11 des meilleurs aliments riches en protéines pour perdre du poids, selon les diététistes

Manger un régime riche en protéines peut vous aider à atteindre vos objectifs de perte de poids, selon les diététistes.

Saumon et crevettes peuvent compléter un repas, et les haricots noirs sont parfaits pour les régimes à base de plantes.

Optez pour des pains de quinoa ou de grains entiers plutôt que du pain blanc et essayez d’ajouter produits laitiers faibles en gras à votre alimentation.

Le beurre de cacahuète regorge de protéines et de graisses « saines ».

Essayez de garnir vos toasts de grains entiers de beurre de cacahuète.

Beurre d’arachide est faible en glucides et peut être une excellente source de protéines et de graisses « saines ».

« Mon aliment riche en protéines préféré pour perdre du poids est le beurre de cacahuète », diététiste nutritionniste Rebecca Stib a déclaré à Business Insider. « Par portion, qui correspond généralement à 2 cuillères à soupe, vous obtiendrez environ 8 grammes de protéines. »

Commencez votre journée avec des œufs riches en nutriments.

Les œufs sont incroyablement polyvalents et peuvent être consommés à n’importe quel repas.Robynmac / iStock

« Œufs sont un excellent aliment pour perdre du poids », diététiste Jenn Fillenworth dit BI.

Ils regorgent de vitamines et de minéraux, et un œuf en contient environ 6 grammes de protéines de haute qualité, avec tous les acides aminés essentiels.

Incorporez le saumon à votre alimentation.

Le saumon contient également des acides gras oméga-3.iStock

« L’un de mes aliments préférés pour perdre du poids est le saumon », a déclaré Fillenworth à BI.

Bien que saumon est un poisson gras, elle a expliqué que manger le bon type de graisse ne signifie pas nécessairement que vous allez prendre du poids.

Le poisson contient acides gras essentiels oméga-3que vous devez obtenir de votre alimentation puisque le corps humain ne peut pas les produire.

Les haricots noirs sont une excellente protéine végétale pour perdre du poids.

Les haricots noirs peuvent également aider à lutter contre la constipation.iStock

« Ma protéine végétale préférée pour perdre du poids est le haricot noir », a déclaré Fillenworth.

Elle a dit à BI qu’en plus d’être riche en protéinesles haricots noirs sont également riches en fibres, ils peuvent donc aider à soulager la constipation et les ballonnements – qui pourraient être attribués à une certaine prise de poids.

Optez pour des viandes maigres et faibles en calories comme les poitrines de poulet.

Les coupes de viande maigres peuvent aider à perdre du poids.Bartosz Luczak/iStock

« Lorsque vous recherchez les meilleurs aliments riches en protéines pour perdre du poids, pensez à des ingrédients faibles en calories et de haute qualité », diététiste professionnelle Sabrina Russo dit BI.

Elle a dit que les premières choses qui me viennent à l’esprit sont viande maigre, la volaille et le poisson. Ce sont toutes d’excellentes sources de protéines complètes avec peu de glucides et de graisses.

Essayez de passer des glucides blancs aux glucides à grains entiers.

Choisissez des grains entiers plutôt que du pain blanc transformé.iStock

« Les graines riches en protéines et les produits à grains entiers sont une autre excellente option », a déclaré Russo à BI.

Essayez d’incorporer pâtes à grains entiers ou des crackers riches en protéines dans votre alimentation, car ces céréales vous aident à rester rassasié sans autant de calories sous forme de glucides blancs transformés.

Mangez des produits laitiers faibles en gras.

Assurez-vous de ne pas consommer de yaourt avec beaucoup de sucre ajouté.Shutterstock

« Les produits laitiers faibles en gras sont également des exemples d’aliments riches en protéines qui peuvent être bénéfiques pour la perte de poids », a déclaré Russo.

Elle a suggéré d’opter pour des produits nature, faibles en gras ou sans gras laityaourt ou fromage.

Vous pouvez également déguster du yaourt nature avec des baies fraîches pour une douceur naturelle.

Ajoutez du fromage cottage à votre alimentation.

Vous pouvez garnir votre fromage cottage de fruits et de noix.Stéphanie Frey / iStock

« Avec 23 grammes de protéines par tasse et moins de 200 calories, ce riche en protéines produit laitier est un excellent ajout à n’importe quel repas », diététiste Staci Gulbin dit BI.

Une tasse de fromage cottage faible en gras avec 1 % de matière grasse du lait peut même contenir environ 28 grammes de protéines.

Bien qu’une portion de fromage cottage soit assez riche en sodiumvous pouvez rechercher des marques à faible teneur en sodium ou sans sodium ajouté.

Utilisez le quinoa comme alternative au riz ou aux pâtes.

Garnissez le quinoa de légumes pour plus de nutriments.Bartosz Luczak/iStock

« Cette graine sans gluten est une alternative délicieuse et saine au riz ou aux pâtes », a déclaré Gulbin à BI.

Une portion contient environ 8 grammes de protéines et 5 grammes de fibres respectueuses de l’intestin.

Les noix sont une autre excellente option de protéines végétales.

Les amandes sont une collation facile à emporter.Shutterstock

« Les noix sont un excellent ajout portable et nutritif à tout plan de mode de vie sain », a déclaré Gulbin à BI.

Les amandes, les pistaches et les cacahuètes sont en moyenne d’environ 6 grammes de protéines par portion de 1 once avec environ 3 grammes de fibres intestinales.

Ajoutez des crevettes à votre liste de courses.

L’ajout de crevettes à n’importe quel repas le complétera en protéines.PA

« Crevette est une protéine rassasiante extrêmement faible en calories », a déclaré la diététiste Noël d’été.

C’est également une excellente source d’iode, a-t-elle ajouté, dont nous avons besoin pour soutenir la santé de notre thyroïde et gérer notre métabolisme.

