Bien sûr, la nouvelle série Netflix « Histoire des jurons», Qui débute le 5 janvier, présente un casting de bandes dessinées comme Sarah Silverman, Joel Kim Booster et Nikki Glaser travaillant comme des têtes parlantes, décomposant le sens, l’impact et la poésie de six grands mots mauvais, qui ne peuvent généralement pas être publiés ici. Une exception est « Damn », qui, vous apprenez de cette émission, était beaucoup plus tabou qu’aujourd’hui. Et il y a aussi des universitaires très intelligents qui expliqueront cette histoire, dont certaines sont parsemées de quelques légendes douteuses. L’étymologie peut vraiment être fascinante. Mais regardons les choses en face: la principale raison d’être enthousiasmé par cette émission est la perspective de son hôte, Nicolas Cage, criant des malédictions martelées encore et encore. J’ai vu les contrôleurs et cela est à la hauteur des attentes.

Jon Pareles

Julien Baker évolue

Comment un auteur-compositeur tient-il à la vulnérabilité honnête à mesure que son public grandit? C’est une question Julien Baker a commencé à se débattre avec quand elle a sorti son premier album solo, « Sprained Ankle. » Elle a chanté sur le traumatisme, la dépendance, le doute de soi, l’invention de soi et une quête de foi, avec une passion tranquillement fascinante dans des arrangements simples. Et elle a rapidement trouvé des auditeurs pour s’accrocher à chaque mot. À travers son deuxième album, «Turn Out the Lights», et ses chansons collaboratives dans le groupe boygenius (avec Phoebe Bridgers et Lucy Dacus), elle a utilisé de meilleurs studios et a puisé dans des sons plus riches tout en projetant l’intimité. Son troisième album, « Petits oublis, »Est due le 26 février. Avec elle, elle fait évoluer sa musique vers de plus grands espaces, soutenue par un groupe de rock complet avec des guitares qui sonnent et une batterie puissante. Mais elle ne se cache pas derrière eux; elle est toujours impitoyable et impitoyable, en particulier sur elle-même.