11 condamnés pour une attaque extrémiste meurtrière en Côte d’Ivoire

ABIDJAN, Côte d’Ivoire (AP) – Onze personnes ont été condamnées à la prison à vie en Côte d’Ivoire mercredi après avoir été reconnues coupables d’avoir perpétré une attaque extrémiste islamique qui a tué 19 personnes et en a blessé des dizaines d’autres sur une plage touristique il y a près de sept ans.

Les meurtres perpétrés dans la station balnéaire de Grand-Bassam par al-Qaida au Maghreb islamique ont été la première attaque extrémiste de ce type dans le pays et l’une des plus sanglantes de la région.

Le verdict tant attendu a été lu par le juge Charles Bini dans une salle d’audience bondée d’Abidjan, la capitale, où 18 accusés sont jugés depuis novembre. Seuls quatre des accusés étaient physiquement présents, chacun d’entre eux a été condamné à la prison à vie. Sept des accusés ont été déclarés innocents, a déclaré Bini. Les familles des victimes ont reçu une indemnisation variable allant jusqu’à 81 000 $.

Grand-Bassam est relié par autoroute à Abidjan, la plus grande ville de Côte d’Ivoire, et est une destination prisée le week-end. Lorsque des coups de feu ont éclaté sur la plage ce dimanche après-midi de mars 2016, de nombreux vacanciers ont d’abord cru entendre des feux d’artifice. Mais lorsque les djihadistes armés se sont approchés, des touristes et des travailleurs terrifiés ont tenté de se réfugier dans des hôtels à proximité. Certains baigneurs qui se trouvaient dans l’océan au moment de l’attaque ont nagé au-delà des vagues pour se mettre en sécurité.

Parmi les victimes figuraient 11 Ivoiriens, quatre Français, un Allemand, un Libanais, un Macédonien du Nord et un Nigérian.

Les survivants de l’attaque étaient satisfaits du verdict mais ont déclaré qu’ils n’obtiendraient pas de fermeture tant que toutes les personnes impliquées dans l’attaque n’auraient pas été arrêtées.

« C’est bien, mais malheureusement tout n’est pas parfait car le cerveau n’était pas sur le stand. Ce sera fini pour les victimes quand il sera rattrapé”, a déclaré Patrick Colin, gérant d’un hôtel à Grand-Bassam.

Le sort de Kounta Dallah, un ressortissant malien et le cerveau présumé de l’attaque, est inconnu. Un mandat d’arrêt international a été émis contre lui, a indiqué le tribunal.

Depuis les tueries de Grand-Bassam, les attaques djihadistes en Afrique de l’Ouest ont augmenté. La région du Sahel au Mali, au Niger et au Burkina Faso voisins a été envahie par la violence, qui s’étend maintenant aux États côtiers, dont la Côte d’Ivoire. Entre juillet et décembre, il y a eu trois attaques djihadistes dans le pays, contre aucune à la même période l’année précédente, selon l’Armed Conflict Location & Event Data Project.

Le fait qu’il ait fallu si longtemps pour parvenir à un verdict en Côte d’Ivoire montre la complexité du processus mais envoie également un message aux personnes impliquées dans les attaques extrémistes qu’elles en paieront le prix à un moment donné, selon les analystes du conflit.

“Le crédit (aux) autorités ivoiriennes, les agences de sécurité et de renseignement pour avoir rassemblé toutes les informations et preuves pour traduire les responsables en justice, a certainement pris beaucoup de travail dans les coulisses pour arriver ici”, a déclaré Rida Lyammouri, chercheur principal au Policy Center for the New South, une organisation basée au Maroc.

Toussaint N’gotta, The Associated Press