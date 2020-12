Onze couples handicapés et défavorisés se sont mariés lors d’une cérémonie de mariage de masse dans la ville d’Udaipur au Rajasthan, à la suite COVID-19[feminine protocoles, selon les organisateurs de l’événement.

Les couples se sont engagés à dire non à la dot dans le cadre d’une campagne promue par Narayan Seva Sansthan (NSS), une organisation qui œuvre pour le bien-être des personnes handicapées et défavorisées.

Ils ont également prêté serment de porter des masques et de suivre tous les autres COVID-19[feminine directives, et a exhorté les gens à faire de même.

En raison de coronavirus pandémie, seuls les parents des couples et les membres du NSS ont assisté à la cérémonie.

Les donateurs de NSS ont offert des appareils ménagers aux couples mariés, selon un communiqué.

« Le handicap n’est qu’un trouble physique, ce n’est pas une maladie », a déclaré Kamlesh qui a épousé Pooja lors de la cérémonie.

Kamlesh a été atteint de polio à l’âge de trois ans et après une opération, il a pu marcher à l’aide de béquilles. Cependant, cela ne l’a pas empêché de poursuivre ses rêves.

Il a poursuivi ses études et obtenu un emploi d’assistant de panchayat.

«J’ai toujours été très forte sur le plan émotionnel et les défis m’ont rendu plus forte. J’ai commencé ma propre entreprise avec une épicerie et plus tard, j’ai obtenu un emploi d’assistant panchayat. Je suis heureux d’avoir rencontré un partenaire de vie qui me soutient tellement, « dit Kamlesh.

Pooja, qui a perdu une jambe dans un accident et a dû subir une opération chirurgicale coûteuse, a déclaré: « Je suis très heureuse de rencontrer mon partenaire de vie Kamlesh. »

« J’ai perdu ma jambe dans un accident. J’ai été traitée gratuitement au NSS grâce à une chirurgie qui aurait coûté cher à moi et à ma famille. Je suis heureuse de pouvoir maintenant mener une belle vie grâce à cette opération », at-elle m’a dit.

Le président du NSS, Prashant Agarwal, « Notre campagne sans dot » est une campagne phare organisée depuis 18 ans. Nous sommes très heureux d’avoir 2098 couples installés dans leur vie jusqu’à ce jour. «