11 coups en 16 secondes : un émeutier du Capitole attaque violemment la police avec un bâton de hockey

WASHINGTON — La juge de district américaine Tanya Chutkan a déclaré qu’elle n’était pas devenue insensible à la scènes violentes du 6 janvier qui sont régulièrement montrés dans sa salle d’audience.

« Je suis horrifiée à chaque fois », a-t-elle déclaré avant Condamnation d’un vétéran du Corps des Marines des États-Unis en février à plus de trois ans de prison.

Cet homme, Michael Foy, s’est rendu seul à Washington depuis sa maison du Michigan le matin du 6 janvier. Il a posé pour une photo devant le monument de Washington avec un drapeau américain enroulé autour de ses épaules et un drapeau « TRUMP 2020 » attaché à un bâton de hockey dans sa main.

Il utilisera plus tard ce bâton de hockey pour attaquer les officiers dans l’une des scènes les plus violentes capturées par la caméra alors que la foule se battait pendant des heures avec la police pour le contrôle d’une entrée du Capitole.

Il a fait tourner son bâton de façon sauvage sur les policiers au moins 11 fois en 16 secondes, tandis que d’autres émeutiers attaquaient la police avec une béquille, des mâts de drapeau et d’autres armes de fortune lors d’une explosion de violence à l’entrée du tunnel de Lower West Terrace. Plus tôt, il avait ramassé un poteau de métal aiguisé et l’avait lancé comme une lance sur la police.

Foy a servi dans le Corps des Marines de 2015 à juin 2020, travaillant comme mécanicien d’équipement lourd et atteignant le grade de caporal avant d’être honorablement libéré.

Lors de l’audience de détermination de la peine, son avocate a qualifié la conduite de son client de « complète aberration » et a cité des problèmes de santé mentale tels que le trouble de stress post-traumatique qui, selon elle, le rendait particulièrement susceptible à un comportement agressif au Capitole.

Après avoir quitté les Marines, il a touché le « fond » et pendant ce temps, « autour de lui, tout ce qu’il entendait c’était que l’Amérique était en train de mourir et que seul Trump pouvait sauver l’Amérique ; tout allait à vau-l’eau », a déclaré son avocat.

Avant que le juge ne rende sa sentence, Foy a présenté ses excuses aux policiers qu’il a agressés et « à mon pays ».

« Après trois ans de réflexion, je souhaite simplement réparer cela », a-t-il déclaré au juge.

Chutkan a finalement prononcé une peine bien plus légère que les huit ans que les procureurs réclamaient, ce qu’elle a qualifié de « déraisonnable ». Elle a salué les progrès réalisés par Foy depuis sa sortie de prison, lui disant qu’il semblait déjà sur la « voie de la réhabilitation ». Mais elle a ajouté qu’il devait y avoir des conséquences, non pas à cause de ses convictions politiques, mais à cause de ses actes.

« Je me fiche de savoir qui, selon vous, aurait dû gagner la présidence », a déclaré Chutkan, qui supervise également l’affaire d’ingérence électorale de 2020 contre l’ancien président Donald Trump à Washington.

« Je me fiche que vous pensiez ou non que l’élection a été volée. Ce qui m’intéresse, c’est ce que vous avez fait, car beaucoup de gens, des millions et des millions de personnes, ressentaient la même chose que vous, et ils ne sont pas venus au Capitole pour le prendre d’assaut, et ils n’ont pas agressé les forces de l’ordre. »