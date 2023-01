11 astuces Chromebook pour vous aider à travailler plus efficacement en 2023

ChromeOS de Google a maintenant plus de dix ans et beaucoup de choses ont changé. Au cours des deux dernières années, Google a accéléré ce que vous pouvez faire avec un Chromebook, en améliorant ou en ajoutant considérablement des outils pour vous aider à augmenter votre productivité, que vous travailliez ou appreniez à la maison, à l’école, au bureau ou quelque part entre les deux. Les utilisateurs d’Android bénéficient d’avantages supplémentaires pour passer plus facilement d’un Chromebook à un téléphone Android, et sur Android, vous pouvez également partager votre connexion Wi-Fi.

Les nouveaux utilisateurs de Chromebook et les vétérans peuvent apprendre de nouvelles astuces pour augmenter la productivité dans Chrom OS. Lisez la suite pour 11 fonctionnalités qui vous rendent la vie plus efficace sur un Chromebook.

Numériser des documents avec la webcam

Josh Goldman/Crumpe



La webcam de votre Chromebook peut être utilisée pour numériser des documents. Ouvrez l’application Appareil photo et avec les options photo et vidéo, vous verrez Numériser. Sélectionnez-le et vous aurez la possibilité de numériser un document ou un code QR. Pour les documents, placez simplement ce que vous souhaitez numériser devant la webcam et votre Chromebook le trouvera et détectera les bords du document. Appuyez ou cliquez sur le gros déclencheur blanc sur le côté droit de l’interface et il capturera votre numérisation. Si vous aimez ce que vous avez, vous pouvez l’enregistrer au format JPEG ou PDF.

Certes, les résultats sont meilleurs avec une webcam externe qu’avec la caméra intégrée, à moins que vous n’ayez un Chromebook avec des caméras avant et arrière. Mais cela fonctionne toujours bien avec juste la webcam au-dessus de l’écran de votre Chromebook si vous avez besoin de créer un PDF rapide à envoyer par e-mail. Assurez-vous simplement d’avoir suffisamment de lumière pour pouvoir capturer une image nette.



Modifier des PDF avec l’application Galerie

Besoin de signer ou de former ou de montrer à quelqu’un où signer un formulaire ? Google a éliminé le besoin d’imprimer et de numériser des documents PDF grâce aux fonctionnalités d’édition intégrées à l’application Galerie de votre Chromebook. L’éditeur PDF vous permet de remplir et de signer des formulaires, de surligner du texte et d’ajouter des annotations de texte.

Panoramique, inclinaison et zoom de votre webcam externe

Capture d’écran par Josh Goldman/CNET



Si vous utilisez une webcam externe avec prise en charge du panoramique, de l’inclinaison et du zoom avec votre Chromebook, il existe des commandes dans l’application Appareil photo pour vous permettre de vous déplacer et de zoomer avec l’appareil photo. Avec la caméra externe connectée à votre Chromebook, ouvrez l’application Appareil photo et sélectionnez votre webcam externe à l’aide de l’icône de commutateur de caméra en bas à gauche de l’interface. Juste au-dessus de cette icône se trouve une icône en forme de losange avec un cercle en son centre. Cliquez sur cette icône et cela ouvrira un panneau de contrôle avec des commandes de zoom, de panoramique et d’inclinaison. Ce qui est vraiment pratique, cependant, c’est que les paramètres de l’appareil photo que vous utilisez resteront une fois que vous aurez quitté l’application Appareil photo. Cela signifie que vous pouvez accéder à un chat Google Meet et configurer l’angle de la caméra comme vous l’aimez.

Concentrateur de téléphone

Google



Les utilisateurs d’Android peuvent accéder à leurs téléphones depuis l’étagère de Chrome. Le hub vous permet de voir les deux derniers onglets que vous avez consultés sur votre téléphone, de voir son niveau de batterie et la puissance de la connexion sans fil et de recevoir des notifications des applications de chat. Il peut également être utilisé pour localiser votre téléphone en déclenchant sa sonnerie, et il peut entièrement faire taire votre téléphone.

Synchronisation Wi-Fi

Wi-Fi Sync vous permet de partager vos paramètres réseau entre les appareils. Cela signifie que si votre téléphone se connecte à un réseau Wi-Fi sécurisé, votre téléphone peut partager le mot de passe du réseau avec votre Chromebook afin que vous soyez prêt à travailler lorsque vous soulevez le couvercle. Plus besoin de ressaisir les mots de passe ou d’avoir à les rechercher à nouveau pour se connecter.

Capture d’écran

Josh Goldman/Crumpe



Je ne me souviens pas du combinaison de touches pour prendre une capture d’écran? Dans les paramètres rapides de l’étagère de Chrome, vous pouvez sélectionner Capturer. L’outil vous permet non seulement de prendre des captures d’écran, mais peut également être utilisé pour capturer des enregistrements d’écran. L’outil peut capturer une fenêtre, un recadrage d’une zone spécifique de votre écran ou l’écran entier.

De plus, si vous souhaitez créer un screencast pour enregistrer, afficher et partager des vidéos et des présentations transcrites pour une démo ou une vidéo pratique ou une leçon virtuelle, il existe une application Screencast qui fait partie de ChromeOS. Cliquez simplement sur le lanceur dans le coin inférieur gauche de votre écran et recherchez-le.

fourre-tout

Josh Goldman/Crumpe



Google a ajouté une place de stockage sur l’étagère appelée Tote. C’est là que vous trouverez vos captures d’écran les plus récentes. Mais vous pouvez également voir les téléchargements sans avoir à lancer le navigateur de fichiers. Vous pouvez également épingler des fichiers sur Tote, ce qui signifie que vous pouvez garder un document important à portée de main pour l’ouvrir sans le rechercher.

Presse-papiers

À côté de la fonction Tote se trouve un presse-papiers amélioré. Il est maintenant capable de stocker les cinq dernières choses que vous y avez enregistrées. Pour voir ce qui est disponible, appuyez sur le Bouton Tout plus V

Bureaux

Josh Goldman/Crumpe



Les bureaux vous permettent de créer des espaces de travail séparés pour les différents projets sur lesquels vous travaillez. Google a ajouté une option de clic droit pour envoyer une fenêtre ouverte à un bureau différent de celui dans lequel elle se trouve, ou à tous vos bureaux si nécessaire. Un balayage à quatre doigts sur votre pavé tactile vous permettra également de basculer entre les bureaux.

Réponses rapides

Besoin de convertir une mesure impériale en métrique ou besoin de la définition d’un mot que vous lisez ? Mettez simplement en surbrillance quoi que ce soit et faites un clic droit dessus et vous recevrez une définition, une conversion ou une traduction avec vos autres options. Cela peut être activé et désactivé dans le menu des paramètres sous Informations connexes.

Partager à proximité

Partage à proximité est la version Android de Air Drop d’Apple. Il vous permet, à vous et à vos contacts, de partager rapidement des photos, des fichiers, des liens et plus directement sur un autre appareil Android ou un Chromebook. Recherchez les paramètres de votre Chromebook pour le partage à proximité et vous pouvez activer et désactiver la fonctionnalité. Vous devrez également activer le partage à proximité sur l’appareil d’envoi/de réception.

Pour l’utiliser, une fois que vous l’avez activé, choisissez ce que vous voulez envoyer depuis votre appareil, appuyez sur l’icône Partager (c’est celle avec trois points avec un point joint aux deux autres par des lignes simples) et Partage à proximité devrait apparaître Comme une option. Appuyez sur Partage à proximité et il recherchera les appareils disponibles qui devraient inclure votre Chromebook. Sélectionnez-le et vous recevrez une notification sur votre Chromebook pour l’accepter ou le refuser.

Vous êtes à la recherche d'un nouveau Chromebook ? Voici les meilleurs Chromebooks pour 2023.