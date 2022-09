Cette histoire fait partie Guide cadeauxnotre collection toute l’année des meilleures idées cadeaux.

La fête des grands-parents est ce dimanche 11 septembre. Bien qu’elle n’ait peut-être pas tout le panache de la fête des mères ou même de la fête des pères, ces piliers éprouvés de la famille méritent également de gros accessoires. Je veux dire, qui d’autre va t’offrir une glace quand papa dit non ?

De nombreux grands-parents consacrent des heures de travail à aider à élever leurs petits-enfants, à les amener à s’entraîner et à raconter des histoires au coucher. De plus, bubbe et pepaw sont toujours votés les moins susceptibles d’oublier ton anniversaire, et la fête des grands-parents est le moment idéal pour leur rendre un peu de cet amour et de cette appréciation.

Une lettre, une carte ou un appel téléphonique fait toujours long chemin. Mais si vous cherchez vraiment à gâter gram et gramps cette année, nous avons rassemblé 11 cadeaux solides pour les grands-parents qu’ils adoreront à coup sûr (d’autant plus que cela vient de vous.)

Meilleurs cadeaux pour les grands-parents en 2022.

Amazone Le tout nouveau Paperwhite d’Amazon est une mise à niveau intéressante pour les grands-parents qui aiment lire des livres électroniques. Cette version dispose d’un écran plus grand de 6,8 pouces et d’une lumière chaude réglable. La version standard dispose de 8 Go de stockage tandis que l’édition Signature dispose de 32 Go (190 $) – beaucoup d’espace pour les titres de livres préférés.

Harry & David S’il y a un cadeau qui est presque universellement infaillible, ce sont les collations et Harry et David ont compris le truc du panier-cadeau. Cette charmante collection de plats comprend tout ce qui est indiqué ci-dessous, le tout pour 70 $. Maïs soufflé Moose Munch –

Biscuit aux deux morceaux de chocolat

Biscuit aux morceaux de chocolat aux noix

Saucisse de Thuringe

Saucisse d’été fumée à l’hickory

Salami sec

Fromage cheddar blanc fort

Mélange de collations Mesa Verde

Noix mélangées [cashews, almonds, walnuts, pecans]

Moutarde piquante au miel

Relish aux poivrons et oignons

Tendance Personnalisé Créez un paillasson personnalisé mettant en vedette les meilleurs grands-parents du monde – le vôtre ! C’est un cadeau amusant qui ne manquera pas de faire sourire les grands-parents qui apprécient l’humour des Fêtes. Optez pour un ou deux grands-parents, choisissez leur apparence et ajoutez même des noms sur ce tapis de 24 x 16 pouces. Vous pouvez prévisualiser avant d’acheter pour vous assurer qu’il est parfait. Ce cadeau personnalisé est un excellent cadeau de Noël pour vos grands-parents en cette saison des fêtes.

Demdaco S’il y a jamais eu un châle parfaitement réconfortant, c’est bien celui-là. Le châle Giving de Demdaco est de taille généreuse, très doux et confortable – Grand-mère adorera avoir deux poches profondes pour tout ce qu’elle a besoin de garder à portée de main. Bonus : le Giving Shawl est livré dans une boîte avec un ruban pour offrir et comprend un signet avec un message touchant. Il est disponible en sauge, rose, taupe et crème.

Amazone La ligne Cosy de la marque de puzzles et de jeux Ravensburger est un énorme succès auprès des grands-parents. Les 500 pièces grand format sont optimales pour les personnes âgées car elles sont plus faciles à voir et à manipuler. Et découvrez la scène hivernale apaisante : un feu rugissant, des animaux de compagnie moelleux et une tasse de thé fumante. Grand-mère peut vraiment se laisser entraîner dans le puzzle Cosy Retreat pendant et après les vacances !

Amazone Cet ensemble de lampes est un si joli cadeau : gardez-en une, donnez l’autre aux grands-parents et chaque fois que vous touchez votre lampe, l’autre s’allume également pour faire savoir à vos proches que vous tendez la main. Les lampes se configurent facilement à l’aide de votre réseau Wi-Fi domestique, et d’autres peuvent être ajoutées, ce qui vous permet de configurer un réseau de lampes familiales. Vous pouvez également personnaliser ces lampes avec plus de 200 options de couleurs.

Volet Shutterfly propose de nombreuses options de livres photo abordables, y compris une nouvelle collaboration avec l’organisatrice à domicile Marie Kondo. Nous adorons le livre photo Moments of Joy pour compiler des souvenirs de famille. Personnalisez-en un pour les grands-parents et choisissez votre taille, le type de couverture, le type de page et plus encore. Le prix varie en fonction du design que vous choisissez.

Zodiaque Qui n’aime pas déballer une paire de pantoufles douillettes en décembre ? Offrez à vos grands-parents une paire de pantoufles chics Paloma de Zodiac, un modèle à enfiler en daim doublé de fausse peau lainée. Disponible en noir, blush, cognac et multicarreaux, cette paire a une semelle solide pour les promenades occasionnelles en plein air.

Marchandises peu communes Ce magnifique journal relié en tissu contient des invites conçues pour inciter le destinataire à écrire. Les grands-parents peuvent documenter des anecdotes intéressantes, de la sagesse et des bribes d’informations qu’il sera utile de transmettre. My Life Story — Jusqu’ici a 106 pages et est livré avec 36 coins photo pour ajouter des images au journal. Plus de 450 avis cinq étoiles vous disent qu’il s’agit d’un cadeau de qualité.

Nixplay Envoyez des photos et des vidéos de famille (jusqu’à 15 secondes) directement sur ce cadre numérique de 10,1 pouces. C’est un excellent moyen pour les grands-parents de voir tous les derniers exploits de leurs petits-enfants. Utilisez l’application Nixplay pour contrôler le cadre, qui peut se connecter à Google Photos, Dropbox, Instagram et Facebook. Un capteur de mouvement démarre le diaporama et le cadre peut également être connecté à Amazon Alexa. N’oubliez pas de le configurer au cas où le support technique ne serait pas dans la timonerie de grand-mère.

Centre commercial de personnalisation Grand-mère ou grand-père peuvent servir leurs plats préférés avec fierté dans ce plat en céramique personnalisé. La pièce en grès émaillé à la main (disponible en rouge ou turquoise) mesure 14 x 10 x 2,75 pouces et une ligne de texte peut être ajoutée.