Musani, le coordinateur humanitaire de l’ONU.

La guerre a éclaté en 2014 lorsque les Houthis se sont emparés de la capitale et d’une grande partie du nord du pays. Une coalition dirigée par l’Arabie saoudite, déterminée à restaurer l’autorité du gouvernement du président Abed Rabbo Mansour Hadi, a lancé une vaste intervention militaire des mois plus tard.

Les combats ont engendré la pire crise humanitaire au monde, laissant des millions de personnes souffrant de pénuries alimentaires et médicales. Il a tué plus de 112 000 personnes, dont des combattants et des civils.