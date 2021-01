Les vaccins Covid-19 offrent l’espoir d’un éventuel retour au cinéma ou d’un concert d’ici l’été, mais cet hiver s’annonce un peu sombre.

Alors, que faire en attendant, lorsque vous avez atteint la fin de votre file d’attente Netflix sans fond, vous êtes à jour sur vos podcasts préférés et vous avez désespérément besoin d’une lecture amusante?

Voici quelques suggestions de divertissements pour vous permettre de passer les jours plus ensoleillés à venir.

«Le podcast Sarah Silverman»

Le podcast met en vedette l’adorable Sarah SIlverman qui parle ouvertement de la vie et de l’amour. Elle est assise seule, portant une énorme paire d’écouteurs et prête une oreille aux personnages les plus insolites qui appellent du monde entier.

« Comment cela s’est-il fait? »

L’acteur du « Black Monday » Paul Scheer, sa femme, l’actrice de « Grace et Frankie » June Diane Raphael et le comédien Jason Mantzoukas décomposent des films vraiment horribles – et c’est hilarant. « Under the Cherry Moon », « Swordfish » et toute la franchise « The Fast and the Furious » sont tous discutés. Personne n’est en sécurité.

« Pourquoi tu ne sortirais pas avec moi? Avec Nicole Byer »

La comédienne Nicole Byer prend des rendez-vous et les met à l’envers. Son podcast est une enquête complète sur les raisons pour lesquelles elle est restée célibataire pendant la majeure partie de sa vie. Chaque semaine, elle reçoit un invité pour discuter des raisons pour lesquelles les rencontres sont si compliquées, désastreuses et amusantes.

LIVRES

« Le nouveau: histoires douloureusement vraies d’un père réticent » par Mike Birbiglia

Le comédien Mike Birbiglia devient brut et honnête sur la vie après être devenu papa. Sa femme, la poétesse Jennifer Hope Stein, contribue également sa voix au livre. (Vous pouvez également diffuser la version scénique de leurs histoires sur Netflix.)

« Le meilleur de moi-même » par David Sedaris

Sedaris a choisi une collection d’essais préférés qu’il a écrits au fil des ans. Le livre comprend des histoires sur l’achat de taxidermie rare et ses relations avec sa famille, un casting de personnages qui vous feront rire aux éclats.

« Nous ne nous rencontrons jamais dans la vraie vie.: Essais » par Samantha Irby

Samantha Irby, qui a écrit le spectacle de Hulu « Shrill », avec Aidy Bryant (basé sur un roman de Lindy West), écrit sur la façon dont elle veut devenir la prochaine « Bachelorette » et comment elle traite avec des amis qui ont déménagé au burbs et ne peut plus barhoper avec elle.

COURANT

« Vieille fille »

Cette émission sur Amazon Prime est un joyau caché. Chelsea Peretti joue le rôle d’un traiteur de 39 ans sans réelle perspective romantique et qui rêve d’ouvrir un restaurant. Vous tomberez amoureux de Peretti si vous n’êtes pas déjà familier avec son stand-up.

«Sur le toit» Sam Morril

Dans l’un des meilleurs et des plus créatifs spectacles de stand-up à sortir de la pandémie de coronavirus, Morril a utilisé des amis et tout l’espace libre qu’il pouvait trouver sur les toits de New York pour faire le spécial. Le résultat est vraiment original.

« Pretend It’s a City » Netflix

Mettant en vedette l’humoriste Fran Lebowitz en conversation avec Martin Scorsese, qui a également réalisé la série, les deux décomposent un New York pré-pandémique et c’est magnifique.

Birbiglia a adoré regarder ça aussi, disant à CNN: « Je pense que ce qui est si charmant [Lebowitz] est-ce qu’en tant que new-yorkaise, quand vous la regardez, elle est en quelque sorte divertissante sans effort et sans fin, juste en train de s’associer librement sur la vie à New York. Et elle se moque de New York encore et encore. Et ça me fait aimer encore plus New York. «

FAIRE DÉFILER

Leslie Jones

Jones gagne Internet. La comédienne partage depuis longtemps ses opinions rafraîchissantes et sincères sur l’actualité, mais ses récentes critiques de la salle Zoom sont particulièrement joyeuses.

Quelqu’un, s’il vous plaît, donnez-lui un spectacle en faisant exactement cela.

Jordan Firstman

L’écrivain Jordan Firstman a attiré une foule d’Instagram au cours de la dernière année avec ses impressions hilarantes.

Un homme qui parvient à donner la parole au publiciste pour le pain à la banane ou la coriandre aux herbes toujours controversée mérite d’être suivi.