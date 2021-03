Nous voulons tous « suivre » Kendall et Kylie Jenner’s style, mais parfois leurs looks les plus convoités sont un peu en dehors de notre gamme de prix. Cependant, nous pouvons tous canaliser notre Jenner intérieur grâce au Ligne Kendall & Kylie chez Kohl’s . Si vous voulez imiter la fraîcheur décontractée de Kendall, consultez les sœurs pièces loungewear . Si vous êtes obsédé par l’apparence de l’imprimé léopard de Kylie dans le clip vidéo « WAP » , vous avez besoin de ce maillot de bain une pièce à imprimé animalier dans votre garde-robe. Comme si cela ne suffisait pas, si vous achetez un maillot de bain, vous obtiendrez le second à moitié prix.

Nous avons sélectionné ces produits indépendamment parce que nous les aimons et nous espérons que vous aussi. E! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc percevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, et non par E !.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy