11 des 60 enfants palestiniens tués dans les frappes aériennes israéliennes étaient déjà sous traitement pour traumatisme

Les forces israéliennes ont intensifié leurs attaques contre les militants islamistes à Gaza qui ont coûté la vie à au moins 212 vies, dont 60 enfants. Ces derniers ont maintenant rejoint la liste de plus de 3000 enfants palestiniens tués par les forces israéliennes au cours des 20 dernières années, selon le ministère de l’Information de l’Autorité palestinienne. Alors que la violence contre les Palestiniens se poursuit, les enfants n’ont pas été épargnés.

Mardi, le Conseil norvégien pour les réfugiés a confirmé que sur les 60 enfants tués, 11 suivaient un programme psychosocial visant à les aider à faire face à un traumatisme. Tous ces enfants, âgés de 5 à 15 ans qui résidaient dans des zones densément peuplées, ont été tués avec d’innombrables autres, y compris leurs proches et les membres de leur famille.

«Nous sommes dévastés d’apprendre que 11 enfants que nous aidions avec des traumatismes ont été bombardés alors qu’ils étaient à la maison et pensaient qu’ils étaient en sécurité», a déclaré le secrétaire général du CNRC, Jan Egeland, dans un déclaration. «Ils sont maintenant partis, tués avec leurs familles, enterrés avec leurs rêves et les cauchemars qui les hantaient. Nous appelons Israël à mettre fin à cette folie: les enfants doivent être protégés. Leurs maisons ne doivent pas être des cibles. Les écoles ne doivent pas être des cibles. Épargnez ces enfants et leurs familles. Arrêtez de les bombarder maintenant. «

S’adressant à Twitter, une autorité du NRC a écrit: «Nous avons malheureusement confirmé aujourd’hui que 11 des plus de 60 enfants tués par les frappes aériennes israéliennes à #Gaza au cours de la semaine dernière participaient à notre programme pour les aider à faire face à des traumatismes. Tous les enfants âgés de 5 à 15 ans ont été tués chez eux. «

Nous avons tristement confirmé aujourd’hui que 11 des plus de 60 enfants tués par les frappes aériennes israéliennes en #Gaza au cours de la semaine dernière ont participé à notre programme pour les aider à faire face aux traumatismes.Tous les enfants entre 5 et 15 ans ont été tués dans leurs maisons https://t.co/olwHmvNpWP– Samah Hadid سماح (@samahhadid) 18 mai 2021

Le site Web officiel de NRc a publié les noms de toutes les 11 victimes et a déclaré que l’organisation s’adressait à plus de 118 écoles de la bande de Gaza, atteignant plus de 750000 étudiants avec leur programme de caméra de traumatologie, appelé Better Learning Programme.

Le ministère de la Santé de Gaza a déclaré que près de 300 Palestiniens du territoire avaient été blessés dans les frappes, qui ont commencé le 10 mai alors que les Palestiniens lançaient un barrage de roquettes sur Israël.

Les pires combats depuis la guerre de Gaza en 2014 ont été déclenchés par des affrontements à Jérusalem ces dernières semaines entre des manifestants palestiniens et la police israélienne concentrés sur l’enceinte de la mosquée Al-Aqsa, un site sacré pour les juifs et les musulmans.

Des roquettes ont jailli de Gaza et Israël a frappé le territoire avec des frappes aériennes au début du 12 mai, alors que la flambée de violence la plus grave depuis la guerre de 2014 a pris de nombreuses caractéristiques de ce conflit dévastateur de 50 jours, sans fin de partie en vue.

Les dirigeants du Hamas de Gaza et d’autres groupes militants ont tiré des barrages de centaines de roquettes qui ont parfois submergé les défenses antimissiles d’Israël, faisant résonner des sirènes de raid aérien et des explosions à Tel Aviv, la plus grande région métropolitaine d’Israël, et dans d’autres villes.

(avec les contributions des agences)

