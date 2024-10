11 choses étranges à faire dans la plus grande pharmacie du monde

Dès que vous entrez dans le Dakota du Sud, vous commencerez à voir des panneaux peints à la main annonçant de tout, des hamburgers de buffle à l’eau glacée gratuite, en passant par les glaces faites maison et les vêtements occidentaux. Sérieusement, il y a plus de 3 000 de ces panneaux à travers l’État, vous ne pouvez donc pas les manquer, et tous font de la publicité pour un seul magasin : Wall Drug.

Kara et Nate

Qu’est-ce que le médicament mural ? Eh bien, c’est une pharmacie de 50 000 pieds carrés (4 645 m) sur le thème occidental qui constitue l’attraction routière la plus célèbre du Dakota du Sud, située dans la petite ville de Wall (800 habitants).

Il y a quelques années, nous avons passé 24 heures dans le plus grand Buc-ee’s du monde, et c’était une expérience tellement intéressante que nous ne pouvions pas laisser passer l’occasion de faire quelque chose de similaire à Wall Drug. Nous avons donc consacré 24 heures à explorer Wall Drug et découvert les 11 choses les plus intéressantes que vous puissiez y faire, de l’achat de bottes de cowboy à la conduite de jackalopes géants.

1. Buvez une tasse d’eau glacée gratuite

Kara et Nate

Comment cette pharmacie est-elle passée d’une petite entreprise familiale (dans une ville encore plus petite) à une attraction routière qui attire plus de 2 millions de visiteurs par an ? Trois mots : eau glacée gratuite.

Après avoir acheté l’entreprise en 1931, la famille Hustead a lutté pendant plusieurs années pour attirer des clients dans le magasin. C’était jusqu’à ce que, par une chaude journée d’été, Dorthy Hustead ait l’idée de placer des panneaux annonçant « de l’eau glacée gratuite » le long des principales autoroutes de l’État. Cela ne semble peut-être pas être un argument de vente important, mais au milieu des années 1930, il était difficile d’obtenir de la glace et les voitures n’étaient pas climatisées. Honnêtement, nous pensons que la famille Hustead a probablement inventé l’idée de l’eau glacée gratuite, si courante aux États-Unis aujourd’hui.

Depuis ce jour, Wall Drug n’a plus jamais eu de mal à attirer des clients. L’eau glacée est toujours gratuite et constitue une façon rafraîchissante de se rafraîchir lors d’une chaude journée du Dakota du Sud.

2. Explorez le musée de la pharmacie

Kara et Nate

Avant d’être une immense attraction routière, Wall Drug n’était qu’une humble pharmacie. Aujourd’hui, vous trouverez une réplique de la pharmacie d’origine dans laquelle vous pouvez entrer, complétée par des flacons de médicaments d’antan. C’est une façon sympa de voir à quoi ressemblaient les pharmacies il y a près de 100 ans.

3. Jouez à des jeux dans l’arcade

voyageisme via Getty Images

Wall Drug est essentiellement un Disneyland sur le thème occidental, mais sans les manèges. Au lieu de manèges, la pharmacie propose de nombreux jeux d’arcade classiques et modernes qui sont amusants pour tous les âges. Et quelque part à l’intérieur de la salle d’arcade se trouve un T-rex grandeur nature qui rugit ! Nous avons entendu dire que pendant la haute saison, il existe de nombreuses autres activités familiales sympas, comme des spectacles aquatiques et la recherche de l’or !

4. Admirez la plus grande collection d’art occidental privée au monde

Kara et Nate

Depuis les débuts de Wall Drug, la famille Hustead est de fervents collectionneurs d’art occidental. Aujourd’hui, Wall Drug contient plus de 300 illustrations et aquarelles originales qui vous transporteront directement à l’époque des cowboys et de l’extraction de l’or dans le Far West.

5. Prenez des photos avec des dinosaures et des chacalopes

Kara et Nate

Les Jackalopes que nous avons découverts lors de ce voyage n’existent pas réellement) semblent être la mascotte de Wall Drug. À l’extérieur de la pharmacie, vous trouverez un jackalope géant et un dinosaure géant sur lesquels vous pourrez grimper. N’oubliez pas de prendre quelques photos avant de partir pour commémorer votre expérience Wall Drug !

6. Achetez des bottes de cowboy

BrianAJackson via Getty Images

Wall Drug propose essentiellement tous les souvenirs sur le thème du Dakota du Sud dont vous pourriez rêver. T-shirts, sweat-shirts, aimants et bien plus encore : si vous le voulez, ils l’ont probablement. Au-delà de vos souvenirs typiques, Wall Drug vend de nombreux souvenirs d’artisans locaux que vous ne pouvez trouver nulle part ailleurs. Vous trouverez des bottes de cowboy fabriquées à la main, des chapeaux de cowboy et de magnifiques bijoux amérindiens.

7. Mangez un hamburger Buffalo

Kara et Nate

En plus de toutes les autres choses folles que propose Wall Drug, il possède également un restaurant à table pouvant accueillir 530 personnes. Le menu comprend leur célèbre burger de bison, des sandwichs chauds au bœuf et des plats du jour en rotation comme les chimichangas, le poulet frit au poulet et le stromboli.

8. Savourez des beignets de renommée mondiale (et du café à 5 cents)

Kara et Nate

En plus des plats salés, Wall Drug sert plusieurs desserts entièrement américains, comme la tarte aux pommes et les glaces maison. Leur dessert le plus célèbre est probablement les beignets, qui, nous pouvons en témoigner, sont parmi les meilleurs que nous ayons jamais mangés. Ces desserts se marient très bien avec une tasse de café fumant, qui coûte 5 centimes au restaurant et 99 centimes pour une tasse à emporter. Ce n’est pas le meilleur café qui soit, mais comment refuser une telle offre ?

9. Assister à un service religieux

Kara et Nate

Il y a beaucoup de choses étranges et inattendues à l’intérieur de Wall Drug, mais la plus inattendue pour nous était la Chapelle des Voyageurs, qui organise un service religieux tous les dimanches.

10. Essayez « Mieux que le Fudge de Buc-ee »

Lorsque nous avons relevé notre défi de 24 heures dans le plus grand Buc-ee’s du monde, Kara a essayé leur fondant au chocolat noir et au caramel et l’a déclaré le meilleur fudge qu’elle ait jamais mangé… jusqu’à présent. Désolé les superfans de Buc-ee, mais le fondant au caramel de Wall Drug pourrait faire battre la version de Buc-ee.

11. Explorez le parc national des Badlands

Fil de fer via Getty Images

Wall, dans le Dakota du Sud, est souvent considérée comme la porte d’entrée du parc national des Badlands. À seulement 13 km de l’entrée du parc Pinnacles, Wall Drug est l’endroit idéal pour faire le plein avant de partir à l’aventure dans le parc national. Wall Drug se trouve également à seulement 76 miles de l’emblématique mont Rushmore si c’est ce qui vous amène dans le Dakota du Sud.

Wall Drug vaut-il le détour ?

Après 24 heures passées à Wall Drug, on comprend clairement pourquoi cette pharmacie à la fois bizarre et fascinante est devenue une légende vivante qui attire des millions de visiteurs chaque année. Que vous souhaitiez vous rafraîchir avec de l’eau glacée gratuite, acheter une paire de bottes de cowboy ou vous offrir des beignets de renommée mondiale, Wall Drug offre une expérience amusante pas comme les autres.

Regardez notre vidéo ci-dessous pour voir notre expérience complète chez Wall Drug et si vous avez apprécié cet article, assurez-vous de lire notre expérience dans le plus grand Buc-ee’s du monde !