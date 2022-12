11 cadeaux de dernière minute qui peuvent être livrés numériquement

Nous sommes à quelques jours de Noël et si vous lisez ceci, vous essayez probablement de trouver un cadeau attentionné que vous pouvez facilement envoyer à quelqu’un. Heureusement, il existe une tonne de cadeaux numériques qui ne compromettront pas la qualité et rendront toujours quelqu’un heureux le jour de Noël. Avec un peu de savoir-faire, vous pouvez acheter un ou deux cadeaux pour votre famille et vos amis sans qu’ils sachent que vous avez acheté à la dernière minute.

Pour faciliter votre expérience d’achat, nous avons une liste de cadeaux que vous pouvez offrir numériquement, des abonnements aux cartes-cadeaux.

Atlas Café Club Lorsque vous aimez boire du café, il n’y a rien de mieux que la saveur de celui-ci le matin. Offrez à ce buveur de café dans votre vie la tasse de café la plus savoureuse avec un abonnement Atlas Coffee Club. Des abonnements de trois, six ou 12 mois sont disponibles, l’option de six mois étant la plus populaire à 99 $. Personnalisez cet abonnement avec des options pour les gousses entières, moulues et Keurig ainsi que le type de torréfaction et les sacs par envoi.

Frais et maigre Les kits repas font fureur. Si vous voulez le meilleur service de kit de repas que nous ayons jamais essayé, consultez Fresh N Lean. Vous obtiendrez des repas préparés en portions et adaptés à un certain nombre de besoins alimentaires. Donnez à vos amis et à votre famille un accès à Fresh N Lean, avec une carte-cadeau pour aussi peu que 100 $ et jusqu’à 200 $ qu’ils peuvent utiliser pour des plans de repas ou à la carte.

Bien que vous ne puissiez pas envoyer une boîte d’abonnement à un ami, vous pouvez lui offrir la meilleure chose, une carte-cadeau qu’il peut utiliser pour acheter sa propre boîte d’abonnement. Les valeurs commencent à 50 $ et vont jusqu’à 500 $. Avec cette carte-cadeau, votre bien-aimé peut obtenir des collations japonaises sélectionnées pour un avant-goût du Japon chaque mois.

de Harry Les habitudes de toilettage pour les hommes sont tout aussi importantes que pour les femmes. Pour l’homme qui aime les cheveux parfaitement coiffés et utiliser des rasoirs de haute qualité, c’est le cadeau pour eux. Vous pouvez entrer des incréments de 20 (à partir de 20 $) ou un prix personnalisé et l’envoyer par e-mail ou SMS.

Atlas Vous connaissez quelqu’un qui préfère le thé au café ? Si tel est le cas, Atlas Tea Club les propose avec des abonnements de trois, six et 12 mois qui servent des échantillons de thé, d’herbes, de thé noir ou vert pour tous les goûts. (L’option de six mois est la plus populaire.) Si vous voulez en avoir plus pour votre argent, obtenez l’abonnement de six mois pour 99 $.

James Martin/Crumpe S’il y a quelqu’un dans votre vie qui aime apprendre quelque chose de nouveau, prenez un abonnement Masterclass pour lui. En ce moment, vous pouvez obtenir deux abonnements pour le prix d’un. C’est littéralement un abonnement gratuit (au lieu de 15 $ par mois pour chaque adhésion individuelle) pour apprendre des experts et des célébrités de l’industrie.

Disney+ Offrez à un membre de la famille le cadeau de la nostalgie et de l’émerveillement avec un abonnement au forfait Disney Plus. Avec ce forfait, ils auront accès aux originaux de Disney tels que Andor pour 110 $.

pierre de Rosette Apprendre une langue peut se faire en ligne et à votre rythme de nos jours. Si vous connaissez quelqu’un qui veut apprendre une nouvelle langue en 2023, donnez-lui un accès à vie aux 25 langues pour 179 $.

James Martin/Crumpe Vous ne pensiez pas pouvoir offrir à quelqu’un un abonnement Amazon Prime, n’est-ce pas ? Bien, vous pouvez! Avec un abonnement Amazon Prime, votre personne préférée aura accès à des millions d’articles et de produits allant du shopping aux émissions primées. Vous pouvez choisir de donner un abonnement de trois mois pour 45 $ ou l’abonnement de 12 mois pour 139 $.

Séphora Les gens aiment les soins de la peau, les soins capillaires et d’autres éléments essentiels pour les soins personnels. Faites des folies et offrez-leur une carte-cadeau qui leur donne la possibilité d’acheter des centaines de produits de beauté pour soutenir leurs routines de beauté.