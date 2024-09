11 célébrités dont les parents ont désapprouvé leur choix de carrière

« Mon père m’a dit : « Peu importe à quel point tu es bon, à quel point tu es talentueux, tu ne trouveras pas assez de travail. » »

Il n’est pas facile de réussir à Hollywood. C’est pourquoi les parents de certains aspirants acteurs et musiciens ne souhaitent pas que leurs enfants suivent ce cheminement de carrière. Ils préfèrent plutôt les voir aller à l’université et poursuivre une profession plus stable.

Mais ceux qui rêvent de fouler le tapis rouge et de jouer dans des films préfèrent prendre le risque, même si cela signifie qu’ils n’ont pas le soutien de leurs parents. Si des célébrités comme Jennifer Lopez et Dwayne Johnson ont réussi à réussir, elles affirment qu’au début de leur carrière, leurs parents les désapprouvaient totalement.

1. Jennifer Lopez

Jennifer Lopez a eu une relation compliquée avec sa mère au début de sa carrière. En fait, elle s’est retrouvée sans domicile fixe pendant un certain temps. Lorsque Jennifer a abandonné ses études pour poursuivre ses rêves dans l’industrie du divertissement, sa mère n’a pas pensé que c’était une bonne idée. Jennifer a déménagé et a commencé à dormir dans son studio de danse.

« Ma mère et moi avons eu des désaccords. Je ne voulais pas aller à l’université, je voulais essayer de danser à plein temps. Alors elle et moi avons fait une pause », a déclaré Jennifer Magazine W« J’ai commencé à dormir sur le canapé du studio de danse. J’étais sans abri, mais je lui ai dit : « C’est ce que je dois faire. » Quelques mois plus tard, j’ai décroché un emploi de danseuse en Europe. À mon retour, j’ai réservé En couleurs vivantes. Je suis devenue une Fly Girl et j’ai déménagé à Los Angeles. Tout s’est passé en un an.

Heureusement, Jennifer et sa mère ont fait amende honorable et sont désormais incroyablement proches.

2. Simu Liu

Simu Liu admet avoir eu une relation difficile avec ses parents pendant son enfance. Après avoir passé ses premières années avec ses grands-parents en Chine pendant que ses parents étudiaient à l’étranger, il a soudainement été déraciné pour vivre avec eux au Canada. Pendant son adolescence, ils se sont constamment disputés lorsque Simu n’arrivait pas à répondre à leurs attentes incroyablement élevées. Au lieu de se concentrer uniquement sur ses études, Simu s’est rebellé et a formé un boys band.

Ce n’est qu’après avoir obtenu son diplôme de l’Ivey Business School de l’Université Western et être devenu comptable que Simu a senti que ses parents étaient réellement fiers de lui. Mais moins d’un an plus tard, il a été licencié – et Simu a pris cela comme un signe pour poursuivre son rêve de travailler dans le cinéma, au grand dam de ses parents. Leur relation a souffert alors que Simu essayait de commencer sa nouvelle carrière, ce qu’ils désapprouvaient.

La famille a atteint un tournant en 2017, après que Simu ait décroché son rôle dans La commodité de Kim et il a écrit une lettre « sincère » de huit pages à sa mère sur tout ce qu’ils avaient traversé. C’était la première fois qu’ils « parlaient vraiment de ces problèmes » et cela les a aidés à reconnaître qu’ils étaient « des êtres humains imparfaits essayant de faire de leur mieux ».

« En vieillissant, j’ai commencé à comprendre ce qu’ils traversaient à l’époque. Nous avons fait beaucoup de chemin », a-t-il déclaré. Personnes« Quand nous sommes jeunes, nous pensons que nos parents sont des êtres monolithiques, tout-puissants, qui ne changent pas. C’est incroyable de voir nos parents changer, grandir et mûrir à leur manière. »



3. Gemma Chan

En grandissant, les parents de Gemma Chan lui ont dit que les seuls soignants valables étaient de devenir « médecin, avocat » [or] Gemma s’intéressait au droit et s’est donc inscrite à Oxford, mais elle a vite réalisé qu’elle ne voulait pas être avocate à plein temps. Elle a poursuivi ses études de droit, mais au lieu d’accepter un emploi dans un cabinet d’avocats une fois diplômée, elle s’est inscrite dans une école d’art dramatique.

« Tout s’est passé aussi bien que vous pouvez l’imaginer… Je comprends parfaitement pourquoi ils étaient effrayés et bouleversés, car je ne viens pas d’une famille du show-business. Nous n’avons aucun lien avec qui que ce soit dans le milieu », a-t-elle déclaré. Séduire« Mon père m’a dit : « Peu importe à quel point tu es bon, à quel point tu es talentueux, tu ne trouveras pas assez de travail ». J’ai terminé l’école d’art dramatique il y a 10 ans maintenant, donc je travaille depuis 10 ans. Mais à l’époque, il n’y avait pas vraiment beaucoup de visages asiatiques sur scène ou à l’écran au Royaume-Uni. »

Mais des années plus tard, Gemma dit que ses parents sont désormais « incroyablement fiers », ajoutant : « Je les ai emmenés à la première londonienne de Des Asiatiques riches et fouset ils étaient tellement, tellement, tellement fiers. Et j’ai parlé à ma mère juste après la fin du film, et elle était vraiment en larmes.

4. Dwayne Johnson

Le père de Dwayne Johnson était peut-être un lutteur renommé, mais il ne voulait pas que son fils suive ses traces. Lorsque Dwayne a dit à son père qu’il souhaitait également devenir lutteur, il dit que cela a provoqué une énorme rupture entre eux.

« Nous avons eu la plus grande dispute entre un père et un fils à ce sujet. Il m’a dit : « Regarde autour de moi. Regarde ce que j’ai après toutes ces années, et je veux plus pour toi ». Et j’ai dit : « Je sais, et j’apprécie ça, mais j’ai l’impression d’avoir quelque chose à offrir ». Et nous nous sommes battus, battus et battus », a-t-il partagé sur le réseau social. Aujourd’hui montrer.

Ce n’est que lorsque sa mère est intervenue pour aider à remédier à la situation que le père de Dwayne a accepté de le former.



5. Kerry Washington

Lorsque Kerry Washington a décidé de devenir actrice, ses parents n’étaient pas tout à fait d’accord. Kerry raconte que sa mère était en fait très contrariée car elle ne voulait pas que sa fille se retrouve sur ce chemin difficile vers le succès.

« C’est différent, mais je pouvais m’identifier à la lutte pour l’acceptation de ma vocation artistique dans ma propre famille. Le cauchemar de ma mère était que je sois une actrice affamée. Elle pensait que la vie était déjà assez dure pour une femme, une personne de couleur, pourquoi accepter cette lutte supplémentaire ? » a déclaré Kerry Le Gardien.

Kerry dit que ses parents sont désormais « vraiment heureux » pour elle et sont heureux qu’elle n’ait pas eu de difficultés dans sa carrière.

6. Steve Martin

En grandissant, Steve Martin a eu une relation compliquée avec son père qui s’est poursuivie tout au long de sa carrière d’acteur et de comédien. Il dit que son père était toujours critique envers ses performances, même lorsqu’il apparaissait dans des films à succès et recevait des récompenses majeures. Après avoir assisté à la première du film Le crétinla seule chose que le père de Steve a dit était : « Eh bien, ce n’est pas Charlie Chaplin. » Lorsque Steve a animé Samedi soir en directson père l’a condamné dans un bulletin.

« J’ai toujours pensé que mon père était un peu gêné par moi. Il ne pouvait pas vraiment être fier d’un numéro non conventionnel du showbiz qu’il ne comprenait pas vraiment », a-t-il déclaré dans STEVE! (Martin) Un documentaire en 2 partiesajoutant qu’au milieu de sa carrière, il « avait été tellement aliéné » par son père que « les commentaires négatifs étaient en fait des encouragements ».

Plus tard dans leur vie, ils se sont réconciliés et il est devenu un soutien majeur de sa carrière.



7. Leslie Jones

Lorsque Leslie Jones a abandonné ses études pour devenir comédienne, son père ne l’a pas soutenue du tout. Rétrospectivement, elle raconte que lorsqu’elle a appelé sa famille pour leur dire qu’elle quittait l’école, son père lui a dit qu’elle n’était pas assez drôle pour en faire une carrière.

« Il me disait : « Tu n’es pas drôle ! Tu ne m’as jamais fait rire. Jamais ! » Il ne me soutenait pas. Il ne me soutenait pas du tout… Toute la famille. Mes amis, tout le monde, me disait : « Ma fille, quand vas-tu abandonner ce truc de la comédie et trouver un vrai travail ? L’un de mes amis pensait vraiment que j’étais drôle, mais ils me disaient aussi : « Trouve-toi un travail », » a partagé Leslie sur Jimmy Kimmel en direct.

8. Daniel Dae Kim

En grandissant, la famille de Daniel Dae Kim voulait qu’il suive un chemin traditionnel et qu’il poursuive une carrière de médecin ou d’avocat. Mais lorsqu’il était à l’université, il a suivi un cours de théâtre qui a changé le cours de sa vie. Il a décidé de se consacrer sérieusement au métier d’acteur, ce qui a provoqué des conflits avec ses parents.

« Les premières années ont été très difficiles », se souvient-il. Actualités NBC« Mes parents s’inquiétaient pour moi. Je pense qu’à l’époque, au cœur de notre conflit, il y avait la peur que leur fils ne puisse pas gagner sa vie dans la profession qu’il avait choisie et qu’il ne soit pas capable de faire tout ce qu’un fils est censé être capable de faire, comme se marier, avoir des enfants et soutenir ses parents quand ils seront plus âgés – cette vision que beaucoup de parents immigrés asiatiques ont pour leurs enfants. »

Aujourd’hui, Daniel dit que ses parents sont totalement d’accord avec lui – et son père « aime même donner des conseils de carrière » sur les projets d’acteur qu’il devrait entreprendre.



9. Ross Butler

Ross Butler a découvert son amour pour le théâtre à l’université après avoir suivi un cours de théâtre. Lorsqu’il a décidé d’abandonner l’école, où il étudiait l’ingénierie, pour déménager en Californie, sa mère n’était pas d’accord. En fait, le couple n’a pas parlé pendant plusieurs années parce qu’elle considérait le métier d’acteur comme « peu sûr de lui et frivole et non comme une façon de vivre ». [he] pourrait soutenir [himself]Avec le recul, il dit qu’il aurait aimé pouvoir se lancer dans des activités créatives plus tôt afin que cela ne soit pas un tel choc pour sa famille.

« Je pense que le problème n’est pas nécessairement la décision de se lancer dans les arts. Le problème est de permettre aux enfants américains d’origine asiatique d’être créatifs à un plus jeune âge afin qu’un choix dans cette voie ne semble pas si radical ou hors du commun. Parce que si j’avais commencé plus tôt, je ne peux pas dire comment l’histoire aurait changé, mais la transition aurait pu se faire plus tôt », a déclaré Ross. Papier.

Heureusement, il est maintenant en bons termes avec sa mère.

10. John Mulaney

John Mulaney savait depuis toujours qu’il voulait faire carrière dans le divertissement. Même s’il parlait souvent de ses rêves à ses parents, ils n’étaient toujours pas sûrs de vouloir devenir comédien à plein temps, sachant à quel point il était difficile de réussir dans ce domaine. À l’adolescence, le père de John a essayé de comprendre le concept de devenir comédien.

« Il m’a dit : ‘Tu dis que tu veux être comédien. Qu’est-ce que ça veut dire ? Tu veux être comme Steve Martin ? … Qu’est-ce que ça veut dire ? Je ne comprends pas ce que ça veut dire.’ Je ne pense pas qu’il dénigre ça, mais je ne sais pas s’il ne le dénigre pas comme quelque chose de pas sérieux », a déclaré John sur Le spectacle hors caméra.

Juste avant que John ne termine ses études universitaires, son père a de nouveau évoqué le sujet, lui demandant s’il était sûr de son choix de carrière. Lorsque John a demandé à son père s’il serait plus fier de lui s’il était « banquier d’affaires ou négociant en obligations », cela a marqué un tournant après lequel il est devenu plus compréhensif. Lorsqu’il a commencé à connaître le succès, toutes leurs inquiétudes ont été apaisées.

11. Sandra Oh

Sandra Oh dit que sa mère ne l’a pas vraiment soutenue dans son choix de devenir actrice au début de sa carrière. Mais avec le recul, Sandra explique qu’elle a choisi de se servir de la désapprobation de sa mère comme motivation pour réussir dans l’industrie du divertissement.

« Ma mère considérait que se comporter comme une « bassesse » était une attitude qu’elle voyait venant de Corée. Elle est simplement une mère d’Asie de l’Est classique, constamment insatisfaite ! Mais ne pas être satisfaite vous donne de l’énergie, ce n’est pas une mauvaise chose », a déclaré Sandra à la chaîne Magazine de style du Sunday Times.