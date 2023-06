11% de la population indienne est diabétique, selon une étude gouvernementale

Environ 11% des Indiens sont diabétiques, selon une étude gouvernementale, ajoutant que le diabète, l’hypertension et l’obésité sont beaucoup plus fréquents en Inde qu’on ne l’avait estimé auparavant.

L’étude portant sur plus de 113 000 personnes a également révélé qu’environ 15 % des Indiens étaient prédiabétiques et environ 35 % souffraient d’hypertension. Elle a été menée entre octobre 2008 et décembre 2020 dans 31 États et territoires indiens.

« Il est tout à fait évident d’après les résultats de l’étude que l’Inde a une population importante à risque de maladies cardiovasculaires et d’autres complications organiques à long terme », RS Dhaliwal, chef de la division des maladies non transmissibles au Conseil indien de la recherche médicale (ICMR) , a déclaré dans un communiqué.

MÉDICAMENTS POUR PERDRE DU POIDS OZEMPIC ET WEGOVY : CE QU’IL FAUT SAVOIR AVANT D’ARRÊTER DE LES PRENDRE

L’ICMR, qui a financé l’étude, estime que l’Inde – le pays le plus peuplé du monde – compte 101 millions de personnes atteintes de diabète.

C’est 36% de plus qu’une estimation de 2021 de 74,2 millions de personnes par la Fédération internationale du diabète.

Le gouvernement indien affirme que les régimes alimentaires malsains, le manque d’activité physique ainsi que l’usage nocif de l’alcool et du tabac sont des facteurs à l’origine de l’augmentation des cas de diabète.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Le secrétaire indien à la Santé a déclaré le mois dernier que « le mode de vie d’une grande partie de la population est devenu plus sédentaire qu’auparavant » et que le fardeau des maladies métaboliques augmentait.

La National Clinical Care Commission des États-Unis a également estimé qu’environ 11 % de la population américaine est atteinte de diabète.