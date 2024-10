11 célébrités qui ont enlevé ou recouvert de nombreux tatouages

Il a déclaré : « Honnêtement, je n’aurais jamais pensé avoir l’opportunité d’agir, et j’aime beaucoup ça. Et cela prend environ trois heures – vous devez y arriver trois heures plus tôt pour couvrir tous vos tatouages ​​parce que, pour une raison quelconque, les gens dans les films n’en ont pas beaucoup.

… Alors maintenant, je les brûle. Les brûler est pire que les récupérer. Parce que non seulement ils vous brûlent la peau, mais vous portez ces grosses lunettes, n’est-ce pas ? Donc vous ne voyez rien et le médecin est là avec vous.

Avant [the doctor] va au laser à chaque tatouage, il faut l’entendre annoncer ce qu’est le tatouage pour être sûr si on veut le garder ou pas. Je serai juste assis là, tout défoncé du Pro-Nox – ce qui est en fait assez amusant, j’apprécie ça – et puis tout d’un coup, j’entendrai simplement : « Est-ce qu’on laisse le Stewie Griffin fumer un blunt ? Et puis je dois m’asseoir là et dire : ‘Non, Dr G.' »

Vous pouvez voir une photo récente de Pete avec la majorité de ses tatouages ​​sur les bras enlevés. ici.