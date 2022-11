11 choses à savoir sur la Coupe du monde au Qatar

Le plus grand événement sportif au monde, la Coupe du Monde de la FIFA, devrait occuper le devant de la scène au cours des quatre prochaines semaines, mais cette édition s’annonce la plus controversée.

Des accusations de corruption dans le processus de candidature aux conditions de travail horribles et aux lois méprisables sur les droits de l’homme, cela marque un nouveau plus bas pour les normes éthiques déjà en cave que la FIFA a établies au fil des ans.

Beaucoup de bon football sera joué à partir du 20 novembre et il y aura un gagnant le 18 décembre, mais tout ce qui se passe en dehors du terrain – ou ne pas être autorisé à se produire en dehors du terrain – fera autant de gros titres.

Onze joueurs sur un terrain, alors voici 11 choses à savoir pour ce tournoi :

COUPE DU MONDE D’HIVER

Le Qatar ayant obtenu le droit d’accueillir, leurs étés ont été jugés trop chauds et le monde du football a été bouleversé pour pouvoir jouer ce tournoi en novembre et décembre.

Normalement, le calendrier de la ligue européenne serait en plein essor à ce moment-là, mais s’est plutôt arrêté jusqu’à Noël au plus tôt.

Il fera encore assez chaud au Qatar en ce moment et les huit stades qui seront utilisés sont donc entièrement climatisés, une autre première pour une Coupe du monde.

DROITS DES TRAVAILLEURS

Ce tournoi n’aurait pas été possible sans les travailleurs qui ont construit les stades, et ils ont malheureusement été contraints de faire face à une foule de violations allant des pratiques de recrutement illégales à la discrimination fondée sur la nationalité en passant par des conditions de vie et de travail inhumaines.

Une filiale de l’entreprise française de construction Vinci a été inculpée le 9 novembre de travail forcé et d’autres violations présumées des droits des travailleurs migrants. La société nie les accusations et fait appel.

Les travailleurs travaillent au stade Lusail, l’un des stades de la Coupe du monde 2022, à Lusail, au Qatar, le vendredi 20 décembre 2019. La construction est en cours pour terminer le site de 80 000 places de Lusail pour le match d’ouverture et la finale dans une ville qui n’a pas existent lorsque le Qatar a remporté le vote de la FIFA en 2010. (AP Photo/Hassan Ammar)

L’analyse de The Guardian a révélé qu’un total choquant d’au moins 6 500 travailleurs migrants d’Inde, du Pakistan, du Népal, du Bangladesh et du Sri Lanka sont morts au Qatar depuis qu’il a obtenu les droits d’accueil il y a plus de dix ans. Le nombre serait encore plus élevé s’il incluait les données de plusieurs autres pays, dont les Philippines et le Kenya, qui ont également envoyé de grands nombres.

DROITS HUMAINS

Il y a aussi de nombreux fans qui se rendent au Qatar avec un certain niveau d’appréhension ou qui boycottent complètement à cause des lois du pays qui ont un impact sur la communauté LGBTQ2S+.

Khalid Salman, ambassadeur de la Coupe du monde du Qatar, a déclenché une tempête le 8 novembre lorsqu’il a décrit l’homosexualité comme un “dommage dans l’esprit” lors d’une interview avec une chaîne de télévision en Allemagne.

LES ÉQUIPES PRENDENT POSITION

Dix associations nationales de football – toutes européennes – ont mis au défi la FIFA d’assurer l’avancement des droits des travailleurs au Qatar dans une lettre.

Le Danemark a reçu une demande de porter des maillots d’entraînement avec un message “Droits de l’homme pour tous” pendant le tournoi rejeté par la FIFA au motif que les messages politiques sur les maillots ne sont pas autorisés. Les Danois porteront cependant des maillots “édulcorés” où l’insigne du pays sera à peine visible.

Le Danemark célèbre après avoir marqué lors de la Coupe du monde 2022, groupe F, match de football de qualification entre le Danemark et Israël dans le parc de Copenhague, le mardi 7 septembre 2021. (Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix via AP)

L’équipe néerlandaise de la Coupe du monde a l’intention de rencontrer un groupe de travailleurs migrants au Qatar, l’entraîneur-chef Louis van Gaal déclarant : “Tout d’abord, nous allons au Qatar pour devenir champions du monde, mais bien sûr, nous regardons au-delà du football”.

DROITS DES FEMMES IRANIENNES

L’équipe iranienne a de quoi s’inquiéter sur le terrain dans un groupe avec l’Angleterre, le Pays de Galles et les États-Unis, mais la façon dont elle montre son opposition aux mauvais traitements infligés aux femmes chez elle attirera sûrement l’attention.

Il y a eu des manifestations en Iran et dans le monde après la mort de Mahsa Amini, 22 ans, en septembre, un tribunal iranien ayant même récemment prononcé la première condamnation à mort liée aux manifestations.

L’entraîneur-chef de l’équipe nationale, Carlos Queiroz, a récemment déclaré que les joueurs sont libres de se joindre aux manifestations pendant qu’ils jouent au tournoi tant que cela se fait dans le respect des règles du tournoi.

REJETS DES CÉLÉBRITÉS DU QATAR

Jung Kook de BTS, The Black Eyed Peas et Shakira – qui ont également joué en 2010 – font partie de ceux qui ont accepté de faire partie de la cérémonie d’ouverture, mais il y a quelques célébrités qui ont refusé des opportunités au Qatar en raison de leurs droits humains odieux. normes.

Dua Lipa a récemment profité de leur histoire Instagram pour écraser les rumeurs selon lesquelles elle se produisait et a appelé le Qatar dans le processus.

“J’encouragerai l’Angleterre de loin et j’ai hâte de visiter le Qatar lorsqu’il aura rempli tous les engagements en matière de droits de l’homme qu’il a pris lorsqu’il a obtenu le droit d’accueillir la Coupe du monde”, a-t-elle déclaré dans un article d’IG.

Rod Stewart a refusé une offre d’un million de dollars pour se produire au Qatar il y a près de 15 mois parce que lui aussi était profondément préoccupé par les mêmes problèmes.

ZONES D’ALCOOL DÉSIGNÉES

C’est une infraction au Qatar, un émirat majoritairement musulman, de boire ou d’être ivre dans les espaces publics et le pays a donc assigné des zones spécifiques où la vente d’alcool sera autorisée.

Il existe également des zones désignées où les personnes ivres seront autorisées à se dégriser.

Les organisateurs qatariens ont ordonné lundi à Budweiser de déplacer ses stands de bière sur huit des sites de la Coupe du monde vers des zones moins visibles.

QUI SONT LES FAVORIS ?

OK, passons à ce qui se passe sur le terrain. Le Brésil est le favori des paris pour remporter le tournoi, actuellement classé n ° 1 mondial et détenteur du plus grand nombre de titres de Coupe du monde masculins avec cinq, ils n’ont pas parcouru la distance depuis 2002. C’était aussi la dernière fois qu’un non- Le pays européen a tout gagné.

L’Argentine et la France, championne en titre, les suivent dans les cotes des paris.

DERNIER HURRAY

Ils sont sans aucun doute les deux meilleurs joueurs depuis plus d’une décennie et avec l’Argentin Lionel Messi maintenant âgé de 35 ans et le Portugais Cristiano Ronaldo ayant 38 ans en trois mois, c’est probablement la dernière fois que nous voyons ces deux icônes du jeu.

Alors que l’Argentine fait partie des favoris, le Portugal affronte ce qui pourrait être un groupe délicat aux côtés de l’Uruguay, du Ghana et de la Corée du Sud.

Parmi les autres grands joueurs de la dernière décennie qui feront probablement leur dernière apparition sur la plus grande scène du football, citons le Français Karim Benzema, le Polonais Robert Lewandowski, le Pays de Galles Gareth Bale et le duo uruguayen Luis Suarez et Edinson Cavani.

ÉTOILES MANQUANTES

Ce n’est pas un jeu vidéo où les blessures peuvent être désactivées et malheureusement, certains grands noms seront absents de la plus grande scène du monde.

Paul Pogba et N’golo Kante ont joué un rôle déterminant dans la levée du trophée en France en 2018, mais seront absents cette fois-ci. L’Anglais Reece James aurait été choisi comme un joueur qui pourrait se faire un nom mondial au Qatar, mais il a été exclu en raison d’une blessure au genou. Le Sénégal a choisi l’homme vedette Sadio Mane dans son équipe, mais il fait face à une course contre la montre pour être en forme pour l’un de leurs matchs.

Parmi les autres joueurs absents en raison d’une blessure figurent les Allemands Timo Werner et Marco Reus, le Portugais Diogo Jota et le Néerlandais Georgino Wijnaldum.

Des superstars mondiales comme l’Égyptien Mohamed Salah et le Norvégien Erling Haaland manqueront le tournoi car leurs pays respectifs n’ont pas réussi à se qualifier et sur cette note, il convient de rappeler que l’Italie, championne d’Europe en titre, n’a pas réussi à se qualifier pour ce tournoi.

Ô CANADA !

Au cas où vous ne l’auriez pas entendu, le Canada s’est qualifié pour la Coupe du monde masculine de la FIFA pour la première fois en 36 ans. Ils ne se sont pas faufilés non plus par la porte dérobée, terminant au sommet de leur groupe de qualification devant des équipes comme le Mexique – une équipe qui fait toujours les huitièmes de finale – et les États-Unis Canada ont également marqué le plus de buts tout en en accordant le moins sur le parcours. de leur campagne.

Avec des fichiers de l’Associated Press